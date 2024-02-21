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Погода на апрель 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на апрель 2024 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на апрель 2024.

Именно в апреле весна приходит в северную столицу России. В этот период происходят самые заметные и запоминающиеся изменения в окружающей среде. Но весенняя природа часто преподносит сюрпризы. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, следует заранее подготовиться к возможным изменениям. Синоптики Гидрометцентра подготовили прогнозы погоды на апрель 2024 года в Санкт-Петербурге.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в апреле

С наступлением второго весеннего месяца в северной столице происходят удивительные изменения. Пока на остальной территории России еще остаются заморозки и иногда даже выпадает снег, в Санкт-Петербурге вступает в силу самая настоящая весна. В этот период природа часто радует жителей и гостей города теплыми и солнечными днями.

Термометр стабильно показывает плюсовую температуру, и лишь редкими ночами столбик может спускаться к нулевой отметке. Согласно информации Гидрометцентра, средние показатели составляют +9,2°C днем и +2°C ночью. Месячная норма осадков – 37 мм, что незначительно выше, чем в самые сухие месяцы года – феврале и марте. При этом количество дней с осадками в среднем не превышает 8. Продолжительность солнечного сияния тоже увеличивается и составляет 178 часов за месяц или 5,9 часа в сутки.

Сбор и анализ температурных данных является одной из важных задач метеорологических служб. Данные за предыдущие годы позволяют определить, какие климатические изменения происходят в настоящий момент и чего ждать в будущем. Статистическая информация помогает в составлении долгосрочных прогнозов. Также она позволяет определить наибольшие отклонения от средних температурных значений.

В различные исторические периоды в течение второго весеннего месяца устанавливались такие рекорды:

  • абсолютный максимум – +25,3°C (24 апреля 2000 года);
  • абсолютный минимум – -21,8°C (4 апреля 1881года).

Синоптики предполагают, что в апреле 2024 года не будут происходить аномальные изменения погоды. Условия будут в рамках средних показателей с небольшими отклонениями от нормы, характерными для этого региона. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы не учитывают некоторые природные особенности. Они могут немного отличаться от реальных погодных условий в конкретные дни месяца.

Предлагаем подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в различные периоды апреля 2024 года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на начало апреля

В первые дни месяца еще ощущается влияние ранней весны. Столбик термометра может опускаться к нулевой отметке в ночное время суток. Но с каждым новым днем такие случаи будут происходить все реже. В этом месяце количество туристов небольшое, поэтому отдых будет спокойным и относительно недорогим.

Температурные показатели в Санкт-Петербурге в первой половине апреля 2024 года:

  • дневная – +6,4°C;
  • ночная – +1,2°C.

Ожидания синоптиков на этот период представлены в таблице ниже. Напоминаем, что данный прогноз погоды является предварительным и может отличаться от реальных погодных условий в Санкт-Петербурге в первой половине апреля 2024 года.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+5

+1

Облачно

2

+3

+1

3

+5

+1

4

+6

0

5

+6

0

6

+5

0

Осадки

7

+5

+1

Солнечно

8

+7

+2

Переменная облачность

9

+7

0

10

+7

+3

11

+7

0

12

+8

+1

Осадки

13

+9

+3

Переменная облачность

14

+8

+2

Осадки

15

+8

+3

Облачно

Начало месяца будет более холодным, чем его вторая половина. В этот период еще ощущаются небольшие зимние нотки. Столбик термометра может достигать нулевой отметки. Но чем ближе к середине месяца, тем теплее дни. Погода становится все более солнечной.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз погоды на конец апреля

Во второй половине происходят заметные изменения, и весна ощущается намного четче. Температурные значения прочно закрепляются в плюсовой зоне, даже в ночное время суток. Влажность воздуха снижается с 85% до 70%, а сила ветра возрастает до средних значений 6 м/с.

Температурные показатели в Санкт-Петербурге во второй половине апреля 2024 года:

  • дневная – +9,2°C;
  • ночная – +3,7°C.

Прогноз погоды на вторую половину месяца представлен ниже.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+8

+3

Осадки

17

+7

+3

Солнечно

18

+8

+1

19

+8

+1

Переменная облачность

20

+8

+1

Солнечно

21

+7

+2

Переменная облачность

22

+9

+5

Осадки

23

+8

+4

Солнечно

24

+9

+4

Переменная облачность

25

+10

+3

26

+11

+4

27

+12

+7

Осадки

28

+13

+7

29

+11

+5

Солнечно

30

+9

+5

Осадки

Главным отличием этой половины месяца является более теплая и солнечная погода. Средняя температура увеличивается на 2,8°C днем и 2,5°C ночью. Природа подарит возможность насладиться прогулками по весеннему городу и знакомством с местными достопримечательностями.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Метеорологи предупреждают о том, какой будет погода в апреле 2024 года в Санкт-Петербурге. В этом месяце весна полностью вступает в свои права. Наиболее заметным будет потепление во второй половине месяца.

21 февраля 2024, 09:33
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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