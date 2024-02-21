Подарок подруге на 8 Марта: оригинальные идеи и советы по выбору презента

Международный женский день – повод порадовать своих близких подарком и уделить им внимание. При этом презенты делают не только мужчины своим девушкам или женам, дочерям или мамам. Подарок подруге на 8 Марта станет символом искренней дружбы и покажет, насколько вы дорожите ею. Знаки внимания приятны любой женщине не только со стороны избранника, но и друзей. Клео.ру подготовил для вас оригинальные идеи подарков, среди которых вы сможете подобрать идеальный вариант.

7 идей для подарка

8 Марта – праздник, когда каждой женщине приятно получить внимание. Это удастся сделать, не только купив презент в магазине, но и сделав подарок подруге своими руками. Клео.ру предлагает рассмотреть следующие интересные идеи:

Украшения ручной работы. Это особенно актуально, если вы увлекаетесь бисероплетением. Вы сможете сделать для подруги красивое колье или браслет. Последний особенно эффектно смотрится в виде жгута. Если вы не владеете подобной техникой, альтернативой могут стать украшения, созданные из полудрагоценных камней. При желании можно собрать целый комплект, включающий серьги, браслет, бусы или колье.





Вязаные вещи. Если вязание – ваше хобби и одно из любимых занятий, это отличный повод порадовать подругу красивой вещью. Ее выбор будет зависеть от времени, которое вы готовы потратить, количества имеющейся у вас пряжи и вашего желания. Проявив фантазию и приложив определенные усилия, можно связать мягкий и уютный снуд, варежки-митенки, топ из хлопчатобумажных нитей, платье-свитер или фасона «лапша», оригинальную жилетку или джемпер. Воспользовавшись техникой вязания спицами или крючком, можно создать красивый аксессуар: сумку-шоппер или клатч. Последний можно дополнительно украсить стразами или бусинами, тогда аксессуар подойдет даже для вечернего выхода.





Цветы из ткани или других материалов. Для их создания тоже потребуются определенные навыки и фантазия. Вы можете сделать красивый букет, украсить цветком ободок для волос или заколку, эффектную брошь.





Сладости, приготовленные самостоятельно. Вы можете приготовить пирожные, испечь торт или капкейки к праздничному столу. Для подруги, которая следит за фигурой, можно сделать выпечку с легким сметанным кремом.





Косметические принадлежности тоже можно сделать своими руками. Это может быть самостоятельно сваренное мыло, бомбочки для ванной с различными ароматами. Также вы сможете сделать гелевые свечи, с изготовлением которых с легкостью справятся даже новички.





Шкатулка или ваза, выполненная в технике декупажа – подарок, при создании которого можно в полной мере проявить творчество и креатив. Такой предмет будет смотреться очень красиво и наверняка порадует вашу подругу.





Вещь, украшенная росписью. Если вы увлекаетесь рисованием, и у вас это хорошо получается, можно украсить чистую белую футболку оригинальным изображением и подарить ее подруге.





Советы по выбору подарка

Если вы задумываетесь над тем, что подарить подруге, чтобы удивить и порадовать ее, обязательно продумайте разные нюансы. Клео.ру советует прежде всего обращать внимание на то, чем увлекается ваша подруга. Идеальным решением станет презент, который действительно соответствует ее интересам:

Подарки для дома ассоциируются с уютом и будут по достоинству оценены женщиной, для которой он на первом месте. Комфортную атмосферу поможет воплотить мягкий пушистый плед, а насладиться вкусным теплым напитком – термокружка, меняющая цвет в зависимости от степени нагревания ее содержимого.

Идеальное решение – сделать сюрприз для подруги с учетом ее увлечений. Если она любит готовить вкусные блюда, можно подарить ей кулинарную книгу. Для любительницы рисования или вязания всегда пригодится соответствующий набор.

Подарки для красоты – то, что принесет радость любой женщине. Вы можете подарить косметические средства, но при этом должны знать, чем именно пользуется ваша подруга, чтобы максимально ее порадовать. Есть и универсальные презенты, такие как косметичка, набор для маникюра, удобное зеркальце.

Если вы не уверены в выборе подарка, всегда можно преподнести подруге сертификат на посещение салона красоты или какого-либо мастер-класса, соответствующего ее хобби.





Подведем итог

Подарок подруге на 8 Марта требует особого внимания, поскольку с помощью презента вы сможете показать свое отношение к ней. Хорошим вариантом будет вещь, сделанная своими руками, в которую вы вложили душу. Если вы приобретаете готовый подарок, постарайтесь, чтобы он максимально соответствовал интересам вашей подруги. В этом случае вы подарите действительно нужную и полезную вещь для нее.