Новый год в Крыму 2019: выбираем недорогие отели

Новый год считается одним из самых важных праздников в стране. Поразительная атмосфера сказки наполняет теплые дома и улицы, покрытые снегом. В 2019 году нас приветствует Желтая Свинья — доброе, миролюбивое и чуткое животное, которое принесет в ваш дом счастье, любовь и взаимопонимание, если, конечно, старательно готовиться к ее приходу.

Если вам наскучили новогодние каникулы, проведенные на диване с салатом оливье за просмотром советских фильмов, нужно действовать. Попробуйте найти оригинальный способ встречи этого праздника. Быть может, в это холодное время года вы начали тосковать по солнцу? Экзотический встретить Новый год можно в Крыму.

Это будет ярко и поистине незабываемо. Как же можно встретить Новый год 2019 в Крыму? Мы предлагаем несколько вариантов празднования на любой вкус и бюджет.

Города для встречи Нового года 2019 в Крыму

Зимние каникулы на этом чудесном полуострове впечатлят вас лазурным морем, теплым солнцем, тысячами огней, живописными видами и цветущим миндалем, все это прямо в декабре!

Известная всем фраза гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь. А Новый год, который вы встретите в Крыму, будет веселым, задорным, играющим самыми разными красками.

Самое важное — отправиться в это захватывающее приключение с близкими и любимыми людьми, только так вы сможете по-настоящему насладиться отдыхом и получить наилучшие впечатления.

Каждый уголок этого уникального полуострова по-своему интересен и уникален. Самыми яркими городами Крыма являются:

Симферополь. Все, кто любит проводить отдых активно, обязаны посетить это место. Здесь вы сможете заказать множество экскурсий, походов, а также попробовать себя в скалолазании. Севастополь. Правительство города каждый Новый год устраивает яркие шоу, фейерверки, ярмарки и встречи гостей с любимыми артистами. Здесь вы найдете много отелей с интересной программой и сможете посетить морскую экскурсию по красивейшим бухтам Крыма. Алушта. Место для влюбленных. Здесь тихо, спокойно и невероятно красиво. Удивительно, но даже в зимнее время Алушта покрыта зеленью.

А для любителей экстрима в Крыму предложено подводное плавание. Встретить Новый год с рыбами под водой — это нечто!

Крым из Краснодара: туры и отели

Возможность встретить Новый год весело, ярко и задорно можно, посетив на Новый год 2019 крымские отели с программой из Краснодара. Здесь туры организованы по лучшим летним программам, вас ждут: лазурный берег, согревающие лучи солнца, тропические пальмы и высочайшие заснеженные горы.

Список популярных новогодних туров из Краснодара на 2019 год:

«Краски Крыма». Тур, начинающий свой путь из Ялты. Вы сможете увидеть завораживающую Алупку, поражающую видами гору Ай-Петри, величественный дворец Хана и невероятный монастырь, который находится прямо в пещере. «Новый год на полуострове». Автобус отправляется из Краснодара прямо в красоты природы Ялты, проезжает по древним достопримечательностям Севастополя. Виды на шикарные крымские горы открываются во время путешествия по Бахчисараю. «Зимние каникулы в Крыму». Если вам наскучило отмечать новогодние праздники в Краснодаре, обязательно посетите тур по полуострову Крым, который встретит вас теплым Ялтинским солнцем, после чего вы отправитесь в загадочную и живописную Балаклаву, а завершится тур восточным городом-крепостью Чуфут-Кале. Тур «Рождество на морском побережье». Сказочные виды Крыма как нельзя кстати подойдут для экзотической встречи Нового года 2019. Если вы решите насладиться красотами всей территории полуострова, отправьтесь в волшебный тур из Краснодара. Он по классике начинается с завораживающей Ялты, после нее вы попадете в древнегреческий полис Херсонес, здесь вас ожидают: руины греческих поселений, достопримечательности, описанные в мифологии Греции и красивейшие виды. Тур завершится в уникальном Бисерном храме, поражающем магической атмосферой восточных народов.

Отели

Побывав в интереснейшем туре, вы наверняка зададитесь вопросом, в каком же отеле остановиться. В Крыму вам предоставят огромный выбор гостиниц в каждом городе тура. Многие из владельцев стараются удивить своих гостей разнообразием захватывающих программ для новогодней ночи.

