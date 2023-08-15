Почему стоит следовать «За Максом в Осетию»?

Туризм в России развивается, открываются все новые направления. И если Дагестан и Кабардино-Балкария многими уже изъезжены вдоль и поперек, то Северная Осетия пока для многих остается той самой «терра инкогнита», где интересно побывать в первый раз. Вот только чего ждать от этого путешествия? Об этом Клео рассказал Максим Кудзагов, который ведет блог «За Максом в Осетию». (https://t.me/maxitur_rus)

Максим родился и прожил до 17 лет в Северной Осетии, а затем перебрался в Москву. С тех пор много путешествовал, повидав практически все страны Европы. В поездках будущий создатель авторских туров, в первую очередь, обращал внимание на комфорт и сервис. Ведь именно этим привлекает европейский туризм. Сначала даже задумывался о собственном отеле в Европе. Однако после пандемии пришло осознание того, что к такому же сервису можно прийти и в России, главное – начать.

Так появилось туристическое агентство «Макситур», специализирующееся на турах в Северную Осетию. Для начала Максим лично проехал по региону, пожил во всех гостиницах, поел во всех ресторанах и… отобрал лучшие для своих будущих гостей.

Почему Северная Осетия?

Северная Осетия – совсем не то, что вы ожидаете от кавказской республики.

Здесь все говорят по-русски. Много людей с высшим образованием. Большинство жителей – православные или придерживаются традиционных верований. Но Осетия – вполне светская и максимально толерантная республика.

Хотите попить вкусного местного вина? Это вряд ли. Зато местная арака – выше всех похвал. Ждете люля и шашлык? Вас ждут осетинские пироги.

Вас точно не украдут – это неприлично. Зато примут как самого родного и дорогого гостя. И не ради формальности. Осетины считают, что гость послан высшими силами.

Центральная улица проспект Мира напоминает мини-Невский проспект Петербурга и может служить образцом модного в прошлых веках модерна.

Во Владикавказе, столице Северной Осетии, множество театров, музеев, замечательной архитектуры. Именно тут Булгаков написал небольшую пьесу «Братья Турбины», которая здесь же и была впервые поставлена, а затем расширилась до «Дней Турбиных» и романа «Белая гвардия». Театральная сцена города также связана с режиссером Евгением Вахтанговым, имя которого носит главный театр Северной Осетии.

Словом, театральной жизни города можно посвятить отдельный тур, совместив его с кофейными паузами (не забывайте раза три предупредить, что вам без сахара! В Осетии все пьют сладкий кофе) и сытными обедами.

В ресторанах здесь можно попробовать осетинские пироги, топленый осетинский сыр (дзыкка), наваристый мясной суп (лывжа). Есть здесь и «осетинский фастфуд» – «фычики» – мини-версия пирогов с мясом – дешево и потрясающе вкусно. Вода в Северной Осетии очень чистая, это сказывается на качестве вина, пива, лимонадов. И любой из этих напитков будет вдвое, а то и втрое дешевле, чем в Москве.

Кстати, приятные цены – это ещё один фактор, ради которого стоит ехать в Северную Осетию прямо сейчас. Здесь пока не так много туристов, поэтому стоимость гостиниц, билетов в музей, обеда или ужина в ресторане приятно удивят.

Билеты на самолет тоже можно купить по хорошей цене, если сделать это заранее. В пик летнего сезона или за несколько дней дешевых билетов уже, к сожалению, не бывает. Так что пишите заранее, Макс все подскажет.

Почему именно к Максу?

В Северной Осетии, конечно, совершенно потрясающая природа. Большинство едут сюда ради гор. Они правы – таких гор не увидишь и в Швейцарии. Однако некоторые гиды предлагают довольно опасные виды туризма: например, рафтинг, небезопасные маршруты, конные прогулки по горным дорогам или полеты на парапланах. Все это может быть небезопасно для путешественников.

Для Максима приоритет №1 – это безопасность и здоровье своих гостей. Он встречает их на лучших машинах, который только что прошли техосмотр, поэтому они ни разу не застревали в горах. Селит в лучшие гостиницы и возит только по проверенным маршрутам. С ним вы никогда не пойдете фотографироваться на ледник, который тает. И на всём пути будут тёплые туалеты.

Думаете, комфорт и безопасность – это скучно? Ни разу! С Максом вы будете петь песни, пить кофе и танцевать в горах, фотографироваться в самых красивых местах – бурку и папаху выдадут – и получите максимально тёплое отношение от всех, кто встретится вам на пути.

А еще Максим бесконечно влюблен в Осетию. Он изучает все книги, которые вышли о его родине, точно не напичкает вас псевдо-историческими легендами, зато обеспечит полное погружение в культуру. И бонус: машины приедут за вами вовремя. Простите – московская привычка.

Для больших групп возможна организация корпоративных туров. Это может быть опен-эйр в горах, камерные посиделки, мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов.

У Макса гибкий и индивидуальный подход к любому запросу. Он уверен, что в Северной Осетии возможно воплотить любое желание.