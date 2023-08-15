Погода на декабрь 2022 года в Москве и Московской области

Синоптики Гидрометеоцентра сделали прогноз погоды на декабрь 2022 года в Москве и Московской области. Данная информация поможет составить план дел и заранее подготовить одежду на месяц с учетом климатических изменений.

Погода в Москве и Московской области в декабре 2022 года

Декабрь знаменует собой начало зимы. В этот период существенных изменений в погоде не происходит. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура в первой половине месяца в редких случаях будет повышаться до нулевой отметки. Вторая часть месяца пройдет со знаком «минус» на температурной шкале.

На протяжении нескольких десятков лет синоптики ежедневно фиксируют максимальные и минимальные отклонения от средней температуры. Согласно статистическим данным, температурные рекорды в декабре были в такие годы:

абсолютный максимум – +9.6°C (в 2008 году);

абсолютный минимум – -38.8°C (в 1892 году).

Точный прогноз погоды в Москве и Московской области на декабрь 2022 года утверждает, что в этом месяце отклонения от средней температуры будут минимальными. Таблицы показывают, каких климатических изменений стоит ждать жителям и гостям столицы России.

Погода в Москве и Московской области на начало декабря 2022 года

Первая половина декабря окажется немного теплее. В редких случаях столбик термометра будет повышаться до нулевой отметки. Средние показатели на начало месяца будут следующими:

средняя температура – -2.5°C днем, -3.7°C ночью;

скорость ветра – 4.8 м/с;

влажность – 90%;

Подробнее о том, какая погода будет в начале декабря в Москве и Московской области, изложено в таблице ниже.

День месяца Температурные показатели, °C Погодные условия Давление, мм рт. ст. Скорость ветра, м/с Влажность, % Дневные Ночные 1 -2 -3 Осадки 747 4.5 91 2 -2 -2 749 4.9 89 3 0 -1 746 5.1 93 4 0 -2 742 5.6 5 -1 -2 743 5.4 91 6 -1 -3 742 5 89 7 -3 -3 746 4.9 8 -2 -3 Облачно 747 4.5 92 9 -2 -3 Осадки 746 10 -2 -4 Облачно 5 88 11 -3 -4 747 89 12 -3 -3 Осадки 746 4.6 92 13 -3 -6 Облачно 748 4 88 14 -6 -7 752 15 -6 -6 5 16 -5 -7 751 5.3

Начало месяца в среднем теплее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году дневная температура достигала -13°С, но в отдельные дни переходила даже в плюсовую зону. Ночью столбик термометра опускался до -17°C, что значительно ниже прогнозов на 2022 год.

Погода в Москве и Московской области на конец декабря 2022 года

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Во второй половине декабря погода в Москве и Московской области изменится незначительно. Ожидается небольшое понижение температуры как днем, так и в ночное время. Средние показатели на этот период будут такими:

средняя температура – -3.6°C днем, -4.5°C ночью;

скорость ветра – 5.2 м/с;

влажность – 89%;

Какие погодные условия будут во второй половине декабря 2022 года в Москве и Московской области, можно узнать из подробной таблицы.

День месяца Температурные показатели, °C Погодные условия Давление, мм рт. ст. Скорость ветра, м/с Влажность, % Дневные Ночные 17 -6 -6 Осадки 750 5 87 18 -4 -4 Облачно 5.9 89 19 -4 -5 Осадки 4.5 20 -3 -5 748 5 88 21 -4 -5 Облачно 747 4.5 87 22 -3 -4 Осадки 746 5 89 23 -4 -5 744 5.6 88 24 -4 -5 Облачно 746 5.5 25 -2 -2 Осадки 744 6.5 91 26 -2 -3 5.4 27 -3 -4 746 5.1 89 28 -4 -4 747 5.5 91 29 -3 -6 5 30 -4 -5 Облачно 748 4.5 89 31 -4 -5

Во второй половине месяца серьезных изменений в погоде не произойдет. Температура упадет незначительно, на 1-2 градуса в среднем. Немного увеличится количество дней с осадками. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, конец месяца будет ощутимо теплее.

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Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на декабрь 2022 в Москве и Московской области. Согласно исследованиям экспертов, в последний месяц текущего года будет ощутимо теплее, если сравнивать температуру с аналогичным периодом прошлого года.