Список магазинов, участвующих в Черной Пятнице в 2018 году

Грандиозное событие в мире шопинга состоится уже вечером 22 ноября 2018 году. Гигантское шоу такого масштаба ждут тысячи россиян. «Black Friday» пришла к нам из США. Черная пятница в России набирает обороты полным ходом и не оставит без внимания любителей поразвлечься.

Для того чтобы погрузиться в историю этого зрелища, интересно узнать, как оно проходило в предыдущие годы. Мы с радостью предоставим нашей публике желаемый список популярных и нужных магазинов, участвующих в распродаже, а также сайты для интернет-покупок.

Что мы в первую очередь должны знать о пятнице в России

Очень разнится статистика предыдущего года, которая открыла тайну реальной выгоды и самого настоящего обмана. Российское общество не привыкло доверять таким мероприятиям, а точнее, многие даже не воспринимают это всерьез. В результате отметим явное пробуждение на страницах интернета, обсуждения на форумах и социальных сетях.

Многие поверили и опробовали на себе реальные скидки и выгодные предложения. Но наблюдается и обман от представителей некоторых компаний, прилично накрутивших в этот день цены. Честность не всегда оставляет желать лучшего.

Не стоит ожидать от всех положительных качеств. Компании, не боящиеся потерять лицо, мошенническим образом обходятся со своими клиентами и накручивают цены.

Те же, кто дорожит качеством своей репутации, честно играют по правилам Черной пятницы и дают возможность населению России прочувствовать на себе все прелести по полной.

Для россиян этот период является праздником, в то время как для участников торговли – это очень ответственный и непростой период. Работа кипит на благо продажам. Вам следует внимательно ознакомиться с желаемым товаром перед покупкой, чтобы впервые минуты не растеряться, а целенаправленно выбрать то, ради чего все это затеяли.

Акция проходит не только в предложении товаров, но еще и в виде сервисов и услуг. Перевод фразы «Черная пятница» означает прибыльная пятница. Скидки повсеместно достигают пиковой отметки и могут составлять до 90%.

Положительные и отрицательные стороны

Основные комментарии и рекомендации для наших граждан, чтобы избежать некорректных моментов в поведении продавцов, собраны в данной статье. В 2018 году пятница будет отличаться от предыдущих подобных распродаж. А причина этому – анализ прошедших периодов.

Каждому человеку, отправляющемуся за скидками и распродажами, необходимо учитывать как положительные, так и отрицательные стороны.

Стоит начать отслеживать статистику цен заранее, ведь часто недобросовестные продавцы устанавливают липовые ценники. А именно переписывают старую цену взамен новой. Сумма, указанная на ярко-красном ценнике – предыдущая цена, а новая искусственно увеличена. Если не знать статистику цен, можно уйти нагло обманутым, не подозревая о произошедшем. Если вы проследите предыдущие расценки, то легко избежите таких лживых ситуаций.

Начать лучше проверку цен за месяц, а то и раньше. Определиться с товаром и отслеживать динамику. Следить за акциями, скидками и манипуляциями в изменениях.

Учитывайте возможные риски. Когда вы покупаете товар до начала ценового бума, то рискуете прогадать. Насколько снизится его цена неизвестно до конца. Товар может уйти с прилавков, а вы так и останетесь в ожидании. Следует отметить, что в одном месте продукт будет выставлен на выгодных для вас условиях, а в другом вы его купите себе в убыток.

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Польза для продавцов

Продажи в огромных объемах обрушиваются на торговый персонал. Себестоимость продукта в любом случае окупится, а продавцы избавятся от многих неходовых товаров, заменив их на новые и более востребованные.

Некоторые плюсы рассмотрим подробнее:

Возможность убрать товар, залежавшийся на прилавках. Хорошая реклама продуктов, товаров и сервисов. Если он понравится, клиент обязательно придет за ним снова и расскажет знакомым, родственникам и друзьям о его качестве. Это спрогнозирует увеличение воронки продаж. Помимо самой торговли, в выигрыше окажутся сторонние отрасли. Например, кредиты по статистике берут с большей охотой. Этот период банки ждут с нетерпением. Процент возврата даже по товарам с браком очень мал. Вернуть купленное в эти дни – плохой тон. Главной же причиной остается возможность отдохнуть на Рождество, когда товар весь распродан и отсутствует на складе. Немало выгод данное мероприятие принесет предпринимателям. Не зря с каждым годом оно все больше и больше набирает обороты. Многие компании вступают в ряды, участвуют в этом масштабном событии и получают свои плюсы.

