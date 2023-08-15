Мероприятия на Новый год-2023 в Ростове-на-Дону

Новый год отмечают во всех городах России. Традиционно его проводят в кругу семьи, однако в праздничную ночь жителям и гостям крупных муниципальных образований предлагается множество способов весело и с интересом провести время. Предлагаем узнать, какие мероприятия ожидаются на Новый год-2023 в Ростове-на-Дону.

Последние новости о проведении массовых мероприятий в Ростове

В середине октября 2023 года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об отмене наиболее массовых новогодних мероприятий. Это решение было принято по многочисленным просьбам жителей области, которые считают неуместным проведение праздников.

Это касается исключительно самых масштабных мероприятий. Подробностей о том, что именно отменили, пока нет. Но с большой вероятностью новогоднего салюта и приезда звезд всероссийского масштаба жители города Ростова не увидят.

Лучшие события Нового года в Ростове

Как правило, один из самых главных праздников страны россияне проводят дома, а потом продолжают гуляния в городе. В предыдущие годы самыми яркими событиями Нового года в Ростове были:

Гуляния в парке Горького. Именно там традиционно устанавливают главную елку города. Вокруг нее проводят различные активности: викторины, конкурсы, хороводы, выступления актеров в роли сказочных персонажей. Рядом устанавливают большой экран, на котором горожане могут увидеть новогоднее обращение президента.

Начиная с середины декабря по городу начинают открывать ярмарки, которые продолжают работать до конца новогодних и рождественских праздников. Вход на них свободный. Посетители смогут приобрести еду, посетить интересные мастер-классы, купить тематические сувениры.

В местных театрах проходили новогодние спектакли и выступления для детей и взрослых.

Во второй декаде устанавливают ледовые горки, украшенные скульптурами. Рядом ставят палатки, в которых местные жители и гости смогут купить угощения и напитки, оставить для себя воспоминание о проведенном времени в виде сувенира.

В новогоднюю ночь открытыми для посетителей остаются рестораны и отели. Там проводят тематические вечеринки.

Одним из самых ожидаемых событий является новогодний салют. Так было в прошлые годы. Согласно решению местных властей, в 2023 году на Новый год в Ростове-на-Дону деньги на украшения тратить не будут. С большой вероятностью, это затронет и праздничный салют.

Главная елка Ростова

Многие жители предпочитают проводить новогоднюю ночь возле главной елки города. В 2023 году этому будет сопутствовать и погода: по прогнозам синоптиков, ожидается температура до -3°C, без осадков. Новогодние гуляния, как правило, начинаются после полуночи, когда большинство горожан уже отметили это событие в кругу семьи.

Открытие главной елки города происходит за несколько дней до наступления Нового года в парке Горького. Праздничное дерево украшают гирляндами, фигурками, шариками и снежинками.

Из-за отмены масштабных мероприятий органами власти, возможны изменения. Правительство Ростовской области не собирается тратить деньги на приобретение новых украшений. Поэтому изменений с прошлого года не ожидается.

Недорогие ярмарки на Новый год-2023 в Ростове

Желающим посетить праздничные мероприятия, но не тратить при этом больших денег, будут предложены доступные развлечения:

Главная ярмарка откроется на Соборной площади с середины декабря. Посетить данное мероприятие можно бесплатно. Гостям предлагается внушительный набор различных сувениров, еды, ожидаются выступления артистов.

Также ярмарки откроются в «Дон ЭкспоЦентре», в парке Горького и на ул. Пойменной. Участники предложат посетителям свою продукцию для украшения домашнего интерьера, праздничные наряды и вкусную еду.

Выставка сельскохозяйственной продукции открывается ближе к новогодним праздникам. Там жители и гости Ростова-на-Дону смогут в полной мере ознакомиться с продуктами местного производства.

Посещение массовых мероприятий подарит массу положительных эмоций и позволит полностью окунуться в атмосферу праздника.

Куда пойти в Ростове на Новый год-2023 с детьми и семьей

Любители искусства в новогодние праздники просто обязаны посетить ростовский театр им. Горького. В канун праздника там будут проводиться детские сценки и рождественские елки. Взрослым предлагаются музыкальные и драматические спектакли.

Так как в праздничные дни значительно увеличивается посещаемость культурных учреждений, стоит заранее бронировать билеты. При этом важно учитывать, что отмена некоторых мероприятий, озвученная губернатором Ростовской области, может коснуться и выступлений.

Если по озвученным причинам посещение культурных учреждений не удалось, гостям Ростова предлагается посетить достопримечательности города, среди которых:

Прогулка по ул. Большая Садовая. Это одна из самых красивых и старейших улиц города. На ней можно совершить своеобразное путешествие во времени.

Городская Дума. Это здание было построено по проекту архитектора Померанцева. Считается одним из главных архитектурных достояний Ростова. Здание имеет статус памятника федерального значения.

Сурб-Хач. Этот храм был построен переселенцами из Армении в 1786 году.

Тачанка-ростовчанка. Этот памятник был установлен в честь Первой Конной армии в годы Гражданской войны. Общая высота сооружения составляет 15 метров.

Дом братьев Мартын. Здание удачно сочетает в себе российские и немецкие архитектурные стили. Имеет статус памятника федерального значения.

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Какие мероприятия пройдут на улицах города

Тем, кто не хочет в новогоднюю ночь оставаться в помещении, город предлагает множество развлекательных программ под открытым небом. Отпраздновать Новый год в Ростове в 2023 году можно на улицах, в парках и на площадях:

Одним из крупнейших и старейших парков города является парк Октябрьской революции. Его основанием принято считать 1926 год. Посетителей ждут 17 га открытого пространства, оборудованные пешеходными дорожками, спортплощадками и различными развлекательными аттракционами.

Парк Островского – это 20 га пространства для отдыха. В нем произрастают различные редкие представители растительного мира.

Обязательно стоит посетить набережные Ростова, с которых открывается живописный вид на инфраструктуру города.

В роще СКА часто проводят спортивные соревнования и конкурсы.

Ледовый городок стал одним из любимых мест ростовчан. Ежегодно в канун Нового года на крупных площадях устанавливают катки и горки, которые декорируют скульптурами и праздничными украшениями. Посетить эти места могут все желающие. Для полноценного отдыха рядом будут установлены кафе и торговые точки.

В связи с решением местных властей некоторые мероприятия будут отменены. Возможно, ледовый городок попадет в этот список.

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Любители покататься на коньках наверняка оценят ледовые катки. Они являются одним из самых популярных развлечений в зимнее время года. Стоит обратить внимание на следующие места:

парк Октябрьской Революции;

каток Осьминожек;

каток в КЦ Большой;

ICE ARENA;

в ТЦ Рио;

в ТЦ Мега;

ЛедАкс.

Подведем итог

Мероприятия на Новый год 2023 в Ростове-на-Дону будут менее масштабными, чем в предыдущие годы. Это связано с решением правительства Ростовской области отменить часть наиболее масштабных событий. Даже несмотря на это, донская столица остается одним из самых популярных мест россиян, чтобы отметить главный зимний праздник страны.