Погода на апрель 2024 в Санкт-Петербурге

Именно в апреле весна приходит в северную столицу России. В этот период происходят самые заметные и запоминающиеся изменения в окружающей среде. Но весенняя природа часто преподносит сюрпризы. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, следует заранее подготовиться к возможным изменениям. Синоптики Гидрометцентра подготовили прогнозы погоды на апрель 2024 года в Санкт-Петербурге.
Особенности погоды в Санкт-Петербурге в апреле
С наступлением второго весеннего месяца в северной столице происходят удивительные изменения. Пока на остальной территории России еще остаются заморозки и иногда даже выпадает снег, в Санкт-Петербурге вступает в силу самая настоящая весна. В этот период природа часто радует жителей и гостей города теплыми и солнечными днями.
Термометр стабильно показывает плюсовую температуру, и лишь редкими ночами столбик может спускаться к нулевой отметке. Согласно информации Гидрометцентра, средние показатели составляют +9,2°C днем и +2°C ночью. Месячная норма осадков – 37 мм, что незначительно выше, чем в самые сухие месяцы года – феврале и марте. При этом количество дней с осадками в среднем не превышает 8. Продолжительность солнечного сияния тоже увеличивается и составляет 178 часов за месяц или 5,9 часа в сутки.
Сбор и анализ температурных данных является одной из важных задач метеорологических служб. Данные за предыдущие годы позволяют определить, какие климатические изменения происходят в настоящий момент и чего ждать в будущем. Статистическая информация помогает в составлении долгосрочных прогнозов. Также она позволяет определить наибольшие отклонения от средних температурных значений.
В различные исторические периоды в течение второго весеннего месяца устанавливались такие рекорды:
- абсолютный максимум – +25,3°C (24 апреля 2000 года);
- абсолютный минимум – -21,8°C (4 апреля 1881года).
Синоптики предполагают, что в апреле 2024 года не будут происходить аномальные изменения погоды. Условия будут в рамках средних показателей с небольшими отклонениями от нормы, характерными для этого региона. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы не учитывают некоторые природные особенности. Они могут немного отличаться от реальных погодных условий в конкретные дни месяца.
Предлагаем подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в различные периоды апреля 2024 года.
Прогноз погоды на начало апреля
В первые дни месяца еще ощущается влияние ранней весны. Столбик термометра может опускаться к нулевой отметке в ночное время суток. Но с каждым новым днем такие случаи будут происходить все реже. В этом месяце количество туристов небольшое, поэтому отдых будет спокойным и относительно недорогим.
Температурные показатели в Санкт-Петербурге в первой половине апреля 2024 года:
- дневная – +6,4°C;
- ночная – +1,2°C.
Ожидания синоптиков на этот период представлены в таблице ниже. Напоминаем, что данный прогноз погоды является предварительным и может отличаться от реальных погодных условий в Санкт-Петербурге в первой половине апреля 2024 года.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+5
|
+1
|
Облачно
|
2
|
+3
|
+1
|
3
|
+5
|
+1
|
4
|
+6
|
0
|
5
|
+6
|
0
|
6
|
+5
|
0
|
Осадки
|
7
|
+5
|
+1
|
Солнечно
|
8
|
+7
|
+2
|
Переменная облачность
|
9
|
+7
|
0
|
10
|
+7
|
+3
|
11
|
+7
|
0
|
12
|
+8
|
+1
|
Осадки
|
13
|
+9
|
+3
|
Переменная облачность
|
14
|
+8
|
+2
|
Осадки
|
15
|
+8
|
+3
|
Облачно
Начало месяца будет более холодным, чем его вторая половина. В этот период еще ощущаются небольшие зимние нотки. Столбик термометра может достигать нулевой отметки. Но чем ближе к середине месяца, тем теплее дни. Погода становится все более солнечной.
Прогноз погоды на конец апреля
Во второй половине происходят заметные изменения, и весна ощущается намного четче. Температурные значения прочно закрепляются в плюсовой зоне, даже в ночное время суток. Влажность воздуха снижается с 85% до 70%, а сила ветра возрастает до средних значений 6 м/с.
Температурные показатели в Санкт-Петербурге во второй половине апреля 2024 года:
- дневная – +9,2°C;
- ночная – +3,7°C.
Прогноз погоды на вторую половину месяца представлен ниже.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+8
|
+3
|
Осадки
|
17
|
+7
|
+3
|
Солнечно
|
18
|
+8
|
+1
|
19
|
+8
|
+1
|
Переменная облачность
|
20
|
+8
|
+1
|
Солнечно
|
21
|
+7
|
+2
|
Переменная облачность
|
22
|
+9
|
+5
|
Осадки
|
23
|
+8
|
+4
|
Солнечно
|
24
|
+9
|
+4
|
Переменная облачность
|
25
|
+10
|
+3
|
26
|
+11
|
+4
|
27
|
+12
|
+7
|
Осадки
|
28
|
+13
|
+7
|
29
|
+11
|
+5
|
Солнечно
|
30
|
+9
|
+5
|
Осадки
Главным отличием этой половины месяца является более теплая и солнечная погода. Средняя температура увеличивается на 2,8°C днем и 2,5°C ночью. Природа подарит возможность насладиться прогулками по весеннему городу и знакомством с местными достопримечательностями.
Подведем итог
Метеорологи предупреждают о том, какой будет погода в апреле 2024 года в Санкт-Петербурге. В этом месяце весна полностью вступает в свои права. Наиболее заметным будет потепление во второй половине месяца.