Список магазинов, участвующих в Черной Пятнице в 2018 году
Грандиозное событие в мире шопинга состоится уже вечером 22 ноября 2018 году. Гигантское шоу такого масштаба ждут тысячи россиян. «Black Friday» пришла к нам из США. Черная пятница в России набирает обороты полным ходом и не оставит без внимания любителей поразвлечься.
Для того чтобы погрузиться в историю этого зрелища, интересно узнать, как оно проходило в предыдущие годы. Мы с радостью предоставим нашей публике желаемый список популярных и нужных магазинов, участвующих в распродаже, а также сайты для интернет-покупок.
Что мы в первую очередь должны знать о пятнице в России
Очень разнится статистика предыдущего года, которая открыла тайну реальной выгоды и самого настоящего обмана. Российское общество не привыкло доверять таким мероприятиям, а точнее, многие даже не воспринимают это всерьез. В результате отметим явное пробуждение на страницах интернета, обсуждения на форумах и социальных сетях.
Многие поверили и опробовали на себе реальные скидки и выгодные предложения. Но наблюдается и обман от представителей некоторых компаний, прилично накрутивших в этот день цены. Честность не всегда оставляет желать лучшего.
Не стоит ожидать от всех положительных качеств. Компании, не боящиеся потерять лицо, мошенническим образом обходятся со своими клиентами и накручивают цены.
Те же, кто дорожит качеством своей репутации, честно играют по правилам Черной пятницы и дают возможность населению России прочувствовать на себе все прелести по полной.
Для россиян этот период является праздником, в то время как для участников торговли – это очень ответственный и непростой период. Работа кипит на благо продажам. Вам следует внимательно ознакомиться с желаемым товаром перед покупкой, чтобы впервые минуты не растеряться, а целенаправленно выбрать то, ради чего все это затеяли.
Акция проходит не только в предложении товаров, но еще и в виде сервисов и услуг. Перевод фразы «Черная пятница» означает прибыльная пятница. Скидки повсеместно достигают пиковой отметки и могут составлять до 90%.
Положительные и отрицательные стороны
Основные комментарии и рекомендации для наших граждан, чтобы избежать некорректных моментов в поведении продавцов, собраны в данной статье. В 2018 году пятница будет отличаться от предыдущих подобных распродаж. А причина этому – анализ прошедших периодов.
Каждому человеку, отправляющемуся за скидками и распродажами, необходимо учитывать как положительные, так и отрицательные стороны.
Стоит начать отслеживать статистику цен заранее, ведь часто недобросовестные продавцы устанавливают липовые ценники. А именно переписывают старую цену взамен новой. Сумма, указанная на ярко-красном ценнике – предыдущая цена, а новая искусственно увеличена. Если не знать статистику цен, можно уйти нагло обманутым, не подозревая о произошедшем. Если вы проследите предыдущие расценки, то легко избежите таких лживых ситуаций.
Начать лучше проверку цен за месяц, а то и раньше. Определиться с товаром и отслеживать динамику. Следить за акциями, скидками и манипуляциями в изменениях.
Учитывайте возможные риски. Когда вы покупаете товар до начала ценового бума, то рискуете прогадать. Насколько снизится его цена неизвестно до конца. Товар может уйти с прилавков, а вы так и останетесь в ожидании. Следует отметить, что в одном месте продукт будет выставлен на выгодных для вас условиях, а в другом вы его купите себе в убыток.
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Польза для продавцов
Продажи в огромных объемах обрушиваются на торговый персонал. Себестоимость продукта в любом случае окупится, а продавцы избавятся от многих неходовых товаров, заменив их на новые и более востребованные.
Некоторые плюсы рассмотрим подробнее:
- Возможность убрать товар, залежавшийся на прилавках.
- Хорошая реклама продуктов, товаров и сервисов. Если он понравится, клиент обязательно придет за ним снова и расскажет знакомым, родственникам и друзьям о его качестве. Это спрогнозирует увеличение воронки продаж.
- Помимо самой торговли, в выигрыше окажутся сторонние отрасли. Например, кредиты по статистике берут с большей охотой. Этот период банки ждут с нетерпением.
- Процент возврата даже по товарам с браком очень мал. Вернуть купленное в эти дни – плохой тон.
- Главной же причиной остается возможность отдохнуть на Рождество, когда товар весь распродан и отсутствует на складе.
- Немало выгод данное мероприятие принесет предпринимателям. Не зря с каждым годом оно все больше и больше набирает обороты. Многие компании вступают в ряды, участвуют в этом масштабном событии и получают свои плюсы.
