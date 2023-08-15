Погода на декабрь 2022 года в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2022.
Синоптики Гидрометеоцентра сделали прогноз погоды на декабрь 2022 года в Москве и Московской области. Данная информация поможет составить план дел и заранее подготовить одежду на месяц с учетом климатических изменений.
Погода в Москве и Московской области в декабре 2022 года
Декабрь знаменует собой начало зимы. В этот период существенных изменений в погоде не происходит. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура в первой половине месяца в редких случаях будет повышаться до нулевой отметки. Вторая часть месяца пройдет со знаком «минус» на температурной шкале.
На протяжении нескольких десятков лет синоптики ежедневно фиксируют максимальные и минимальные отклонения от средней температуры. Согласно статистическим данным, температурные рекорды в декабре были в такие годы:
- абсолютный максимум – +9.6°C (в 2008 году);
- абсолютный минимум – -38.8°C (в 1892 году).
Точный прогноз погоды в Москве и Московской области на декабрь 2022 года утверждает, что в этом месяце отклонения от средней температуры будут минимальными. Таблицы показывают, каких климатических изменений стоит ждать жителям и гостям столицы России.
Погода в Москве и Московской области на начало декабря 2022 года
Первая половина декабря окажется немного теплее. В редких случаях столбик термометра будет повышаться до нулевой отметки. Средние показатели на начало месяца будут следующими:
- средняя температура – -2.5°C днем, -3.7°C ночью;
- скорость ветра – 4.8 м/с;
- влажность – 90%;
Подробнее о том, какая погода будет в начале декабря в Москве и Московской области, изложено в таблице ниже.
|
День месяца
|
Температурные показатели, °C
|
Погодные условия
|
Давление, мм рт. ст.
|
Скорость ветра, м/с
|
Влажность, %
|
Дневные
|
Ночные
|
1
|
-2
|
-3
|
Осадки
|
747
|
4.5
|
91
|
2
|
-2
|
-2
|
749
|
4.9
|
89
|
3
|
0
|
-1
|
746
|
5.1
|
93
|
4
|
0
|
-2
|
742
|
5.6
|
5
|
-1
|
-2
|
743
|
5.4
|
91
|
6
|
-1
|
-3
|
742
|
5
|
89
|
7
|
-3
|
-3
|
746
|
4.9
|
8
|
-2
|
-3
|
Облачно
|
747
|
4.5
|
92
|
9
|
-2
|
-3
|
Осадки
|
746
|
10
|
-2
|
-4
|
Облачно
|
5
|
88
|
11
|
-3
|
-4
|
747
|
89
|
12
|
-3
|
-3
|
Осадки
|
746
|
4.6
|
92
|
13
|
-3
|
-6
|
Облачно
|
748
|
4
|
88
|
14
|
-6
|
-7
|
752
|
15
|
-6
|
-6
|
5
|
16
|
-5
|
-7
|
751
|
5.3
Погода в Москве и Московской области на конец декабря 2022 года
Во второй половине декабря погода в Москве и Московской области изменится незначительно. Ожидается небольшое понижение температуры как днем, так и в ночное время. Средние показатели на этот период будут такими:
- средняя температура – -3.6°C днем, -4.5°C ночью;
- скорость ветра – 5.2 м/с;
- влажность – 89%;
Какие погодные условия будут во второй половине декабря 2022 года в Москве и Московской области, можно узнать из подробной таблицы.
|
День месяца
|
Температурные показатели, °C
|
Погодные условия
|
Давление, мм рт. ст.
|
Скорость ветра, м/с
|
Влажность, %
|
Дневные
|
Ночные
|
17
|
-6
|
-6
|
Осадки
|
750
|
5
|
87
|
18
|
-4
|
-4
|
Облачно
|
5.9
|
89
|
19
|
-4
|
-5
|
Осадки
|
4.5
|
20
|
-3
|
-5
|
748
|
5
|
88
|
21
|
-4
|
-5
|
Облачно
|
747
|
4.5
|
87
|
22
|
-3
|
-4
|
Осадки
|
746
|
5
|
89
|
23
|
-4
|
-5
|
744
|
5.6
|
88
|
24
|
-4
|
-5
|
Облачно
|
746
|
5.5
|
25
|
-2
|
-2
|
Осадки
|
744
|
6.5
|
91
|
26
|
-2
|
-3
|
5.4
|
27
|
-3
|
-4
|
746
|
5.1
|
89
|
28
|
-4
|
-4
|
747
|
5.5
|
91
|
29
|
-3
|
-6
|
5
|
30
|
-4
|
-5
|
Облачно
|
748
|
4.5
|
89
|
31
|
-4
|
-5
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Подведем итог
Синоптики составили прогноз погоды на декабрь 2022 в Москве и Московской области. Согласно исследованиям экспертов, в последний месяц текущего года будет ощутимо теплее, если сравнивать температуру с аналогичным периодом прошлого года.