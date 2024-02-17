Подарок маме 8 Марта в детском саду: оригинальные и простые в исполнении идеи

Международный женский день – праздник, который ассоциируется с весенним теплом и хорошим настроением. В этот день представительницы прекрасного пола получают сюрпризы не только от мужчин, но и от своих детей. Внимание от ребенка любого возраста особенно приятно, особенно если презент сделан своими руками. Подарок маме 8 Марта в детском саду – повод показать любовь ребенка. Кроме того, дети могут развить свои навыки и творчество в процессе его создания.

5 идей для подарка

Поделки своими руками – отличный вариант, чтобы сделать сюрприз для мамы особенным и запоминающимся. В его создании помогут простые мастер-классы, которые способны освоить даже дети младшего возраста. Клео.ру предлагает воспользоваться одной из таких оригинальных идей:





Медаль самой лучшей маме

Подарить маме символическую медаль – великолепный способ продемонстрировать свою любовь и особое отношение к ней. Для этого нужно вырезать кружок из картона любого понравившегося цвета, наклеить на него подготовленное изображение солнышка или вазы с цветком. Также медаль дополняется поздравительной надписью. Получившийся кружок вкладывают в прозрачную крышку от сметаны. В ней в одном месте делают небольшую дырочку. Сквозь нее продевают ленту, с помощью которой медаль можно закрепить на шее.





Объемный цветок в подставке

Такой вариант поделки, сделанный своими руками, выглядит очень красиво и эффектно. Для создания композиции потребуются разноцветные салфетки, гофрированная бумага, картонная втулка, ножницы и степлер. Для изготовления оригинального подарка нужно сделать следующее:

Возьмите несколько салфеток (пять штук или более), сложите их стопкой друг на друга и скрепите степлером серединку. После этого придайте заготовке форму круга с помощью ножниц, а по краям сделайте надрезы, изображая бахрому.

Приподнимайте слои вверх и придавайте пышность импровизированному цветку.

Из гофрированной бумаги и картонной втулки нужно сделать вазу. Вырежьте из бумаги длинную полоску подходящей ширины. Один ее край растяните. Закрепите боковые края между собой степлером, внутрь вставьте картонную втулку.

Сверху выложите цветок из салфеток. Его можно зафиксировать клеем для надежности.





Поздравительная открытка-сердечко

Такой подарок делается очень просто, но при этом смотрится чрезвычайно эффектно. Материалы, которые понадобятся: картон, цветная бумага, салфетки, клей и ножницы. Пошаговая инструкция включает следующие шаги:

Вырежьте из картона сердечко. На его задней стороне напишите или приклейте поздравление. Внешняя красная часть будет украшаться цветком.

Из желтой бумаги вырежьте 9 полосок размером около 10 на 1 см. Края скрепите с помощью клея. Сложите эти полоски между собой и сделайте ромашку. Сердцевину можно украсить контрастным объемным кружком, сделанным из салфетки.

Из зеленой бумаги можно сделать два крупных листика и приклеить их на сердце. Сверху нужно приклеить ромашку. Эффектная открытка готова!





Подарок «Гиацинты»

Этот вариант презента отлично развивает мелкую моторику. Для его создания потребуется цветная бумага, пластиковая шпажка для изготовления стебля, атласная ленточка для связывания цветов. Сперва нужно плотно обмотать шпажку зеленой бумагой. Для создания цветов из яркой красной, розовой, желтой бумаги вырезают продолговатую полоску, на которой делают надрезы примерно до середины. Образовавшуюся бахрому нужно скрутить, создавая завитки. Получившиеся цветки надо приклеить к стеблю. Несколько таких заготовок можно скрепить в одну композицию с помощью ленточки.





Подарок в виде восьмерки

Праздник 8 Марта ассоциируется с соответствующей цифрой. Такая композиция станет отличным поздравлением маме. Восьмерку вырезают из плотного картона. После заготовку оборачивают полосками гофрированной цветной бумаги, которую можно зафиксировать клеем в нескольких местах. Кроме того, восьмерку можно украсить небольшими цветочками, изготовленными из бумаги.





Советы по выбору подарков

Сюрприз для мамы в любом случае будет желанным и приятным. Однако изготовление подарка осуществляется с учетом некоторых моментов:

Прежде всего, это возраст ребенка. Чем младше малыш, тем проще должен быть презент. Для детей-дошкольников более старшего возраста уже можно предложить более сложные композиции. Также воспитатель должен принимать непосредственное участие в процессе и быть готовым в любой момент прийти на помощь. К примеру, детям может быть сложно разобраться со степлером. Можно остановиться на изготовлении композиций, требующих простых действий, такие подарки будут смотреться не менее эффектно.

Пожелания ребенка. Предложите детям несколько простых идей, пусть они выскажут свои пожелания. Если ребенок получит удовольствие от процесса, подарок получится особенно удачным, поскольку будет сделан с любовью.





Подведем итог

Изготовление подарка маме 8 Марта в детском саду может стать невероятно увлекательным и творческим процессом. Дети смогут развить мелкую моторику и прочие навыки при создании поделки, а любая мама будет очень рада получить презент, который для нее сделал ребенок своими руками.