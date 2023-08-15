Смешные и прикольные тосты на Новый год-2023

Новый год является одним из самых ожидаемых и любимых праздников всех россиян. В его преддверии и на само торжество принято собираться за праздничным столом произносить тосты. Однако далеко не у всех это получается. Чтобы чувствовать себя увереннее, предлагаем подборку смешных и прикольных тостов на Новый год-2023 для любой компании.

Для коллег

Находясь в компании во время застолья, следует тщательно выбирать тост, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. К корпоративу лучше подготовиться заранее и выучить несколько интересных реплик. В большом коллективе есть вероятность, что очередь до вас не дойдет. К тому же, руководство обычно организует мероприятия так, чтобы все чувствовали себя комфортно и не задумывались над сложными тостами. В небольших компаниях ситуация обстоит иначе.

Выбирая тост, следует отдавать предпочтение коротким и емким репликам. Если он растянется на несколько минут, то коллеги просто потеряют интерес и начнут заниматься своими делами. Также нельзя читать с листа. Это будет выглядеть как неуважение к присутствующим.

Следует помнить, что с вами работают совершенно разные люди. Тост должен быть достаточно нейтральным, чтобы никого не обидеть. Шуточные поздравления не все смогут оценить адекватно, лучше оставить их для дружеской или семейной обстановки.

Предлагаем подборку тостов, которая подойдет для корпоратива и празднования Нового года в кругу коллег:

Желаю каждому из нас, чтобы Новый год принес лишь радостные моменты, удачу и позитив. Пусть будут достигнуты все поставленные цели и сбудутся все наши желания и мечты. Пусть этот Новый год будет счастливее и успешнее, чем предыдущий!

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Говорят, что в одиночку в дружном коллективе сходить с ума нельзя. Так давайте же выпьем за наш слаженный коллектив, где все отличные и сумасшедшие идеи приходят к нам одновременно. За наше единство. За силу нашей компании. Одним словом, за вас!

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Говорят: "Что не убивает нас, то делает сильнее!". Так давайте же выпьем за нашу дружную и слаженную работу, мы многое прошли вместе. И если завтра не умрем с похмелья, то будем работать в сто раз лучше! С Новым годом!

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В новогодний праздник, говорят, сбываются все мечты. Желаю Вам быстрого карьерного роста, малых финансовых затрат, повышенной зарплаты и каждый месяц премиальных!

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Поздравляю всех с Новым годом! Вы знаете, впервые встречаю такой праздник с коллективом, но понял, что это круто. Почти как с семьёй. Желаю всем нам удачи, везения и новых побед в новом году! Ура!

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С Новым годом вас! Помимо обязанностей, которые возложены на вас на работе, я сегодня вас еще обязываю быть всегда здоровыми и никогда не болеть, быть счастливыми и никогда не грустить, любить и быть любимыми. Не уклоняйтесь от этих «обязанностей» никогда!

Для близких

Будучи в семейном кругу, можно выбирать тосты посмелее. Главное, чтобы поздравление было от сердца. Но некоторые шутки также могут оказаться неуместными.

Для домашнего празднования Нового года-2023 подойдут такие тосты:

Пусть уходящий год заберет с собой все наши проблемы, наши горести, наши ошибки. А Новый год принесет удачу, веселье, радостные улыбки и исполнение желаний.

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Пусть все яркие и счастливые события перейдут с нами из уходящего года в наступающий. А все плохое, все горести и проблемы пускай останутся в уходящем году. Пусть для нас всех Новый год станет еще более удачным и счастливым.

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Давайте оставим в уходящем году все обиды и недомолвки. Давайте вступать в Новый год с позитивом и хорошим настроением. Счастья всем безмерного, мира и благополучия!

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С наступающим Новым годом, спасибо уходящему году за прекрасные моменты, добрые события, пусть все отрицательное остаётся в прошлом, все хорошее будет в будущем году.

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За уходящий год, за все хорошее, что в нем было, случилось, с благодарностью идем в новый год.

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Для друзей

В дружеской компании допускаются шуточные поздравления. Предлагаем подборку смешных и прикольных тостов на Новый год-2023, которые можно произнести при праздновании с друзьями:

Спасибо уходящему году за прекрасные дни, за замечательные события, за все, что с нами случилось в том году, с благодарностью прошлому идём навстречу к прекрасному будущему.

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В уходящем году были разные ситуации, как положительные, так и отрицательные. Пусть же в Новый год с каждым из нас перейдет все только хорошее. Плохое же останется позади. Здоровья, счастья, благополучия и мира желаю каждому из нас!

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В Новый год я хочу пожелать самого главного, чего нам не хватает — высыпаться! Пусть у всех будет больше свободного времени, чтобы наслаждаться жизнью и смотреть цветные сны. С праздником!

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Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы наши дома всегда окружали добро, мир и радость. Пусть уйдут все заботы и тревоги. Пусть каждый день Нового года дарит нам лишь приятные мгновения и яркие впечатления.

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Желаю в Новом году всем крепкой печени и внутреннего навигатора, чтобы точно знать, как вы пришли туда, где проснулись.

Тосты в стихах

Как правило, такие поздравления произносятся на мероприятиях и в крупных компаниях. Они создают ощущение официальности. Если вы решили поздравлять окружающих таким способом, то предлагаем несколько интересных тостов в стихах на Новый год-2023:

Бокал я поднимаю,

И всем я от души

Успеха пожелаю!

В достатке жить,

Не горевать,

Проекты вовремя сдавать,

Себя в рутине не терять,

И все на свете успевать!

*

В Новый год,

Пусть вам в делах во всех везет,

Желаю радости, добра,

Желаю счастья, волшебства!

За ваш успех сегодня пью,

И поздравления дарю,

Пусть зажигаются огни,

И будем мы всегда дружны!

*

Тигр, киска пусть уходит,

Кризис за собой уводит,

Кролика нам подавай,

Будет с ним не жизнь, а рай!

*

За Новый год поднимем тост

Пусть будет тост предельно прост,

За счастье, дружбу, смех,

Во всех делах большой успех,

За чуткость, нежность, доброту

Семейной жизни теплоту!

Подведем итог

Смешные и прикольные тосты на Новый год-2023 помогут разрядить атмосферу и создать комфортные условия для праздника. Воспользуйтесь проверенными способами, чтобы не попасть в неловкую ситуацию во время застолья.