Погода на апрель 2024 в Москве и Московской области

Весна – это один из самых переменчивых сезонов года. Природа может удивлять своими переменами даже опытных метеорологов. Но такие неожиданности не смогут испортить настроение, если подготовиться к ним заранее. Kleo.ru предлагает узнать, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в апреле 2024 в Москве и Московской области.

Погода в Москве и области в апреле 2024 года

В российскую столицу весна приходит именно в апреле. В течение всего месяца стабильно держится плюсовая температура, а уже во второй декаде от выпавшего ранее снега не остается никакого следа. Теплая и мягкая погода создает комфортные условия для отдыха, поэтому многие туристы планируют посещение Москвы именно на второй месяц весны.

Согласно статистическим данным Гидрометцентра, среднемесячная температура в Москве в апреле составляет +11°C днем, а ночью столбик термометра может опускаться до нулевой отметки. Сумма осадков за месяц в среднем достигает 44 мм при девяти дождливых днях, а апрельская погода будет преимущественно пасмурной. Продолжительность среднесуточного солнечного сияния возрастает почти до 6 часов.

Синоптики Гидрометцентра уделяют много времени сбору и анализу погодных условий. Полученная информация за предыдущие периоды помогает определять общие тенденции, находить отклонения и изучать их влияние на другие месяцы. Статистические данные играют очень важную роль в прогнозировании, с их помощью можно определить самые большие температурные отклонения.

По информации метеорологических служб, самые высокие и низкие показатели температуры фиксировались в Москве и Московской области в такие годы:

абсолютный максимум – +28,9°C (29 апреля 2012 года);

абсолютный минимум – -21°C (1 апреля 1879 года).

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в апреле 2024 года ожидаются погодные условия, приближенные к средним значениям. Экстремальные перепады и новые температурные рекорды не ожидаются. Как и в предыдущие годы, ожидается преимущественно пасмурная погода с достаточно частыми, но небольшими осадками.

Клео.ру предлагает более подробно изучить, какой будет погода в Москве и Московской области в первой и второй половинах апреля 2024 года.





Погода в Москве на начало апреля

В начале месяца еще наблюдаются отдаленные зимние месяцы, которые пропадут спустя несколько дней. Жителей и гостей российской столицы ждут относительно теплые дни для такого времени года. Впрочем, не стоит забывать о частых и внезапных дождях, характерных для весны. Они могут немного испортить настроение во время прогулок или при изучении местных достопримечательностей.

Средние значения температуры в течение этого периода месяца будут следующими:

днем – +7,3°C;

ночью – +0,9°C.

Эксперты метеорологических служб делают долгосрочные прогнозы погоды на основе данных предыдущих лет с учетом актуальных климатических изменений. Несмотря на технические возможности, невозможно предугадать все сюрпризы, которые подготовила природа. Данные прогнозы являются ориентировочными, поэтому стоит корректировать свои планы по реальной погоде в конкретные дни месяца.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +3 -1 Пасмурно 2 +6 +1 3 +4 0 4 +6 -1 5 +6 0 Осадки 6 +7 -1 7 +7 -1 8 +8 +3 Солнечно 9 +8 0 Пасмурно 10 +9 +3 11 +8 +1 Осадки 12 +8 +2 Пасмурно 13 +10 +2 Солнечно 14 +10 +2 Пасмурно 15 +10 +3 Осадки

Апрель часто называют пограничным месяцем между зимой и летом. Именно в этот период происходят самые значимые изменения температуры и климатических условий. Начало месяца будет пасмурным, с частными дождями.





Погода в Москве на конец апреля

Во второй половине месяца влияние теплого времени года ощущается сильнее. Несмотря на то, что погода остается пасмурной, очень сложно не заметить эти изменения. Дождливых дней станет меньше, уменьшится и количество осадков. Впрочем, такие погодные условия характерны для апреля. Постоянные жители региона не ощутят заметных отличий по сравнению с предыдущими годами.

Средние значения температуры в течение этого периода месяца будут следующими:

днем – +11,3°C;

ночью – +4,5°C.

Погодные условия, которые ожидают синоптики в Москве и Московской области на вторую половину апреля 2024 года, представлены в таблице ниже.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +10 +4 Осадки 17 +9 +4 Пасмурно 18 +9 +2 Солнечно 19 +9 +2 Пасмурно 20 +10 +2 Осадки 21 +10 +2 Пасмурно 22 +9 +4 Переменная облачность 23 +10 +5 24 +11 +5 25 +12 +3 26 +13 +4 Осадки 27 +13 +5 28 +17 +11 Пасмурно 29 +15 +8 Солнечно 30 +13 +7

Вторая половина месяца будет отличаться от его начала, и эти изменения будут заметны даже невооруженным глазом. Средняя дневная температура за этот период возрастет на 4°C и на 4,4°C в темное время суток. Дождливых дней будет меньше, а природа будет чаще радовать людей солнечными деньками.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на апрель 2024 года в Москве и Московской области. Согласно этим данным, российскую столицу ждут погодные условия, полностью характерные для этого месяца. Нет причин для аномальных природных явлений и резких перепадов температуры.