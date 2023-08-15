Где купаться в Москве и Подмосковье на Крещение в 2023 году

Одним из главных праздников в православии является Крещение Господне. Ежегодно он отмечается 19 января. Устоявшейся традицией в этот день считается купание в прорубях. Предлагаем узнать, где можно купаться в Москве и Подмосковье на Крещение в 2023 году.

Традиция купания на Крещение

Купание в крещенской проруби является народной традицией, которой верующие следуют уже многие годы. Православные трижды окунаются в иордань, осеняя при этом себя крестом. Считается, что таким образом смываются все грехи, а помыслы очищаются.

Согласно православной истории, в этот день крестился Иисус Христос, после чего ему явился Бог. По этой причине праздник также носит название Богоявление. Во время торжества принято посещать богослужения, причащаться, исповедоваться и набирать святую воду. Представители православной церкви освящают водоемы и крещенские проруби. Согласно традиции, любая вода становится святой, поэтому проводить Крещение можно в любом месте.

Праздник условно делят на две части:

Сочельник – отмечается в канун торжества, 18 января 2023 года.

Крещение Господне – празднуется 19 января 2023 года.

В Сочельник завершаются Рождественские святки, православные соблюдают строгий пост и употребляют только воду. Вечером в храмах поют молитвенные песнопения.

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Святая вода

В православии вода после освящения становится святой, приобретает целебные свойства. Считается, что она несет в себе божественную силу. Святая вода используется во многих церковных ритуалах. Ею окропляют гроб и землю на кладбище во время похорон. Чтобы обезопаситься от злых сил, православные окропляют святой водой все, что хотят защитить.

Но особые свойства не проявляются просто так. Им необходима подпитка верой. Православные и сами должны верить в божественную силу, искренне возносить молитвы, проявлять милосердие к окружающим.

Где купаться в Москве на Крещение в 2023 году

Для удобства верующих в Москве в 2023 году оборудуют специальные места, где строго контролируется качество воды и соблюдаются правила техники безопасности. Выход к иорданям находится на берегу, чтобы исключить скопления большого количества людей на льду. Также крещенские купели оборудуются дополнительными условиями для граждан – теплыми раздевалками, биотуалетами, палатками с едой и горячими напитками. Во время торжества рядом с прорубями будут нести дежурство спасатели и медики.

В местах, где водоемы отсутствуют, будут установлены искусственные купели. Подробная информация о таких районах появится на официальном сайте мэра Москвы, а их количество будет напрямую зависеть от эпидемиологической обстановки.

В таблице указаны адреса, где можно купаться в Москве на Крещение в 2023 году:

Административный округ Адрес Центральный Храм Воздвижения креста Господня (пер. 1-й Тружеников, 8/1) Сад им. Баумана (Старо-Басманная, 15) Северный Химкинское водохранилище (ш. Ленинградское, 43А) Головинские пруды (пер. 1-й Лихачевский, 6-8) Пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, 7) Тимирязевские пруды (Большая Академическая, 38) Восточный Бабаевский пруд (Курганская, 5-9) Терлецкие пруды (пр-кт Свободный, 9) Измайловский парк (ш. Измайловское, 73) Святое озеро (Оранжерейная, 18) Белое озеро (Заозерная, 2-6) Нижний Майский пруд (парк Сокольники, Сокольнический вал, 1) Западный На Москве-реке (б-р Филевский, 21) Филевская, 40А п. Рублево, Ботылева, 4 Мещерский пруд (Воскресенская, 3А) Южный Брисовские пруды Заповедник «Коломенское» Царицинские пруды (Дольская, 1) Пруд Бекет (ш. Загородное, 2) Юго-западный Воронцовский пруд (Борисовские пруды, 21) Чернявский пруд (Южнобутовская, 62) Санаторий «Узкое» (Ясенево, Профсоюзная, 1236) Топаревский пруд (Академика Виноградова, 12) Пруд Зеленка (на пересечении пр-кта Нахимовского и ул. Азовской) Храм Иконы Божией Матери (д. Зархарьино) Северо-западный Строгинская и Кировская поймы Малое Бездонное озеро (Таманская, 55) Северное Тушино (Свободы, 56) Карамышевская набережная Москвы-реки Парк Покровско-Стрешнево Парк Митино

Перед посещением мест для купания необходимо уточнить, будут ли в 2023 году оборудованы такие места. Рекомендуем выбирать только оборудованные зоны, которые соответствуют требованиям безопасности.

