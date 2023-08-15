Можно ли сейчас заказывать с Алиэкспресс в Россию

Многие интернет-пользователи интересуются, можно ли сейчас заказывать товары на Алиэкспрессе. Политическая ситуация вокруг России остается напряженной. Как безопасно и без проблем совершать покупки на сайте — информация из первых рук.

С какими проблемами сталкиваются пользователи

В 2022 году активные потребители заказов через интернет столкнулись с рядом трудностей. Увеличились сроки доставки посылок, возникают проблемы при оплате покупок на зарубежной площадке.

Пользователей интересуют вопросы:

как в нынешних условиях Алиэкспресс доставляет товары;

насколько реально вовремя получать вещи;

дойдут ли товары из Китая.

На появлении сомнений сказалась политическая и экономическая ситуация, сложившаяся из-за введения санкций. Но китайская торговая площадка работает в обычном режиме — все заказы проходят обработку, вещи оплачиваются, посылки доставляются по назначению.

Даже при большом желании сделать заказ возникают сомнения — как оплачивать, через какое время придет посылка, что делать, если товар не придет? Если следовать рекомендациям от сотрудников торговой площадки AliExpress, проблем не будет.

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Способы оплаты при заказе товаров из Китая

Технические проблемы при оплате заказов из дальнего зарубежья периодически возникают. Сложности с обработкой платежей не способствуют желанию совершать покупки. Всех проблем можно избежать, если знать, как правильно заказывать на Алиэкспресс, через какие платежные системы совершать оплату.

Для расчета за доставку товара из-за границы рекомендуется использовать два варианта:

переводом со счета мобильного телефона;

воспользовавшись электронным сервисом Qiwi.

С помощью номера телефона, привязанного к кошельку, оплата покупки происходит напрямую.

Открыть кошелек можно бесплатно. Если транзакции в сервисе отображаться не будут, можно выпустить банковскую карту этой системы. Она работает виртуально. Пополнить кошелек можно с любых российских банковских карт. Сумма на счету карты равна балансу электронного кошелька.

Создавать электронный кошелек необязательно. Для оплаты через Qiwi необходимо зарегистрироваться в этой системе. Счет будет выставлен в долларах. Оплату совершают по курсу на данный момент с карты любого российского банка. Платежная система самостоятельно конвертирует деньги и забирает комиссию за пользование сервисом. Сумма сбора зависит от банка покупателя и суммы покупки.

Активные пользователи рекомендуют совершать покупки на международной площадке Алиэкспресс. Действовать нужно в приложении Qiwi. Открывают вкладку «Кэшбек», выбирают AliExpress. Так контролируется оплата в долларах по действующему официальному курсу, а не установленному платежной системой.

Как рассчитываются за посылки по России

Заказы на китайской торговой площадке принимаются в штатном режиме. Покупка товаров с российских складов сейчас происходит как обычно. Сервис AliExpress не отключил оплату картами российских банков, можно переводить деньги с любых счетов.

Возникают периодически сложности с обработкой заказов, но сотрудники площадки работают над устранением технических неполадок. Остается возможным расчет картами «Мир».

При возникновении технических сложностей при расчете заказа специалисты компании рекомендуют перейти к перечислениям через Qiwi или через перевод с мобильного телефона.

Если при расчете за товары возникают проблемы, обращаются в службу поддержки сайта:

Выбирают окно «Написать в чат». Появляется раздел «Оплата заказа». Пишут в раздел «Проблемы с оплатой».

Сотрудники китайской компании гарантируют быстрый возврат денег, если посылка все-таки не будет доставлена.

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Сроки доставки вещей из Китая

Хотя количество заказов на сайте Алиэкспресс сейчас сократилось, россияне продолжают совершать покупки через интернет. Трудно отказать себе в выгодных приобретениях или в сезонных распродажах. Сотрудники торговой площадки на своем сайте размещают всю необходимую информацию для пользователей. Сроки доставки посылок здесь также указываются.

Официальные данные такие: компания гарантирует, что оплаченный товар будет доставлен к потребителю в срок от 82 до 89 дней независимо от того, какие причины могут повлиять на длительность процесса. На сегодняшний день доставка зависит от частоты и доступности авиаперелетов: на сегодняшний день еще не все границы открыты.

Раньше вещи из Китая доставлялись в течение двух-трех недель. По последним данным это время увеличилось практически вдвое.

На различных форумах активно обсуждают сроки получения посылок из КНР. Сотрудники компании Алиэкспресс уверенно утверждают, что все заказанные товары обязательно дойдут до адресата. Сроки доставки стандартные. В договоре указывается максимальное время.

Итоги

По официальным комментариям пресс-службы китайской компании, все товары дойдут до заказчика. Если отгрузка вещей произошла сразу, через 1-2 недели посылка дойдет до адресата. При оплате товаров из КНР используется электронная платежная система Qiwi. При расчетах на площадке Алиэкспресс Россия оплата возможна любыми банковскими картами, в том числе картой «Мир».