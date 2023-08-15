Погода на декабрь 2022 года в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на декабрь 2022.

Синоптики Гидрометеоцентра сделали прогноз погоды на декабрь 2022 года в Москве и Московской области. Данная информация поможет составить план дел и заранее подготовить одежду на месяц с учетом климатических изменений.

Погода в Москве и Московской области в декабре 2022 года

Декабрь знаменует собой начало зимы. В этот период существенных изменений в погоде не происходит. Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура в первой половине месяца в редких случаях будет повышаться до нулевой отметки. Вторая часть месяца пройдет со знаком «минус» на температурной шкале.

На протяжении нескольких десятков лет синоптики ежедневно фиксируют максимальные и минимальные отклонения от средней температуры. Согласно статистическим данным, температурные рекорды в декабре были в такие годы:

  • абсолютный максимум – +9.6°C (в 2008 году);
  • абсолютный минимум – -38.8°C (в 1892 году).

Точный прогноз погоды в Москве и Московской области на декабрь 2022 года утверждает, что в этом месяце отклонения от средней температуры будут минимальными. Таблицы показывают, каких климатических изменений стоит ждать жителям и гостям столицы России.

Погода в Москве и Московской области на начало декабря 2022 года

Первая половина декабря окажется немного теплее. В редких случаях столбик термометра будет повышаться до нулевой отметки. Средние показатели на начало месяца будут следующими:

  • средняя температура – -2.5°C днем, -3.7°C ночью;
  • скорость ветра – 4.8 м/с;
  • влажность – 90%;

Подробнее о том, какая погода будет в начале декабря в Москве и Московской области, изложено в таблице ниже.

День месяца

Температурные показатели, °C

Погодные условия

Давление, мм рт. ст.

Скорость ветра, м/с

Влажность, %

Дневные

Ночные

1

-2

-3

Осадки

 

747

4.5

91

2

-2

-2

749

4.9

89

3

0

-1

746

5.1

93

4

0

-2

742

5.6

5

-1

-2

743

5.4

91

6

-1

-3

742

5

89

7

-3

-3

746

4.9

8

-2

-3

Облачно

747

4.5

92

9

-2

-3

Осадки

746

10

-2

-4

Облачно

5

88

11

-3

-4

747

89

12

-3

-3

Осадки

746

4.6

92

13

-3

-6

Облачно

748

4

88

14

-6

-7

752

15

-6

-6

5

16

-5

-7

751

5.3
Начало месяца в среднем теплее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году дневная температура достигала -13°С, но в отдельные дни переходила даже в плюсовую зону. Ночью столбик термометра опускался до -17°C, что значительно ниже прогнозов на 2022 год.

Погода в Москве и Московской области на конец декабря 2022 года

Во второй половине декабря погода в Москве и Московской области изменится незначительно. Ожидается небольшое понижение температуры как днем, так и в ночное время. Средние показатели на этот период будут такими:

  • средняя температура – -3.6°C днем, -4.5°C ночью;
  • скорость ветра – 5.2 м/с;
  • влажность – 89%;

Какие погодные условия будут во второй половине декабря 2022 года в Москве и Московской области, можно узнать из подробной таблицы.

День месяца

Температурные показатели, °C

Погодные условия

Давление, мм рт. ст.

Скорость ветра, м/с

Влажность, %

Дневные

Ночные

17

-6

-6

Осадки

750

5

87

18

-4

-4

Облачно

5.9

89

19

-4

-5

Осадки

4.5

20

-3

-5

748

5

88

21

-4

-5

Облачно

747

4.5

87

22

-3

-4

Осадки

746

5

89

23

-4

-5

744

5.6

88

24

-4

-5

Облачно

746

5.5

25

-2

-2

Осадки

744

6.5

91

26

-2

-3

5.4

27

-3

-4

746

5.1

89

28

-4

-4

747

5.5

91

29

-3

-6

5

30

-4

-5

Облачно

748

4.5

89

31

-4

-5
Во второй половине месяца серьезных изменений в погоде не произойдет. Температура упадет незначительно, на 1-2 градуса в среднем. Немного увеличится количество дней с осадками. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, конец месяца будет ощутимо теплее.

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Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на декабрь 2022 в Москве и Московской области. Согласно исследованиям экспертов, в последний месяц текущего года будет ощутимо теплее, если сравнивать температуру с аналогичным периодом прошлого года.

Настя Ромашова

 

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