Чёрная Пятница в 2018: когда начинать скупать все подряд?

Большинство шопоголиков интересует вопрос, когда будет Черная пятница в 2018 году в России, когда стартует и когда заканчивается. Постараемся подробно ответить на все эти вопросы.

Когда начнется

Модель американской распродажи в России начнется 22 ноября в 19:00 и закончится 25 ноября в 23:59. Следовательно, совсем скоро желающие сэкономить, смогут насладиться огромными скидками, которые иногда достигают даже 90%. В течение трех суток можно будет сделать запасы дешевой одежды, обуви, бытовой техники, этот список огромен.

Кроме того, данная акция распространяется на многие сферы услуг, например, можно будет приобрести дешевую путевку за границу и посетить места, о которых давно мечтали, но не могли себе позволить.

Как ни странно, Черная пятница в 2018 году в России начнется в четверг, и хотя самые стоящие и востребованные товары разлетятся, именно в этот день. Все-таки главный день распродажи будет все же пятница.

Некоторые люди ждут этого момента, чтобы приобрести нужную дорогую вещь по доступной цене, другие просто скупают весь товар, чтобы потом перепродать его подороже.

Чаще всего распродажа в торговых центрах сопровождается большим столпотворением и давкой, иногда возникает драки, нередки травмы и инсульты. Это одна из причин, почему распродажу называют Черной пятницей. По другим сведениям, такое название произошло потому, что, обычно бухгалтера, подводя итоги в балансе, прописывают убытки красными чернилами, а прибыль – черными.

Для некоторых людей грандиозная распродажа, это не шанс сэкономить, а возможность повеселиться. В Америке, например, в эти дни в магазинах можно увидеть много известных людей и даже миллионеров. В странах СНГ все гораздо проще, здесь люди в основном предпочитают осуществлять покупки в интернете.

Правила Черной пятницы

23 ноября 2018 года начнется самая массовая распродажа, для этого некоторые магазины открываются раньше, другие и вовсе предпочитают работать круглосуточно.

В России эта традиция появилась совсем недавно, поэтому многие магазины пытаются в эти дни сбыть залежалый товар, разрекламировать себя и собрать информацию о покупательском спросе.

Рекомендуем несколько советов, которые помогут не растеряться в таком разнообразии товаров:

Заранее зарегистрируйтесь на сайте интернет-магазинов, которые будут участвовать в распродаже. В ответ придет реестр выгодных предложений. Составьте для себя список товаров, которые вам необходимы и постарайтесь не выходить за его рамки. За несколько дней до Черной пятницы, проверьте цены на изделия в магазинах, потому что, некоторые, недобросовестные продавцы указывают, что на товары действуют скидки, а на самом деле стоимость остается прежней. Осуществляйте покупки в первые часы распродажи, пока есть выбор. Сначала сделайте крупные приобретения, а потом уже приступайте к мелочам.

Ну и, конечно же, лучше прийти на распродажу в пятницу, потому что, в этот день будут самые горячие предложения.

Какие магазины участвуют в Москве

Представляем крупные торговые комплексы столицы, которые будут принимать участие в Черной пятнице:

ТРЦ «Афимолл Сити» – более 200 арендаторов этого центра заявили об ожидаемых скидках от 40 до 80%. Дешевое меню также ожидает здесь гостей во многих ресторанах. Сеть магазинов торговых центров Vegas и Crocus City на Каширском шоссе обещают снижение цен на многие бренды до 70%. ТРЦ «Европейский» заявил о скидках на товар от 30 до 50%. ТРЦ Охотный ряд, Метрополис, Авиапарк, Детский мир, Савеловский обещают удивить гостей необычными предложениями.

К грандиозной распродаже также подключаются, следующие магазины Москвы:

Concept;

Club;

Kapricca;

Alba;

Koza de Reza;

Lawine;

Domalina;

Mr Dom.

Черная пятница для многих магазинов, это прекрасная возможность заявить о себе покупателям, показать свою надежность и лояльность.

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Список магазинов участников по всей России

Для того чтобы знать что и где покупать, представляем самые крупные магазины, участвующие в большой распродаже, которые находятся практически во всех городах России.

