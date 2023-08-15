Когда День города в Екатеринбурге в 2023 году, какие планируются мероприятия

Каждый город по-своему красив, богат своей историей и культурой. И каждый горожанин с нетерпением ждет празднование дня города. Но в столице Урала эта дата будет особенно значимой, так как станет юбилейной. Чтобы не пропустить это событие, следует знать, когда будет День города Екатеринбург в 2023 году и какие планируются мероприятия.

Какого числа день города в Екатеринбурге в 2023 году

Как и во многих других городах России, в столице Урала принято отмечать День города на выходных – в третью субботу августа. В 2023 году она выпадает на 19 число последнего месяца лета. Такой подход к организации праздника помогает насладиться предложенными мероприятиями как можно большему количеству местных жителей и гостей города.

В 2023 году Екатеринбургу исполнится 300 лет со дня основания. Мероприятия обещают быть грандиозными, так подготовка к ним началась несколько лет назад.

Основные мероприятия на дне города в Екатеринбурге

Подготовку к юбилею начали еще в 2018 году. Так, в мае был подписан указ президента РФ о праздновании 300-летия основания Екатеринбурга. Местные власти начали активную работу, создали комитет по подготовке к юбилейной дате. Программа мероприятий и план проведения были составлены еще в начале 2019 года. На это событие планировалось затратить немаленькую сумму – около 250 млрд рублей.

В числе ожидаемых значатся такие мероприятия:

Ассамблея в Екатеринбурге с участием президента РФ.

Программа «Царские дни», на которой планирует выступить патриарх Кирилл. Посвящена 105-летию с момента расстрела семьи Николая II.

Посещение юбилейных мероприятий представителями из 13 городов-побратимов.

Уральская индустриальная выставка современного искусства.

Фестиваль музыки и российского кино.

Полюбившийся многим конкурс стрит-арта «Стенограффия».

Авиационное и лазерное шоу.

Разнообразные спортивные мероприятия.

Презентация документальных фильмов по истории города и энциклопедии Екатеринбурга.

Выпуск юбилейных монет, медалей и памятных почтовых марок.

Праздничный концерт с участием многих известных звезд эстрады.

Это далеко не полный список мероприятий, которыми смогут насладиться все жители Екатеринбурга. Их количество будет увеличиваться по мере приближения Дня города.

Отдельным событием станет праздничный салют. В прошлые годы фейерверки запускали из трех точек. Вероятно, эта традиция сохранится и в этот раз. Ожидаемая продолжительность шоу – около 10-20 минут.

Во время проведения торжества будут усилены меры безопасности. Правоохранительные органы могут устраивать выборочную проверку. Если вы планируете посетить День города Екатеринбург в 2023 году, не забывайте брать с собой документы.

История и традиции Екатеринбурга

Поселения на территории современного Екатеринбурга и Свердловской области существовали задолго до вхождения Урала в состав России. В начале XVIII века в этом месте был основан один из первых заводов, а затем и крепость. В 1723 году началось строительство города. Именно с этого момента принято отсчитывать возраст Екатеринбурга. Город был назван в честь супруги Петра I, Екатерины I. Летом 1918 года в городе были расстреляны члены царской семьи Николая II.

Начиная с того же года, Екатеринбург стал центром Екатеринбургской губернии, а в 20-30-х годах XX века – Уральской области. В 1924 году город был переименован в Свердловск, назвали его в честь Якова Свердлова, одного из значимых деятелей советской власти. В следующем году переименованию подвергся и Екатеринбургский округ. Вернуть историческое название уральской столице удалось 23 сентября 1991 года, область так и осталась Свердловской.

В военные годы Свердловск внес огромный вклад в достижение победы. Уральские промышленные предприятия обеспечивали поставки бронетехники, продукции военного и гражданского назначения. Также в Свердловске были сформированы множество воинских частей и соединений, включая Уральский добровольческий танковый корпус. За свои заслуги в 2020 году Екатеринбург получил почетное звание «Город трудовой доблести».

Современный Екатеринбург входит в пятерку городов России по количеству проживающих в нем людей. Он славится своей архитектурой и считается столицей конструктивизма и стрит-арта. Считается крупнейшим экономическим, культурным, научным и образовательным центром Урала.

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Подведем итог

В этом году столица Урала отмечает юбилей – 300-летие. Подготовка к проведению праздника идет уже несколько лет. Чтобы не пропустить это грандиозное событие, следует знать, когда наступит День города Екатеринбург в 2023 году и какие планируются мероприятия.