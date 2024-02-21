Подарок подруге на 8 Марта: оригинальные идеи и советы по выбору презента

Международный женский день – повод порадовать своих близких подарком и уделить им внимание. При этом презенты делают не только мужчины своим девушкам или женам, дочерям или мамам. Подарок подруге на 8 Марта станет символом искренней дружбы и покажет, насколько вы дорожите ею. Знаки внимания приятны любой женщине не только со стороны избранника, но и друзей. Клео.ру подготовил для вас оригинальные идеи подарков, среди которых вы сможете подобрать идеальный вариант.
7 идей для подарка
8 Марта – праздник, когда каждой женщине приятно получить внимание. Это удастся сделать, не только купив презент в магазине, но и сделав подарок подруге своими руками. Клео.ру предлагает рассмотреть следующие интересные идеи:
- Украшения ручной работы. Это особенно актуально, если вы увлекаетесь бисероплетением. Вы сможете сделать для подруги красивое колье или браслет. Последний особенно эффектно смотрится в виде жгута. Если вы не владеете подобной техникой, альтернативой могут стать украшения, созданные из полудрагоценных камней. При желании можно собрать целый комплект, включающий серьги, браслет, бусы или колье.
- Вязаные вещи. Если вязание – ваше хобби и одно из любимых занятий, это отличный повод порадовать подругу красивой вещью. Ее выбор будет зависеть от времени, которое вы готовы потратить, количества имеющейся у вас пряжи и вашего желания. Проявив фантазию и приложив определенные усилия, можно связать мягкий и уютный снуд, варежки-митенки, топ из хлопчатобумажных нитей, платье-свитер или фасона «лапша», оригинальную жилетку или джемпер. Воспользовавшись техникой вязания спицами или крючком, можно создать красивый аксессуар: сумку-шоппер или клатч. Последний можно дополнительно украсить стразами или бусинами, тогда аксессуар подойдет даже для вечернего выхода.
- Цветы из ткани или других материалов. Для их создания тоже потребуются определенные навыки и фантазия. Вы можете сделать красивый букет, украсить цветком ободок для волос или заколку, эффектную брошь.
- Сладости, приготовленные самостоятельно. Вы можете приготовить пирожные, испечь торт или капкейки к праздничному столу. Для подруги, которая следит за фигурой, можно сделать выпечку с легким сметанным кремом.
- Косметические принадлежности тоже можно сделать своими руками. Это может быть самостоятельно сваренное мыло, бомбочки для ванной с различными ароматами. Также вы сможете сделать гелевые свечи, с изготовлением которых с легкостью справятся даже новички.
- Шкатулка или ваза, выполненная в технике декупажа – подарок, при создании которого можно в полной мере проявить творчество и креатив. Такой предмет будет смотреться очень красиво и наверняка порадует вашу подругу.
- Вещь, украшенная росписью. Если вы увлекаетесь рисованием, и у вас это хорошо получается, можно украсить чистую белую футболку оригинальным изображением и подарить ее подруге.
Советы по выбору подарка
Если вы задумываетесь над тем, что подарить подруге, чтобы удивить и порадовать ее, обязательно продумайте разные нюансы. Клео.ру советует прежде всего обращать внимание на то, чем увлекается ваша подруга. Идеальным решением станет презент, который действительно соответствует ее интересам:
- Подарки для дома ассоциируются с уютом и будут по достоинству оценены женщиной, для которой он на первом месте. Комфортную атмосферу поможет воплотить мягкий пушистый плед, а насладиться вкусным теплым напитком – термокружка, меняющая цвет в зависимости от степени нагревания ее содержимого.
- Идеальное решение – сделать сюрприз для подруги с учетом ее увлечений. Если она любит готовить вкусные блюда, можно подарить ей кулинарную книгу. Для любительницы рисования или вязания всегда пригодится соответствующий набор.
- Подарки для красоты – то, что принесет радость любой женщине. Вы можете подарить косметические средства, но при этом должны знать, чем именно пользуется ваша подруга, чтобы максимально ее порадовать. Есть и универсальные презенты, такие как косметичка, набор для маникюра, удобное зеркальце.
- Если вы не уверены в выборе подарка, всегда можно преподнести подруге сертификат на посещение салона красоты или какого-либо мастер-класса, соответствующего ее хобби.
Подведем итог
Подарок подруге на 8 Марта требует особого внимания, поскольку с помощью презента вы сможете показать свое отношение к ней. Хорошим вариантом будет вещь, сделанная своими руками, в которую вы вложили душу. Если вы приобретаете готовый подарок, постарайтесь, чтобы он максимально соответствовал интересам вашей подруги. В этом случае вы подарите действительно нужную и полезную вещь для нее.