Погода на апрель 2024 в Санкт-Петербурге

Именно в апреле весна приходит в северную столицу России. В этот период происходят самые заметные и запоминающиеся изменения в окружающей среде. Но весенняя природа часто преподносит сюрпризы. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, следует заранее подготовиться к возможным изменениям. Синоптики Гидрометцентра подготовили прогнозы погоды на апрель 2024 года в Санкт-Петербурге.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в апреле

С наступлением второго весеннего месяца в северной столице происходят удивительные изменения. Пока на остальной территории России еще остаются заморозки и иногда даже выпадает снег, в Санкт-Петербурге вступает в силу самая настоящая весна. В этот период природа часто радует жителей и гостей города теплыми и солнечными днями.

Термометр стабильно показывает плюсовую температуру, и лишь редкими ночами столбик может спускаться к нулевой отметке. Согласно информации Гидрометцентра, средние показатели составляют +9,2°C днем и +2°C ночью. Месячная норма осадков – 37 мм, что незначительно выше, чем в самые сухие месяцы года – феврале и марте. При этом количество дней с осадками в среднем не превышает 8. Продолжительность солнечного сияния тоже увеличивается и составляет 178 часов за месяц или 5,9 часа в сутки.

Сбор и анализ температурных данных является одной из важных задач метеорологических служб. Данные за предыдущие годы позволяют определить, какие климатические изменения происходят в настоящий момент и чего ждать в будущем. Статистическая информация помогает в составлении долгосрочных прогнозов. Также она позволяет определить наибольшие отклонения от средних температурных значений.

В различные исторические периоды в течение второго весеннего месяца устанавливались такие рекорды:

абсолютный максимум – +25,3°C (24 апреля 2000 года);

абсолютный минимум – -21,8°C (4 апреля 1881года).

Синоптики предполагают, что в апреле 2024 года не будут происходить аномальные изменения погоды. Условия будут в рамках средних показателей с небольшими отклонениями от нормы, характерными для этого региона. Клео.ру напоминает, что долгосрочные прогнозы не учитывают некоторые природные особенности. Они могут немного отличаться от реальных погодных условий в конкретные дни месяца.

Предлагаем подробнее разобраться, какой будет погода в Санкт-Петербурге в различные периоды апреля 2024 года.





Прогноз погоды на начало апреля

В первые дни месяца еще ощущается влияние ранней весны. Столбик термометра может опускаться к нулевой отметке в ночное время суток. Но с каждым новым днем такие случаи будут происходить все реже. В этом месяце количество туристов небольшое, поэтому отдых будет спокойным и относительно недорогим.

Температурные показатели в Санкт-Петербурге в первой половине апреля 2024 года:

дневная – +6,4°C;

ночная – +1,2°C.

Ожидания синоптиков на этот период представлены в таблице ниже. Напоминаем, что данный прогноз погоды является предварительным и может отличаться от реальных погодных условий в Санкт-Петербурге в первой половине апреля 2024 года.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +5 +1 Облачно 2 +3 +1 3 +5 +1 4 +6 0 5 +6 0 6 +5 0 Осадки 7 +5 +1 Солнечно 8 +7 +2 Переменная облачность 9 +7 0 10 +7 +3 11 +7 0 12 +8 +1 Осадки 13 +9 +3 Переменная облачность 14 +8 +2 Осадки 15 +8 +3 Облачно

Начало месяца будет более холодным, чем его вторая половина. В этот период еще ощущаются небольшие зимние нотки. Столбик термометра может достигать нулевой отметки. Но чем ближе к середине месяца, тем теплее дни. Погода становится все более солнечной.





Прогноз погоды на конец апреля

Во второй половине происходят заметные изменения, и весна ощущается намного четче. Температурные значения прочно закрепляются в плюсовой зоне, даже в ночное время суток. Влажность воздуха снижается с 85% до 70%, а сила ветра возрастает до средних значений 6 м/с.

Температурные показатели в Санкт-Петербурге во второй половине апреля 2024 года:

дневная – +9,2°C;

ночная – +3,7°C.

Прогноз погоды на вторую половину месяца представлен ниже.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +8 +3 Осадки 17 +7 +3 Солнечно 18 +8 +1 19 +8 +1 Переменная облачность 20 +8 +1 Солнечно 21 +7 +2 Переменная облачность 22 +9 +5 Осадки 23 +8 +4 Солнечно 24 +9 +4 Переменная облачность 25 +10 +3 26 +11 +4 27 +12 +7 Осадки 28 +13 +7 29 +11 +5 Солнечно 30 +9 +5 Осадки

Главным отличием этой половины месяца является более теплая и солнечная погода. Средняя температура увеличивается на 2,8°C днем и 2,5°C ночью. Природа подарит возможность насладиться прогулками по весеннему городу и знакомством с местными достопримечательностями.





Подведем итог

Метеорологи предупреждают о том, какой будет погода в апреле 2024 года в Санкт-Петербурге. В этом месяце весна полностью вступает в свои права. Наиболее заметным будет потепление во второй половине месяца.