Простые способы покрасить яйца свеклой: натуральный краситель для Пасхи

Пасха – долгожданный и важный праздник для верующих, который сопровождается интересными и значимыми традициями. Одной из них является подготовка и освящение яиц и куличей. Их приготовлению в преддверии праздника уделяется особое внимание. Многие хозяйки хотят, чтобы продукты были максимально натуральными, поэтому избегают искусственных красителей. Если вы разделяете это убеждение и хотите узнать, как покрасить яйца свеклой, предлагаем ознакомиться с этой статьей. В ней Клео.ру подробно опишет процесс приготовления и расскажет, на какие моменты нужно обратить внимание.

Как покрасить яйца свеклой

Корнеплод, характеризующийся ярким цветом, станет отличным натуральным красителем. Это обусловлено тем, что в свекле содержится природный пигмент беталаин. Именно благодаря ему яйца приобретут красивый цвет, который может варьироваться от светло-розового до насыщенного бордового.

Желаемый оттенок вы можете получить в зависимости от того, сколько будете выдерживать яйца в свекольном отваре. Клео.ру подобрал для вас несколько вариантов окрашивания яиц, среди которых вы сможете выбрать для себя наиболее удобный и простой способ.





Покраска яиц вместе со свеклой

Этот метод чрезвычайно прост и похож на окрашивание луковой шелухой. Потребуется 1-2 корнеплода (лучше, если они будут небольшого размера). Придерживайтесь следующих действий:

Заранее достаньте яйца из холодильника и оставьте их, чтобы они дошли до комнатной температуры.

Свеклу промойте, выложите в кастрюлю подходящего размера, влейте воду (около 1 л), варите 35 минут после закипания на среднем огне.

Убавьте огонь до минимального, бросьте в отвар щепотку соли, выложите яйца, варите 10-12 минут.

После этого свеклу нужно вынуть, но яйца надо оставить в отваре, пока он полностью не остынет.





Окрашивание яиц в свекольном отваре

Продукты можно отваривать по отдельности, а потом использовать свекольный отвар, чтобы придать яйцам желаемый оттенок. Поможет справиться с задачей такой простой способ:

Свеклу очистите от кожицы, после чего натрите на крупной терке. Влейте к полученной массе 1 л воды, варите полчаса после закипания.

Отдельно отварите яйца вкрутую, остудите.

Отвар процедите, чтобы избавиться от свекольной мякоти. Добавьте в него уксус, выложите яйца и выдерживайте 2-3 часа.





Окрашивание яиц свекольным соком

Этот способ позволит обойтись без отваривания корнеплода. Несмотря на кажущуюся простоту, есть нюанс – овощную мякоть нужно хорошо измельчить, чтобы из нее было удобно отжимать сок. Итак, вам нужно будет выполнить следующие действия:

Свеклу очистите от кожицы, натрите на мелкой терке или перекрутите в мясорубке.

Выжмите из мякоти сок, используя марлю. После влейте в жидкость немного уксуса.

Яйцо отварите, остудите и погрузите в сок. Выдерживайте около двух часов.





Советы, как получить насыщенный цвет

Крашеные яйца могут иметь разный оттенок, начиная от нежно-розового и заканчивая бордовым. Во многом желаемый оттенок будет зависеть от сорта свеклы, а также и от самих яиц. Если вы хотите получить насыщенный цвет, Клео.ру рекомендует учесть следующие моменты:

Контролировать получение желаемого оттенка удобно, если выдерживать яйца в свекольном отваре или соке. Чем дольше вы их оставите в жидкости, тем насыщеннее будет цвет. Добиться глубокого желаемого тона получится, если оставить яйца в соке или отваре на целую ночь.

Существует еще один интересный способ окрашивания – с помощью овощной мякоти. Для этого свеклу натирают на терке, и в мякоть помещают заранее отваренные яйца. Нюанс состоит в том, что окрашивание может получиться неравномерным, но зато есть вероятность создания интересного абстрактного рисунка. Если вы готовы к экспериментам, можете воспользоваться этим способом, с помощью которого тоже можно контролировать степень насыщенности цвета.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как покрасить яйца свеклой к Пасхе. Выберите для себя наиболее подходящий и простой способ, и не бойтесь экспериментировать. Вы можете контролировать оттенки, благодаря чему можно получить яйца, отличающиеся по цветам. Такие заготовки будут смотреться оригинально и эффектно.