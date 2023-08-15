Как сделать свой шопинг осознанным? Отвечают продукты эксклюзивных марок «Пятёрочки»

Приготовьтесь смеяться и учиться делать покупки с умом! Торговая сеть «Пятёрочка» выпустила новый комедийный сериал «Правила осознанного шопинга», в котором рассказывает покупателям о разумном выборе продуктов по разным критериям, а также об эксклюзивных марках в своем ассортименте. В эпизодах много отсылок к популярными фильмам и ТВ-шоу, например к фильму «Сумерки» или Late Night Show. Все серии уже доступны на сайте: https://produkti5ka.ru/

Главными героями сериала стали сами осознанные продукты: они оживают в виде очаровательных персонажей и рассказывают покупателям, как их можно заметить среди огромного выбора на полках. Они подчеркивают, что важно проверять состав, не обращать внимания на раскрученные названия и яркие упаковки и присматриваться к небольшим брендам. Например, к эксклюзивным маркам в «Пятёрочке» — вкусным, качественным и выгодным. Блогеры также поддержали идею и добавили проекту изюминку, создав серию забавных VK-клипов, демонстрирующих, как продукты «Пятёрочки» помогают им хорошо и качественно питаться, не разоряя при этом.

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Эксклюзивные торговые марки, представленные в «Пятёрочке», предлагают покупателю фантастическую возможность сэкономить, наслаждаясь качеством. Продукты могут легко конкурировать со знаменитыми брендами по всем критериям. Каждая позиция проходит строгий контроль качества — на вкус, свежесть и безопасность. Кроме того, «Пятёрочка» делает всё, чтобы стоимость этих продуктов была очень выгодной: например, использует внутреннюю логистику и не тратит большие бюджеты на рекламу. А значит, выбор таких продуктов — действительно разумное и осознанное решение для покупателей, ведь они получают лучшее, заплатив разумную цену. Так что если вы хотите быть осознанным покупателем и сэкономить много денег, то обязательно посмотрите сериал и попробуйте эксклюзивные бренды в «Пятёрочке»!