Даты начала и окончания

В четверг 22 ноября в 19:00 старт Черной пятницы. Окончание планируется с 26 по 30 ноября. Точное время в данный момент неизвестно и будет зависеть от остатков товаров и хода самого мероприятия. Пиком считается пятница 23 ноября 2018г.

Почему начало именно в четверг? Связано это напрямую с графиком работы основной части населения страны. А именно 5-дневная рабочая неделя.

Чтобы хоть как-то справиться с таким наплывом жаждущих клиентов и немного разгрузить Черную пятницу, первые часы отдали предшествующему за ней дню. Четверг – первая ступень для покупателя и с первого часа толпы собираются в магазинах, захватывая их. Естественно, первые часы остаются наиболее популярными для приобретения товаров, а суббота с воскресеньем время финиша. Во многих магазинах товары раскупают сразу, а где-то они остаются до конца месяца. Выбор всегда остается за вами.

Невозможно точно предугадать реальную ценовую политику. Одно уже, можно сказать, точно – покупатель стал гораздо умнее и более рационально подходит к этому событию.

Города – участники

Вся Россия будет охвачена действием ажиотажа. Многие граждане отпросятся с работы и устремятся в близлежащие центры, чтобы побаловать себя покупками.

Основные города-участники:

Москва;

Санкт-Петербург;

Екатеринбург;

Новосибирск;

Уфа;

Казань;

Нижний Новгород;

Волгоград;

Самара;

Красноярск;

Челябинск;

Омск;

Пермь;

Ростов-на-Дону;

Воронеж и менее населенные города.

Те, кто не желает толпиться в очередях, смело отправляется за покупками в интернет-магазины. Они организуют доставку почтовыми отделениями и курьерской службой.

Если воспользуетесь графой поиск для выбора определенного товара на сайте, то увеличите шанс урвать нужный товар по минимальной цене.

Наименование областей очень обширно, а именно:

одежда и обувь;

бытовая техника и товары для дома;

детские аксессуары;

спортивное оборудование;

подарки;

косметика и парфюмерия;

туризм;

автотовары и другое.

Список можно продолжать, но основные актуальные области представлены выше. Отсюда можно сделать вывод, что на любой вкус, возраст, положение, для хобби и увлечений можно подобрать индивидуальный вариант.

Магазины

Очень много магазинов приняли участие в мегапредставлении. Распродажи по предыдущим годам проработаны и выдаются вам в виде готовой информации. Читатели, в первую очередь, должны быть ограждены от недоброкачественной информации, гуляющей по страничкам интернета. Отметим же постоянно находящиеся на слуху.

К ним относятся:

Эльдорадо;

М. Видео;

Связной;

Самсунг;

МТС;

Техносила;

Медиа Маркет;

Спортмастер;

Адидас;

ИКЕА;

Ашан;

Рив Гош;

Детский мир;

Снежная Королева;

Летуаль;

Леруа Мерлен;

Ситилинк;

ДНС;

Озон;

МЕТРО.

Список подключившихся к акции интернет-магазинов с максимальными скидками, постоянно участвующих в акциях:

Алиэкспресс;

Эльдорадо;

Связной;

Delivery Club;

ТЕLE2;

OSTIN;

Kari;

Билайн;

Найк;

Рибок;

LA ROCHE-POSAY;

ТВОЕ;

LACOSTE;

PHILIPS;

ЛитРес;

ZARINA;

Евросеть;

Еbay.

Внимательно ознакомьтесь с предоставленным материалом и тогда вы не упустите шанс приобрести товары по уникальным ценам. То, о чем вы мечтали, станет реальностью.

От вашего ответственного подхода к этому зависит выгода, которую вам удастся получить. Если в вашем кошельке не всегда преобладает достаточное количество средств, Черная пятница в России предоставит вам возможность получить то, что желаете.