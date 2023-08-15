Смешные и прикольные тосты на Новый год-2023

На новогоднем корпоративе не обойтись без тостов и поздравлений. Подборка смешных и прикольных тостов. Рассмотрим несколько моментов при произношении тостов на Новый 2022 год.
Новый год является одним из самых ожидаемых и любимых праздников всех россиян. В его преддверии и на само торжество принято собираться за праздничным столом произносить тосты. Однако далеко не у всех это получается. Чтобы чувствовать себя увереннее, предлагаем подборку смешных и прикольных тостов на Новый год-2023 для любой компании.
Для коллег
Находясь в компании во время застолья, следует тщательно выбирать тост, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. К корпоративу лучше подготовиться заранее и выучить несколько интересных реплик. В большом коллективе есть вероятность, что очередь до вас не дойдет. К тому же, руководство обычно организует мероприятия так, чтобы все чувствовали себя комфортно и не задумывались над сложными тостами. В небольших компаниях ситуация обстоит иначе.
Выбирая тост, следует отдавать предпочтение коротким и емким репликам. Если он растянется на несколько минут, то коллеги просто потеряют интерес и начнут заниматься своими делами. Также нельзя читать с листа. Это будет выглядеть как неуважение к присутствующим.
Предлагаем подборку тостов, которая подойдет для корпоратива и празднования Нового года в кругу коллег:
Желаю каждому из нас, чтобы Новый год принес лишь радостные моменты, удачу и позитив. Пусть будут достигнуты все поставленные цели и сбудутся все наши желания и мечты. Пусть этот Новый год будет счастливее и успешнее, чем предыдущий!
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Говорят, что в одиночку в дружном коллективе сходить с ума нельзя. Так давайте же выпьем за наш слаженный коллектив, где все отличные и сумасшедшие идеи приходят к нам одновременно. За наше единство. За силу нашей компании. Одним словом, за вас!
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Говорят: "Что не убивает нас, то делает сильнее!". Так давайте же выпьем за нашу дружную и слаженную работу, мы многое прошли вместе. И если завтра не умрем с похмелья, то будем работать в сто раз лучше! С Новым годом!
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В новогодний праздник, говорят, сбываются все мечты. Желаю Вам быстрого карьерного роста, малых финансовых затрат, повышенной зарплаты и каждый месяц премиальных!
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Поздравляю всех с Новым годом! Вы знаете, впервые встречаю такой праздник с коллективом, но понял, что это круто. Почти как с семьёй. Желаю всем нам удачи, везения и новых побед в новом году! Ура!
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С Новым годом вас! Помимо обязанностей, которые возложены на вас на работе, я сегодня вас еще обязываю быть всегда здоровыми и никогда не болеть, быть счастливыми и никогда не грустить, любить и быть любимыми. Не уклоняйтесь от этих «обязанностей» никогда!
Для близких
Будучи в семейном кругу, можно выбирать тосты посмелее. Главное, чтобы поздравление было от сердца. Но некоторые шутки также могут оказаться неуместными.
Для домашнего празднования Нового года-2023 подойдут такие тосты:
Пусть уходящий год заберет с собой все наши проблемы, наши горести, наши ошибки. А Новый год принесет удачу, веселье, радостные улыбки и исполнение желаний.
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Пусть все яркие и счастливые события перейдут с нами из уходящего года в наступающий. А все плохое, все горести и проблемы пускай останутся в уходящем году. Пусть для нас всех Новый год станет еще более удачным и счастливым.
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Давайте оставим в уходящем году все обиды и недомолвки. Давайте вступать в Новый год с позитивом и хорошим настроением. Счастья всем безмерного, мира и благополучия!
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С наступающим Новым годом, спасибо уходящему году за прекрасные моменты, добрые события, пусть все отрицательное остаётся в прошлом, все хорошее будет в будущем году.
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За уходящий год, за все хорошее, что в нем было, случилось, с благодарностью идем в новый год.
Для друзей
В дружеской компании допускаются шуточные поздравления. Предлагаем подборку смешных и прикольных тостов на Новый год-2023, которые можно произнести при праздновании с друзьями:
Спасибо уходящему году за прекрасные дни, за замечательные события, за все, что с нами случилось в том году, с благодарностью прошлому идём навстречу к прекрасному будущему.
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В уходящем году были разные ситуации, как положительные, так и отрицательные. Пусть же в Новый год с каждым из нас перейдет все только хорошее. Плохое же останется позади. Здоровья, счастья, благополучия и мира желаю каждому из нас!
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В Новый год я хочу пожелать самого главного, чего нам не хватает — высыпаться! Пусть у всех будет больше свободного времени, чтобы наслаждаться жизнью и смотреть цветные сны. С праздником!
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Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы наши дома всегда окружали добро, мир и радость. Пусть уйдут все заботы и тревоги. Пусть каждый день Нового года дарит нам лишь приятные мгновения и яркие впечатления.
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Желаю в Новом году всем крепкой печени и внутреннего навигатора, чтобы точно знать, как вы пришли туда, где проснулись.
Тосты в стихах
Как правило, такие поздравления произносятся на мероприятиях и в крупных компаниях. Они создают ощущение официальности. Если вы решили поздравлять окружающих таким способом, то предлагаем несколько интересных тостов в стихах на Новый год-2023:
Бокал я поднимаю,
И всем я от души
Успеха пожелаю!
В достатке жить,
Не горевать,
Проекты вовремя сдавать,
Себя в рутине не терять,
И все на свете успевать!
*
В Новый год,
Пусть вам в делах во всех везет,
Желаю радости, добра,
Желаю счастья, волшебства!
За ваш успех сегодня пью,
И поздравления дарю,
Пусть зажигаются огни,
И будем мы всегда дружны!
*
Тигр, киска пусть уходит,
Кризис за собой уводит,
Кролика нам подавай,
Будет с ним не жизнь, а рай!
*
За Новый год поднимем тост
Пусть будет тост предельно прост,
За счастье, дружбу, смех,
Во всех делах большой успех,
За чуткость, нежность, доброту
Семейной жизни теплоту!
Подведем итог
Смешные и прикольные тосты на Новый год-2023 помогут разрядить атмосферу и создать комфортные условия для праздника. Воспользуйтесь проверенными способами, чтобы не попасть в неловкую ситуацию во время застолья.