Список отелей с программой по городам:

Отель «Villa Elena» в Ялте. Курортный город на юге Крыма, который так обожают туристы — живописная Ялта. Новый год 2019 на полуострове Крым в Ялте можно встретить в отеле с программой Вилла Елена. Гостям предлагается окунуться в мир джазовой музыки. Программа недаром названа «Мелодия для гурманов». Здесь приятные мотивы в сочетании с авторской кухней дарят незабываемое впечатление. Роскошь интерьера на вилле обязательно порадует ценителей дорогой мебели и искусного дизайна. Эко-отель «Альпийская долина» в Алуште. Экологичным отель назван из-за того, что абсолютно вся мебель заведения изготовлена из чистой древесины. Это место, в котором стираются границы между природой и цивилизацией. Сказочные эльфийские домики, невероятные виды, фейерверк и праздничный новогодний ужин в лучших традициях русской кухни ждут вас в Алуште. Гостиница Левант в Балаклаве. Этот отель полуострова приглашает вас посетить яркую тематическую диско-вечеринку 90-х. Кислотные цвета, начесы, яркая одежда и макияж. Вам гарантированы интересные конкурсы, масштабные шоу и крупные призы, а также море приятных эмоций. Эта новогодняя встреча запомнится надолго! Карнавальная ночь в отеле «Palmira Palace». Севастополь ждет вас в этот Новый год для яркой ночи в стиле Мулен Руж. Эпатажные наряды, таинственные маски, приглашенные звезды в качестве сюрприза, конкурсы и призы. Вы проведете эту ночь с шиком и роскошностью парижского бурлеска!

Прибрежные частные гостиницы

Для тех, кто не хочет потратить все средства на дорогой отель, отлично подойдет вариант частного сектора на берегу моря. Такие гостиницы не только имеют более низкую стоимость, но и позволяют провести Новый год романтично, нежно, под звуки прибоя в кругу близких.

Цена проживания в частном отеле в сутки варьируется в зависимости от расстояния до берега. Гостевые дома в 5 километрах от моря будут стоить от 200 до 800 руб./сутки, частные дома, находящиеся в 800-900 метрах будут стоить около 1300-1400 руб./сутки, гостиницы на берегу Черного моря обойдутся туристам в 1500-2000 руб./сутки.

Отели в горах

Прекрасным выбором для ощущения единения с природой станет отель с программой в горах. Заснеженные вершины образуют сказочные живописные виды, ради которых непременно стоит побывать в Крыму на зимних каникулах.

Варианты горных отелей с программой:

Встреча с Дедом Морозом в отеле Mriya Resort & spa. По-детски задорная атмосфера в новогоднюю ночь в этой ялтинской гостинице заставляет даже взрослых радостно прыгать от счастья при встрече с главным волшебником праздника. В центре зала гостей ожидает огромная елка, горящая сотней огней. Нарядить ее смогут все посетители отеля. Праздничный банкет, вид на величественные горы, интересные конкурсы и призы от Дедушки Мороза — что еще нужно нам для прекрасного Нового года? Севастопольский отель Аквамарин. Интересной идеей празднования станет зрелищное шоу в гостинице Аквамарин. Настоящей экзотикой для гостей из северных городов станет аквапарк и огромный бассейн, которые будут открыты всю ночь. Поразительное коктейльное шоу, вкуснейшие блюда, а после курантов — традиционные фейерверки. Аквамарин приглашает туристов со всех уголков России. Новогодний бал в Ливадийском отеле. Шикарные платья, бальные танцы до самого утра, реки игристого шампанского и изысканная авторская кухня ждут вас в новогоднюю ночь в Ливадии. А для тех, кто захочет сбежать с бала после полуночи, открыты джакузи с видом на горы, сауна и банный комплекс. Фантастическая ночь!

Цены в Крыму на Новый год

Ошибочно мнение о том, что в Крыму все цены запредельны. Если верно рассчитать бюджет и распределить расходы, можно существенно сэкономить.

Средние цены на отдых в Крыму:

Частный сектор, недорогие санатории От 1000 р./сутки Завтрак в кафе среднего уровня 250 р. Обед или ужин в кафе среднего уровня 350 р. Сети блинных и пиццерий От 150 р./блюдо Хороший ресторан у берега От 600 р./чел. Зоопарк и дельфинарий От 500 р./чел. Бутылка хорошего крымского вина От 300 р.

Крымский полуостров — сказочное место, провести новогодние праздники в котором, можно на высшем уровне.

Пусть ваш Новый год 2019 станет незабываемым, провести его нужно именно там, где вы так давно мечтали. Пусть в эту ночь сбудутся все ваши желания!