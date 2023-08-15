Новогодние мероприятия в Москве в 2023 году

Каждому россиянину нужно хотя бы раз в жизни отметить Новый год в Москве. Только находясь вживую в столице в самый главный праздник страны, можно в полной мере ощутить атмосферу радости и веселья. Предлагаем узнать, какие новогодние мероприятия пройдут в Москве в 2023 году.

Бесплатные мероприятия

Если вы хотите просто развлечься, не тратя большую сумму денег, стоит присмотреться к бесплатным мероприятиям, которые будут проходить в столице.

Ярмарка на Красной площади

В зимний период на главной площади страны устанавливают ярмарку. Она будет работать несколько недель (как правило, с декабря по середину января). В этом месте будут установлены несколько павильонов с самыми разнообразными сувенирами и товарами на праздничную тематику. В новогоднюю ночь с этого места можно увидеть салют.

Новогодняя почта

Для тех, кто хочет обратиться к Деду Морозу, в Москве на Новый Год установят специальные почтовые ящики. Программа будет действовать с ноября 2022 по январь 2023 года. Гражданам, которые предпочитают пользоваться современными технологиями, будут доступны электронные адреса. На них можно отправить свое обращение.

Всего будет установлено 42 ящика в различных местах столицы. Сообщается, что все обращения доставят точно по адресу, а видеоотчеты регулярно публикуются на сайте программы.

Фестивали «Рождественский свет» и «Ледовая Москва»

В течение месяца с середины декабря проходит наибольшее количество новогодних мероприятий. Одним из наиболее популярных является «Рождественский свет». Событие получается ярким и запоминающимся. Светодизайнеры создают необычные декорации, погружая посетителей в атмосферу сказки и детства.

Фестиваль «Ледовая Москва» посвящен тематике льда. Во время его проведения проходят выставки ледовых скульптур, мастер-классы по их созданию, выступления известных личностей в этой сфере. Фестиваль традиционно проводят в парке Победы.

Куда сходить с детьми на Новый год-2023

Помимо массовых гуляний, ледовых катков и разнообразия вкусной еды, в 2023 году Москва порадует и маленьких любителей новогодних мероприятий. Традиционно на праздники пройдут спектакли «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», цирковое шоу «Морозко», мюзикл «Маша и Медведь».

Крупные парки Москвы будут празднично украшены. Там ожидают проведение развлекательных программ на новогоднюю и рождественскую тематику. Некоторые мероприятия могут оказаться платными, но, как правило, цена доступна каждому (250-350 рублей за билет).

Главными детскими событиями являются елки:

В Кремле. Это наиболее интересное, но дорогостоящее мероприятие.

В столичной мэрии. На этом событии устраивают лазерное шоу и представление «Семь чудес Москвы».

В Крокус Сити Холле.

Гостям столицы стоит посетить и другие известные места – дельфинарий, цирк, планетарий, зоопарк. В канун новогодних праздников там проводят много интересных программ.

Театры

На новогодние праздники столичные театры будут презентовать зрителям свои постановки. Среди них и такие известные заведения:

Театр Людмилы Рюминой;

«Русская Песня»;

Московский губернский театр;

Театр Романа Виктюка.

Посетить театры на Новый год-2023 смогут все желающие. Стоимость билета – от 2 500 до 10 000 рублей.

Катки

В новогоднюю ночь в парках и садах Москвы будут открыты многие ледовые катки. Там будут организованы праздничные мероприятия, выступления музыкальных артистов и профессиональных фигуристов. Как правило, билеты на катки стоят примерно 1-3 тысячи рублей.

В большинстве случаев организаторы ледовых катаний предоставляют коньки напрокат. Поэтому можно прокатиться даже без личного инвентаря. После такого развлечения можно согреться и перекусить в ближайшем кафе.

Красная площадь

На главной площади страны в новогоднюю ночь собирается множество жителей и гостей столицы. В этот знаменательный момент можно посмотреть на праздничный салют, услышать бой курантов, которые будут сигнализировать о наступлении 2023 года, увидеть самую большую елку страны.

В канун Нового года будет организована праздничная ярмарка с множеством павильонов. Посетители смогут приобрести еду, горячие напитки, сладости и сувениры на свой вкус. В течение дня на площади пройдут конкурсы и развлекательные мероприятия, поучаствовать в которым разрешено всем желающим. До самой полуночи проходят новогодние концерты, на которых выступают популярные артисты.

Для гостей столицы рядом с Красной площадью есть несколько отелей, однако проживание в них будет не из дешевых. За одну ночь могут попросить до 50 000 рублей с одного человека. В комплекс предоставляемых услуг входит и питание в местном ресторане.

Парк «Зарядье»

В общественном парке «Зарядье» в новогоднюю ночь проходят развлекательные мероприятия с участием известных артистов и исполнителей. Посещение концерта доступно для всех желающих, но за входной билет придется отдать от 2 до 6 тысяч рублей.

Гости столицы могут остановиться в ближайшей гостинице «Тройка Москвы». Проживание одного человека в стандартном номере обойдется в 4 500 рублей.

Следует помнить, что в праздничные дни многие гостиницы и отели будут заняты. Стоит заранее обдумать вопрос проживания и забронировать номер.

Манежная площадь

В канун новогодних и рождественских праздников в Москве принято украшать Манежную площадь. Так произойдет и в 2023 году. Конструкции и украшения на новогоднюю тематику зарядят всех посетителей праздничной атмосферой.

На Манежной площади можно весело провести время с друзьями и детьми, насладиться местными угощениями и встретить Новый год-2023.

ВДНХ

Открытие ежегодной ярмарки традиционно произойдет в середине декабря, а растянется она на месяц, после окончания новогодних и рождественских праздников. График работы – с 12 до 17 часов ежедневно.

Площадь будет празднично украшена, на ней также установят елки. Считается, что можно загадать желание, написать его на новогодней открытке и повесить на ель. В таком случае всё написанное обязательно исполнится.

ГУМ

Одно из самых популярных мест для посещения на Новый год. В этом крупном торговом месте ежедневно проходят праздничные распродажи, а также откроется ярмарка с сувенирами, украшениями и разнообразной праздничной атрибутикой.

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Актеры, играющие роли персонажей сказок, проведут тематические выступления, а главными героями сценок станут самые известные герои – Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, что во время проведения праздничных мероприятий, будут усилены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов будут проводить выборочные проверки. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, не забывайте брать с собой документы, удостоверяющие личность.

Подведем итог

Столица России предлагает множество мест, в которых можно весело и интересно провести один из самых главных праздников страны. Новогодние мероприятия, которые пройдут в Москве в 2023 году, в очередной раз удивят всех жителей и гостей.