Где купаться в Подмосковье на Крещение в 2023 году

Помимо самой столицы, специально оборудованные зоны для купания в проруби будут и в Московской области. Расскажем о 12 самых популярных местах, где можно купаться в Подмосковье на Крещение в 2023 году:

Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55 км, ПКиО «Патриот». Рядом с Собором Воскресения Христова будет установлена искусственная купель. Провести ритуал можно с 22:00 18 января до 7:00 19 января.

Сергиево-Посадский городской округ, д. Взгляднево. Купель Сергия Радонежского «Гремячий ключ». Появление источника датировано XIV веком. Считается, что преподобный вознес молитву, и из скалы забила вода. Сейчас для проведения Крещения это место оборудовано всеми удобствами.

Одинцовский городской округ, Звенигород, ш. Ратехинское, 8. Купель Саввино-Сторожевского монастыря. Рядом с источником построена деревянная часовня, а для верующих, желающих окунуться в воде, организуют раздельные купели и раздевалки для мужчин и женщин.

Зарайск, спуск к реке Осетр от площади Урицкого. Источник «Белый колодец». Согласно преданиям, появление источника датировано 1225 годом, когда священник Евстафий передал икону святого Николы Зарайского удельному князю. На участке есть часовня.

Городской округ Чехов, село Талеж. Источник преподобного Давида Серпуховского. Считается, что вода в этом месте обладает особыми целебными свойствами, очень чистая и мягкая. На территории имеется беседка и часовня. Для приезжих есть парковочные места.

Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 2. Купель возле Ново-Иерусалимского монастыря. Каждый год купель организовывается прямо на реке Истре. Чтобы верующим было удобно, местные органы власти оборудуют участок предметами первой необходимости.

Коломенский городской округ, село Андреевское, у реки Коломенка. Купель Николая Чудотворца. Открытие и освящение источника состоялось в 2005 году. Жители и гости городского округа ежегодно выбирают купель для Крещения.

Солнечногорск, ул. Сенежская, озеро Сенеж. Данный водоем считается одним из самых красочных мест Московской области. За безопасностью мероприятия проследят спасатели и медики.

Сергиево-Посадский городской округ, с. Радонеж. Купель у церкви Преображения Господня. Этот населенный пункт известен тем, что тут свое детство провел Сергий Радонежский. Купель расположена недалеко от церкви на берегу реки.

Дмитровский городской округ, село Жестылево. Источник расположен возле храма «Покров Пресвятой Богородицы».

Клин, ул. Танеева, 15. Купель в Клинском ПКиО «Сестрорецкий». Парк расположен в самом центре города, вдоль реки Сестры. В 2020 году в рамках государственно программы было проведено благоустройство территории.

Мытищи, с. Троицкое, Святотроицкая, 1, стр. 1. Троицкий Храм. Одно из самых популярных мест в Московской области на Крещение. Купель находится на Клязьминском водохранилище, недалеко от храма. Купание в Мытищинском городском округе на Крещение разрешено только в этом месте.

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Правила купания в проруби

Граждане, которые уже давно занимаются моржеванием и привыкли к низким температурам, знают о правилах окунания в прорубь. Новичкам, которые хотят приобщиться к православным традициям, следует знать, как правильно себя вести и какие последствия могут быть:

Начинающим и лицам, страдающим хроническими недугами, не рекомендуется окунаться в прорубь. Вместо этого достаточно ополоснуть лицо, руки и ноги.

Запрещено входить в холодную воду беременным, гипертоникам, людям с респираторными заболеваниями и патологиями сердца.

Согласно православным традициям, разрешено погружаться в длинной рубашке, но не в купальнике.

Спиртные напитки могут вызывать проблемы с сосудами, поэтому алкоголь противопоказан.

Входить в купель на голодный и полный желудок нельзя. Интервал между приемом пищи должен быть несколько часов.

Медики рекомендуют погружаться до шеи, чтобы избежать резкого сужения сосудов головы.

По церковным обычаям, верующий погружается в воду 3 раза, находясь в проруби 10-15 секунд.

Во время ритуала необходимо отстраниться от посторонних мыслей, сосредоточившись на молитвах.

После купания можно согреться горячим чаем с травами.

Подведем итог

Зная, где можно купаться в Москве и Подмосковье на Крещение в 2023 году, можно заранее подготовиться к одному из главных православных праздников. При окунании в купель необходимо соблюдать все правила и рекомендации специалистов.