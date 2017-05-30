Как стать счастливей, не меняя себя?

Один из главных специалистов Америки по поиску предназначения и автор семи бестселлеров о достижении целей Барбара Шер вдохновила миллионы людей по всему миру. Более 30 лет читатели присылают Барбаре благодарственные письма, сообщая, что, наконец-то, смогли найти себя и осуществить мечту.

«Меня всегда учили, что надо вырабатывать характер, держать себя в руках, не поддаваться лени и страху — мол, только так можно добиться цели. Но как бы я ни старалась собрать волю в кулак и осуществить мечты, мой запал вскоре проходил, и я отступала», — вспоминает Барбара. Осознав, что мы все разные и наши стимулы — тоже, она решила относиться к себе с уважением и жить той жизнью, о которой мечтает.

К своей мечте Барбара шла долго. Семь лет она работала официанткой, будучи матерью-одиночкой с двумя детьми. В это же время она посвящала себя любимому делу — работе с людьми. Ее первая книга «Мечтать не вредно» вышла, когда Барбаре было 44 года. Книга стала бестселлером и вот уже более 35 лет продается огромными тиражами по всему миру.

Сама того не заметив, Шер инстинктивно подобрала комбинацию мотивирующих приемов для простых людей, которые, возможно, не отличаются высокой дисциплиной и позитивным мышлением. В итоге все эти приемы перебрались в книги. Например, книга «Давно пора», опубликованная издательством «Манн, Иванов и Фербер», представляет собой пошаговый план из 10 уроков, которые помогают найти свое призвание и заниматься тем, что вы любите. В ее основе лежит идея о том, что мы не обязаны менять себя и воспитывать в себе железную силу воли, чтобы в чем-то преуспеть. Как говорит Шер: все мы уже многого добились. Например, научились ходить, говорить на родном языке, в чем-то отличились в школе, окончили вуз и создали семью.

«Оглянитесь на свои достижения, и вы — как и я — поймете: у вас есть источник энергии. Интуитивно вы уже находили стимулы, которые заставляли вас браться за дело и доводить его до конца. Их можно использовать и для того, чтобы изменить жизнь к лучшему», — говорит Шер.

Большинство специалистов по «новой жизни» верят, что именно их методы подходят любому человеку. Да, они помогают, но отдельным людям в отдельных случаях. Многие из нас даже не сдвинутся с мертвой точки, потому что никто, включая нас самих, не задумывается о том, какие мы.



Нет одного «правильного» метода, заставляющего людей измениться. Нас могут не мотивировать те же вещи, что и великих спортсменов, музыкантов и бизнесменов. И дело не в том, что мы слишком ленивы, у нас меньше свободного времени или нет необходимых ресурсов. С нами все в порядке. Проблема в тех наставлениях, которыми нас забрасывают.

Не спешите пахать, стиснув зубы. Станьте добрым и терпеливым учителем для себя. Больше не нужно мучиться и применять стимулы, которые не работают. Можно придумать собственные альтернативы — главное, чтобы они подходили именно вам. Нужна ли вам чья-то поддержка в работе? Легче ли вам работать в команде? Нужен ли вам соревновательный момент в работе? Никто лучше вас не знает, что вам нужно, поэтому прислушайтесь к себе.



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