Даты начала и окончания
В четверг 22 ноября в 19:00 старт Черной пятницы. Окончание планируется с 26 по 30 ноября. Точное время в данный момент неизвестно и будет зависеть от остатков товаров и хода самого мероприятия. Пиком считается пятница 23 ноября 2018г.
Почему начало именно в четверг? Связано это напрямую с графиком работы основной части населения страны. А именно 5-дневная рабочая неделя.
Чтобы хоть как-то справиться с таким наплывом жаждущих клиентов и немного разгрузить Черную пятницу, первые часы отдали предшествующему за ней дню. Четверг – первая ступень для покупателя и с первого часа толпы собираются в магазинах, захватывая их. Естественно, первые часы остаются наиболее популярными для приобретения товаров, а суббота с воскресеньем время финиша. Во многих магазинах товары раскупают сразу, а где-то они остаются до конца месяца. Выбор всегда остается за вами.
Невозможно точно предугадать реальную ценовую политику. Одно уже, можно сказать, точно – покупатель стал гораздо умнее и более рационально подходит к этому событию.
Города – участники
Вся Россия будет охвачена действием ажиотажа. Многие граждане отпросятся с работы и устремятся в близлежащие центры, чтобы побаловать себя покупками.
Основные города-участники:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Екатеринбург;
- Новосибирск;
- Уфа;
- Казань;
- Нижний Новгород;
- Волгоград;
- Самара;
- Красноярск;
- Челябинск;
- Омск;
- Пермь;
- Ростов-на-Дону;
- Воронеж и менее населенные города.
Те, кто не желает толпиться в очередях, смело отправляется за покупками в интернет-магазины. Они организуют доставку почтовыми отделениями и курьерской службой.
Если воспользуетесь графой поиск для выбора определенного товара на сайте, то увеличите шанс урвать нужный товар по минимальной цене.
Наименование областей очень обширно, а именно:
- одежда и обувь;
- бытовая техника и товары для дома;
- детские аксессуары;
- спортивное оборудование;
- подарки;
- косметика и парфюмерия;
- туризм;
- автотовары и другое.
Список можно продолжать, но основные актуальные области представлены выше. Отсюда можно сделать вывод, что на любой вкус, возраст, положение, для хобби и увлечений можно подобрать индивидуальный вариант.
Магазины
Очень много магазинов приняли участие в мегапредставлении. Распродажи по предыдущим годам проработаны и выдаются вам в виде готовой информации. Читатели, в первую очередь, должны быть ограждены от недоброкачественной информации, гуляющей по страничкам интернета. Отметим же постоянно находящиеся на слуху.
К ним относятся:
- Эльдорадо;
- М. Видео;
- Связной;
- Самсунг;
- МТС;
- Техносила;
- Медиа Маркет;
- Спортмастер;
- Адидас;
- ИКЕА;
- Ашан;
- Рив Гош;
- Детский мир;
- Снежная Королева;
- Летуаль;
- Леруа Мерлен;
- Ситилинк;
- ДНС;
- Озон;
- МЕТРО.
Список подключившихся к акции интернет-магазинов с максимальными скидками, постоянно участвующих в акциях:
- Алиэкспресс;
- Эльдорадо;
- Связной;
- Delivery Club;
- ТЕLE2;
- OSTIN;
- Kari;
- Билайн;
- Найк;
- Рибок;
- LA ROCHE-POSAY;
- ТВОЕ;
- LACOSTE;
- PHILIPS;
- ЛитРес;
- ZARINA;
- Евросеть;
- Еbay.
Внимательно ознакомьтесь с предоставленным материалом и тогда вы не упустите шанс приобрести товары по уникальным ценам. То, о чем вы мечтали, станет реальностью.
От вашего ответственного подхода к этому зависит выгода, которую вам удастся получить. Если в вашем кошельке не всегда преобладает достаточное количество средств, Черная пятница в России предоставит вам возможность получить то, что желаете.
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Надя / 08.11.18 09:55Все очень четко расписано и статья внушает доверие. При подготовке учту данные рекомендации, а именно проштудирую цены перед началом «Черной Пятницы», чтобы не попасть к нечестным продавцам.
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Маша / 08.11.18 09:54Здорово! Теперь я тоже основательно подготовлюсь. Столько известных магазинов оказывается участвуют в распродаже! Супер.
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Стас / 08.11.18 09:53Интересная тема. Узнал, что в нашей стране это стало тоже грандиозным событием. Раньше даже не замечал, что это так актуально сейчас.