Продукты питания:

Ашан;

Метро;

Перекресток.

Для дома и дачи:

OBI;

К-РАУТА.

Электроника:

Media Markt;

Плеер-ру;

Юлмарт;

Технопарк;

Ситилинк;

Panasonic;

PHILIPS;

Tefal;

Moulinex;

REDMOND.

Гаджеты:

Связной;

NOKIA;

Samsung;

Microsoft;

TELE2;

honor.

Спорттовары:

Спортмастер;

Reebok;

adidas;

NIKE;

QUIKSILVER;

КАНТ.

Одежда и обувь:

INCANTO;

OSTIN;

TOM TAILOR;

Timberland;

WILDBERRIES;

BAON;

lamoda;

LOVE REPUBLIC;

Эконика;

Дикая Орхидея.

Украшения и часы:

Небо в алмазах;

АЛМАЗ-ХОЛДИНГ;

ЭПЛ;

КОНСУЛ;

585;

GARMIN;

SUNLIGHT.

Косметика:

NYX

ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

Детские товары:

Picollino;

mamka;

Helptomama;

Happy Step;

Acodia;

Дочки-сыночки.

Книги, подарки:

Республика;

OZON.RU;

Mynamebook.ru.

Билеты:

OZON Travel;

KASSIR/RU.

Здесь можно купить все, что душа пожелает по самым низким ценам.

Скидки в онлайн-магазинах

Алиэкспресс

Распродажа на Алиэкспресс начнется 23 ноября в 10:00 по московскому времени и закончится в 11:59 26 ноября. На весь товар будут предоставлены скидки в 90%, правда, такие цены возможны только в первый день. Воспользоваться ими смогут всего лишь несколько сотен человек, опоздавшие получат товар с 50% скидкой.

Чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов, можно установить расширение для браузера, которое создал сервис Letyshops. Благодаря ему реально не только получить кешбэк за покупку, но и увидеть мониторинг цены на товар и даже рейтинг продавца.

Летуаль

Скидки в Летуаль, это отличная возможность для прекрасной половины человечества купить настоящие французские духи по невысокой цене. Мужчины тоже смогут приобрести не дорогую, но качественную парфюмерию. В этом году на Черную пятницу магазин обещает небывалую ранее скидку в 35%.

К сожалению, снижение цены не распространится на премиальные бренды Dior и Chanel.

Эльдорадо

В Эльдорадо в России также запланировано проведение Черной пятницы в 2018 году. Под скидки попадут практически все группы товаров, их список можно будет посмотреть на официальном сайте, за несколько дней до распродажи. Диапазон скидок колеблется от 3 до 60%.

Благодаря такому обвалу цен, можно сэкономить до 30% семейного бюджета. Стоимость многих моделей бытовой техники настолько снизятся, что подарить фен, блендер или мясорубку не составит никакого труда.

К тому же в Эльдорадо предоставляют длительную рассрочку, чуть больше двух лет, хотя и долго, но незаметно.

Ламода

В период прохождения грандиозной распродажи на Ламода можно приобрести со скидкой модные вещи, текущего сезона. Будут затронуты практически все бренды. Ожидаемые скидки составляют 50% и больше.

В Черную пятницу на Ламода можно приобрести по низким ценам следующий товар:

мужская и женская одежда (не только летняя, но и верхняя, зимняя);

обувь (туфли, кроссовки, ботинки, сапоги);

аксессуары (чемоданы, рюкзаки, ремни);

головные уборы.

Кроме того, в этот период покупателей ждет много преимуществ. Все вещи доставят прямо по адресу. Можно заказать несколько размеров, понравившейся одежды, дома ее померить, а неподходящий товар отдать курьеру.

Самые большие скидки в этом году до 90%, в Черную пятницу обещает Wildberries, а Bonprix, «МоднаКаста» – до 50%. Стоит также обратить внимание на «ЛетиШопс», кроме конкурсов и призов, здесь будет разыгрываться новый автомобиль SMART 2017.

Не стоит расслабляться, за Черной пятницей придет Киберпонедельник, который тоже принесет небывалые скидки.