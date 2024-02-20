Погода на апрель 2024 в Москве и Московской области

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает 06:28Нумерология звезд: тайна даты рождения Игоря Николаева
1370
800
true

Погода на апрель 2024 в Москве и Московской области

Погода на апрель 2024 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на апрель 2024.

Весна – это один из самых переменчивых сезонов года. Природа может удивлять своими переменами даже опытных метеорологов. Но такие неожиданности не смогут испортить настроение, если подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в апреле 2024 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в апреле 2024 года

В российскую столицу весна приходит именно в апреле. В течение всего месяца стабильно держится плюсовая температура, а уже во второй декаде от выпавшего ранее снега не остается никакого следа. Теплая и мягкая погода создает комфортные условия для отдыха, поэтому многие туристы планируют посещение Москвы именно на второй месяц весны.

Согласно статистическим данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в Москве в апреле составляет +11°C днем, а ночью столбик термометра может опускаться до нулевой отметки. Сумма осадков за месяц в среднем достигает 44 мм при девяти дождливых днях, а апрельская погода будет преимущественно пасмурной. Продолжительность среднесуточного солнечного сияния возрастает почти до 6 часов.

Синоптики Гидрометцентра уделяют много времени сбору и анализу погодных условий. Полученная информация за предыдущие периоды помогает определять общие тенденции, находить отклонения и изучать их влияние на другие месяцы. Статистические данные играют очень важную роль в прогнозировании, с их помощью можно определить самые большие температурные отклонения.

По информации метеорологических служб, самые высокие и низкие показатели температуры фиксировались в Москве и Московской области в такие годы:

  • абсолютный максимум – +28,9°C (29 апреля 2012 года);
  • абсолютный минимум – -21°C (1 апреля 1879 года).

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в апреле 2024 года ожидаются погодные условия, приближенные к средним значениям. Экстремальные перепады и новые температурные рекорды не ожидаются. Как и в предыдущие годы, ожидается преимущественно пасмурная погода с достаточно частыми, но небольшими осадками.

Клео.ру предлагает более подробно изучить, какой будет погода в Москве и Московской области в первой и второй половинах апреля 2024 года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на начало апреля

В начале месяца еще наблюдаются отдаленные зимние месяцы, которые пропадут спустя несколько дней. Жителей и гостей российской столицы ждут относительно теплые дни для такого времени года. Впрочем, не стоит забывать о частых и внезапных дождях, характерных для весны. Они могут немного испортить настроение во время прогулок или при изучении местных достопримечательностей.

Средние значения температуры в течение этого периода месяца будут следующими:

  • днем – +7,3°C;
  • ночью – +0,9°C.

Эксперты метеорологических служб делают долгосрочные прогнозы погоды на основе данных предыдущих лет с учетом актуальных климатических изменений. Несмотря на технические возможности, невозможно предугадать все сюрпризы, которые подготовила природа. Данные прогнозы являются ориентировочными, поэтому стоит корректировать свои планы по реальной погоде в конкретные дни месяца.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+3

-1

Пасмурно

2

+6

+1

3

+4

0

4

+6

-1

5

+6

0

Осадки

6

+7

-1

7

+7

-1

8

+8

+3

Солнечно

9

+8

0

Пасмурно

10

+9

+3

11

+8

+1

Осадки

12

+8

+2

Пасмурно

13

+10

+2

Солнечно

14

+10

+2

Пасмурно

15

+10

+3

Осадки

Апрель часто называют пограничным месяцем между зимой и летом. Именно в этот период происходят самые значимые изменения температуры и климатических условий. Начало месяца будет пасмурным, с частными дождями.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец апреля

Во второй половине месяца влияние теплого времени года ощущается сильнее. Несмотря на то, что погода остается пасмурной, очень сложно не заметить эти изменения. Дождливых дней станет меньше, уменьшится и количество осадков. Впрочем, такие погодные условия характерны для апреля. Постоянные жители региона не ощутят заметных отличий по сравнению с предыдущими годами.

Средние значения температуры в течение этого периода месяца будут следующими:

  • днем – +11,3°C;
  • ночью – +4,5°C.

Погодные условия, которые ожидают синоптики в Москве и Московской области на вторую половину апреля 2024 года, представлены в таблице ниже.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+10

+4

Осадки

17

+9

+4

Пасмурно

18

+9

+2

Солнечно

19

+9

+2

Пасмурно

20

+10

+2

Осадки

21

+10

+2

Пасмурно

22

+9

+4

Переменная облачность

23

+10

+5

24

+11

+5

25

+12

+3

26

+13

+4

Осадки

27

+13

+5

28

+17

+11

Пасмурно

29

+15

+8

Солнечно

30

+13

+7

Вторая половина месяца будет отличаться от его начала, и эти изменения будут заметны даже невооруженным глазом. Средняя дневная температура за этот период возрастет на 4°C и на 4,4°C в темное время суток. Дождливых дней будет меньше, а природа будет чаще радовать людей солнечными деньками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на апрель 2024 года в Москве и Московской области. Согласно этим данным, российскую столицу ждут погодные условия, полностью характерные для этого месяца. Нет причин для аномальных природных явлений и резких перепадов температуры.

20 февраля 2024, 03:40
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции

Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции
Узнайте, когда отмечается праздник Ураза Байрам в 2024 году. В статье вы найдете точную дату начала и конца Рамадана.

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных

Как отдыхаем в мае 2024 года: календарь праздников и выходных
Планируете отпуск или просто хотите узнать, как будем отдыхать в мае 2024 года? В этой статье вы найдете календарь праздников и выходных, а также советы по планированию отпуска.

День дочери в 2024 году: история и традиции

День дочери в 2024 году: история и традиции
День дочери — это прекрасный повод сказать своей любимой девочке, как сильно вы ее любите и цените. В статье вы найдете информацию о дате праздника в 2024 году, его истории и традициях, а также идеи для подарков и поздравлений.

Календарь мусульманских праздников на 2024 год

Календарь мусульманских праздников на 2024 год
В этой статье вы найдете полный календарь мусульманских праздников на 2024 год с их точными датами и описанием.

Лунный календарь рыболова на апрель 2024

Лунный календарь рыболова на апрель 2024
Лунный календарь рыболова на апрель 2024: удачные дни для улова и оптимальное время для рыбалки

Погода в Сочи на апрель 2024 года

Погода в Сочи на апрель 2024 года
Какой будет погода в Сочи — самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на апрель 2024.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех