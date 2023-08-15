Когда День города Воронежа в 2023 году, какие будут мероприятия

В начале осени сразу несколько городов России отмечают свой день. Большинство торжественных событий местные власти переносят на выходные, чтобы жители и гости смогли полностью насладиться устраиваемыми мероприятиями. Из-за этого дата праздника ежегодно меняется. Предлагаем узнать, когда День города Воронежа в 2023 году и какие мероприятия будут проводиться.

Какого числа день города Воронежа в 2023 году

В начале осени 2023 года город Воронеж будет праздновать 437-летие с момента основания. По традиции это событие принято отмечать в 3-ю субботу месяца. В этом году торжество состоится 16 сентября.

Дата не является юбилейной, однако мероприятия обещают быть запоминающимися. Причиной этому отчасти стали переносы и отмены праздника в предыдущие годы.

Какие мероприятия ожидаются в День города Воронежа

Какие именно мероприятия пройдут 16 сентября 2023 года в Воронеже, пока неизвестно. Поэтому стоит опираться на опыт предыдущих лет. Следует отметить, что в последние годы отметилась печальная тенденция по переносу Дня города:

В 2020 году праздник отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году проходили выборы в Государственную думу РФ, которые пришлись как раз на дни проведения торжества. Главные мероприятия были перенесены на неделю ранее.

В 2022 году руководство города отменило проведение праздника из соображений безопасности. Состоялась лишь часть из запланированного.

Если ситуация стабилизируется, то в 2023 году город Воронеж наконец-то сможет отпраздновать день своего основания.

В сквере Пушкина традиционно устраивают выставки, на которых проводят демонстрацию работ учеников детских художественных школ и книжных изданий Фонда Центра духовного возрождения Черноземного края. На территории рядом с Кольцовским сквером пройдет благотворительная акция. Организаторы планируют потратить собранные средства на помощь больным детям.

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На мероприятиях такого уровня принято награждать особо отличившихся граждан и присваивать им почетные звания. С большой вероятностью такая традиция сохранится и в этом году.

Одним из главных и ожидаемых событий этой даты является праздничный салют. Шоу начнется в 21:00 и продлится около 10-15 минут. Фейерверк будут запускать одновременно из двух точек. Для просмотра шоу открывают специальные площадки:

Кольцовский сквер;

площадь Ленина;

улицу Кирова до пересечения с улицей Красноармейской.

В целях безопасности проход на площадки возможен только через рамки металлодетектора, а также проводится выборочная проверка граждан. Если вы планируете посетить День города Воронежа в 2023 году, то не забывайте брать с собой документы.

История и традиции Воронежа

Воронеж входит в список городов-миллионников России. Он считается родиной ВМФ и ВДВ России, а 14 лет назад его удостоили звания Города воинской славы. По различным версиям, город именуется так либо от названия птицы, либо от прилагательного «вороной» (черный).

Так как документальных свидетельств об основании Воронежа не сохранилось, данным моментом принято считать указ о реорганизации сторожевой службы на южной окраине Московского государства и постройке крепости в 1586 году в этом месте. В 2023 году город празднует свое 437-летие.

Сейчас Воронеж – это один из самых крупных транспортных и научных узлов страны. Ежегодно тут проводят различные фестивали и конкурсы всероссийского и международного уровней. Воронеж имеет обширный список архитектурных памятников и значимых мест светской и религиозной жизни.

Подведем итог

Дата основания является одной из главных для каждого муниципального образования. В такие моменты местным жителям и гостям предлагается множество развлечений. Чтобы не пропустить одно из самых интересных событий, следует знать, когда пройдет День города Воронежа в 2023 году и какие мероприятия будут организованы.