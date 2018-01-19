Это нужно видеть: 8 лучших сериалов 2017 года

Иногда очень нужно заварить чашку вкусного чая, залезть под теплый плед и провести вечер в компании интересного сериала.

Прошедший год был богат на громкие и интересные премьеры. Кое-что мы в суматохе дел посмотреть так и не успели. Самое время наверстать, пока не начались новые сезоны любимых телешоу.

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Драмы

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сюжет рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию, и сосредоточен на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все эти семьи загадочным образом связаны с убийством…

«Большая маленькая ложь» — захватывающий и запутанный сериал с актерами первой величины. Блистательные Риз Уизерспун и Николь Кидман не оставили равнодушными даже самых строгих критиков. По всему миру сериал получил рейтинг 7.5 из 10. А производители уже объявили о разработке второго сезона.

«Хороший доктор»

Сериал рассказывает о Шоне Мерфи, молодом хирурге с диагнозом аутизм и синдром саванта из небольшого городка, в котором он провёл несчастливое детство. Он переезжает и получает работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Он использует свой врождённый талант для того, чтобы спасать жизни пациентов и бросить вызов скептицизму своих коллег.

Что может быть лучше медицинской драмы? Особенно если в главной роли Фредди Хаймор. Мальчик, который был всем известен по роли в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», вырос и стал настоящим красавчиком.

Сам сериал был основан на одноименном корейском сериале 2013 года.

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«Психологини»

Выпускницы психологического факультета Таня, Вика и Алина спустя 10 лет после окончания вуза решают применить на практике полученные знания, помогая себе и окружающим стать по-настоящему счастливыми.

Актеры сериала тщательно готовились к своим ролям, как признается София Каштанова: «До съёмок в сериале какие-то термины я знала, а какие-то были для меня в новинку. Не могу сказать, что я плотно занималась психологией, но общалась со своей подругой-психологом, она помогла разобраться во всех тонкостях профессии».

«Чокнутая бывшая»

Ребекка Банч — выпускница Йельского и Гарвардского университетов, успешный адвокат, работающий в крупной нью-йоркской фирме. Однажды она получает предложение о повышении. В этот же день Ребекка случайно сталкивается со своей первой любовью из летнего лагеря — Джошем Ченом. Ребекка в поисках своего счастья решает последовать и вернуть бывшего бойфренда во что бы то ни стало. В октябре этого года на экраны выйдет третий сезон сериала.

«Этот музыкальный сериал — гораздо большее, чем просто остроумная комедия, ведь его главная героиня страдает от множества проблем, знакомых современному человеку: среди них — депрессия, созависимость, попытки сбежать от ответственности»,— считает Морин Райан, критик американского издания Variety.

Исторические

«Оптимисты»

Автор «Оттепели» и «Стиляг» Валерий Тодоровский снова обратился к теме советских шестидесятых и спродюсировал сериал «Оптимисты». Сериал рассказывает о советских дипломатах 1960-х годов. Специалист по Германии Георгий Бирюков провинился перед родиной и был отправлен из международного отдела ЦК КПСС в мелкий отдел МИДа. Теперь он трудится в информационно-аналитической группе, которая целиком состоит из представителей золотой молодёжи, счастливых обладателей опыта жизни за рубежом. Ребята должны объяснять советским дипломатам те тонкости западного менталитета, о которых им никогда не расскажет ни один профессор МГИМО.

Поразит зрителей и с большим вниманием к деталям воссозданная атмосфера 60-х. Даже актеры были заинтригованы.

Врезка: «Меня невероятно сразил масштаб съемок. Когда я приехал на «Мосфильм», то увидел, что в огромном павильоне выстроен шпиль мидовской высотки. С круглыми коридорами, большими окнами..»,— признался актер Владимир Вдовиченков.

«Троцкий»

История судьбы одной из самых ярких и противоречивых фигур начала ХХ века Льва Троцкого. Соратник Ленина и организатор Октябрьской революции становится личным врагом нового советского вождя Сталина. Даже за границей Троцкий не может скрыться от подосланных убийц. После первого покушения он приглашает своего идейного противника-журналиста, чтобы оставить завещание-исповедь о содеянном и пережитом: от детства в богатой еврейской семье до революционной деятельности, участия в построении Советского Союза и сталинской опалы.

Мировая премьера сериала состоялась на международном телерынке в Каннах, что стало флагманским событием выставки «Российская революция контента».

В России сериал прошел в эфире Первого канала, который во время показа перегнал по рейтингу все телеканалы. А главным украшением для зрителей стал Констанитин Хабенский в роли Троцкого.

Новые сезоны

«Игра престолов» (7 сезон)

После победы Дейенерис над Сынами Гарпии в Заливе Работорговцев она вместе со своей свитой и Грейджоями отправляется в Вестерос и высаживается на Драконьем Камне. Серсея, объявившая себя королевой, пытается править оставшимися в её руках частями королевства. Арья Старк возвращается в Винтерфелл, по дороге отомстив за мать и брата Фреям в Близнецах. Дейнерис заключает союз с Эларией Сэнд и Оленной Тирелл, жаждущей отомстить Серсее за убийство её семьи в великой септе Бейлора. Король Севера Джон Сноу собирает войско против Иных и, узнав о драконах, обращается за помощью к Дейнерис..

Пожалуй, одной из долгожданных премьер года стал новый сезон сериала «Игра престолов». В отличие от предыдущих сезонов, он состоит из 7 эпизодов вместо 10. Но фанаты могут не расстраиваться. Бюджет каждой серии стал значительно выше, а значит эпизоды стали более захватывающими и с большим количеством компьютерной графики. Съемки 7 сезона проходили в Испании и Хорватии, а сцены на Севере, на Стене и за Стеной прошли в холодной Исландии. К сожалению, создатели уже успели объявить, что 8 сезон выйдет только в 2019 году. Поэтому у фанатов есть время пересмотреть заново все семь сезонов.

«Шерлок» (4 сезон)

В 2017 году вышел новый сезон британского сериала о Шерлоке Холмсе. Всемирно известный сыщик со своим другом доктором Ватсоном вновь берется за загадочные и странные дела. В новом сезоне появляется новый коварный злодей — Калвертон Смит. Именно ему противостоит сыщик весь четвертый сезон.

Создатели сериала признались, что для этого сезона им пришлось собирать информацию для эпизодов буквально по крупицам. Например, серия «Шесть Тэтчер», возможно, отсылает к рассказу Артура Конан Дойла «Шесть Наполеонов».