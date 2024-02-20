Простые способы покрасить яйца свеклой: натуральный краситель для Пасхи

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает 06:28Нумерология звезд: тайна даты рождения Игоря Николаева
1370
800
true

Простые способы покрасить яйца свеклой: натуральный краситель для Пасхи

Простые способы покрасить яйца свеклой: натуральный краситель для Пасхи

В этой статье вы найдете простой способ покрасить яйца свеклой, а также советы по получению более насыщенного цвета.

Пасха – долгожданный и важный праздник для верующих, который сопровождается интересными и значимыми традициями. Одной из них является подготовка и освящение яиц и куличей. Их приготовлению в преддверии праздника уделяется особое внимание. Многие хозяйки хотят, чтобы продукты были максимально натуральными, поэтому избегают искусственных красителей. Если вы разделяете это убеждение и хотите узнать, как покрасить яйца свеклой, предлагаем ознакомиться с этой статьей. В ней Клео.ру подробно опишет процесс приготовления и расскажет, на какие моменты нужно обратить внимание.

Как покрасить яйца свеклой

Корнеплод, характеризующийся ярким цветом, станет отличным натуральным красителем. Это обусловлено тем, что в свекле содержится природный пигмент беталаин. Именно благодаря ему яйца приобретут красивый цвет, который может варьироваться от светло-розового до насыщенного бордового.

Желаемый оттенок вы можете получить в зависимости от того, сколько будете выдерживать яйца в свекольном отваре. Клео.ру подобрал для вас несколько вариантов окрашивания яиц, среди которых вы сможете выбрать для себя наиболее удобный и простой способ.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Покраска яиц вместе со свеклой

Этот метод чрезвычайно прост и похож на окрашивание луковой шелухой. Потребуется 1-2 корнеплода (лучше, если они будут небольшого размера). Придерживайтесь следующих действий:

  • Заранее достаньте яйца из холодильника и оставьте их, чтобы они дошли до комнатной температуры.
  • Свеклу промойте, выложите в кастрюлю подходящего размера, влейте воду (около 1 л), варите 35 минут после закипания на среднем огне.
  • Убавьте огонь до минимального, бросьте в отвар щепотку соли, выложите яйца, варите 10-12 минут.
  • После этого свеклу нужно вынуть, но яйца надо оставить в отваре, пока он полностью не остынет.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Окрашивание яиц в свекольном отваре

Продукты можно отваривать по отдельности, а потом использовать свекольный отвар, чтобы придать яйцам желаемый оттенок. Поможет справиться с задачей такой простой способ:

  • Свеклу очистите от кожицы, после чего натрите на крупной терке. Влейте к полученной массе 1 л воды, варите полчаса после закипания.
  • Отдельно отварите яйца вкрутую, остудите.
  • Отвар процедите, чтобы избавиться от свекольной мякоти. Добавьте в него уксус, выложите яйца и выдерживайте 2-3 часа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Окрашивание яиц свекольным соком

Этот способ позволит обойтись без отваривания корнеплода. Несмотря на кажущуюся простоту, есть нюанс – овощную мякоть нужно хорошо измельчить, чтобы из нее было удобно отжимать сок. Итак, вам нужно будет выполнить следующие действия:

  • Свеклу очистите от кожицы, натрите на мелкой терке или перекрутите в мясорубке.
  • Выжмите из мякоти сок, используя марлю. После влейте в жидкость немного уксуса.
  • Яйцо отварите, остудите и погрузите в сок. Выдерживайте около двух часов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы, как получить насыщенный цвет

Крашеные яйца могут иметь разный оттенок, начиная от нежно-розового и заканчивая бордовым. Во многом желаемый оттенок будет зависеть от сорта свеклы, а также и от самих яиц. Если вы хотите получить насыщенный цвет, Клео.ру рекомендует учесть следующие моменты:

  • Контролировать получение желаемого оттенка удобно, если выдерживать яйца в свекольном отваре или соке. Чем дольше вы их оставите в жидкости, тем насыщеннее будет цвет. Добиться глубокого желаемого тона получится, если оставить яйца в соке или отваре на целую ночь.
  • Существует еще один интересный способ окрашивания – с помощью овощной мякоти. Для этого свеклу натирают на терке, и в мякоть помещают заранее отваренные яйца. Нюанс состоит в том, что окрашивание может получиться неравномерным, но зато есть вероятность создания интересного абстрактного рисунка. Если вы готовы к экспериментам, можете воспользоваться этим способом, с помощью которого тоже можно контролировать степень насыщенности цвета.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как покрасить яйца свеклой к Пасхе. Выберите для себя наиболее подходящий и простой способ, и не бойтесь экспериментировать. Вы можете контролировать оттенки, благодаря чему можно получить яйца, отличающиеся по цветам. Такие заготовки будут смотреться оригинально и эффектно.

20 февраля 2024, 21:40
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции

Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции
Узнайте, когда отмечается праздник Ураза Байрам в 2024 году. В статье вы найдете точную дату начала и конца Рамадана.

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных
Планируете отпуск или просто хотите узнать, как будем отдыхать в мае 2024 года? В этой статье вы найдете календарь праздников и выходных, а также советы по планированию отпуска.

День дочери в 2024 году: история и традиции

День дочери в 2024 году: история и традиции
День дочери — это прекрасный повод сказать своей любимой девочке, как сильно вы ее любите и цените. В статье вы найдете информацию о дате праздника в 2024 году, его истории и традициях, а также идеи для подарков и поздравлений.

Календарь мусульманских праздников на 2024 год

Календарь мусульманских праздников на 2024 год
В этой статье вы найдете полный календарь мусульманских праздников на 2024 год с их точными датами и описанием.

Лунный календарь рыболова на апрель 2024

Лунный календарь рыболова на апрель 2024
Лунный календарь рыболова на апрель 2024: удачные дни для улова и оптимальное время для рыбалки

Погода в Сочи на апрель 2024 года

Погода в Сочи на апрель 2024 года
Какой будет погода в Сочи — самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на апрель 2024.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех