Акула "с душком" и яйцо с зародышем: рассказываем о самых необычных блюдах из разных стран

Когда мы путешествуем, одно из самых ярких впечатлений – это местная еда. Но иногда национальные блюда могут слегка... шокировать. И речь не только о неизвестных названиях. Бывает, открываешь меню, и вдруг замечаешь что-то, что вызывает легкое недоумение: "Серьезно? Это можно есть?" Давайте посмотрим на шесть необычных блюд со всего мира, которые заставят вас удивиться, а может, и задуматься, готовы ли вы к новым кулинарным приключениям.

Протухшая акула – Исландия





Если вдруг окажетесь в Исландии и решите попробовать что-то по-настоящему аутентичное, вас точно не обойдут стороной предложения отведать хаукарль – протухшую акулу. Это традиционное исландское блюдо готовится путем закопки акулы в землю на несколько месяцев, после чего её подвешивают для сушки. Вкус напоминает что-то между аммиаком и... рыбой. Не звучит привлекательно, да? Но в Исландии это считается деликатесом, который пробуют самые смелые туристы.

Яйцо с эмбрионом – Филиппины

Здесь, на Филиппинах, вы можете встретить такое блюдо, как балаут – утиное яйцо с уже сформировавшимся эмбрионом. Обычно его варят и подают как закуску. Это блюдо вызывает настоящий культурный шок у западных туристов, но для местных жителей балаут – это настоящий источник белка и любимое лакомство. По вкусу это напоминает вареное яйцо, только немного более «экзотичное».

Жареный тарантул – Камбоджа

Здесь от неожиданности можно приподнять брови: жареный тарантул – это не шутка. В Камбодже его действительно едят! Причем считают местной закуской, которую можно купить прямо на улице, как орешки в парке. Кстати, на вкус тарантулы совсем не страшные – что-то между курицей и крабами. Но вот психологический барьер попробовать этого "мохнатого друга" все-таки придется преодолеть.

Ферментированное тесто – Мексика





Если вам кажется, что вы пробовали всё, что только можно, отправляйтесь в Мексику за копальхемом. Это блюдо из ферментированного кукурузного теста, которое напоминает сырой хлебный мякиш с кисловатым привкусом. Мексиканцы считают его настоящим лакомством. Для местных жителей копальхем – традиционное блюдо, и если вы хотите попробовать настоящую мексиканскую экзотику, вам стоит дать ему шанс.

"Ароматная" сельдь – Швеция

Шведский сюрстремминг – это консервированная квашеная селедка, которая имеет настолько резкий запах, что её обычно едят на свежем воздухе. Открывать банку сюрстремминга можно только на улице, иначе квартира будет проветриваться неделю! На вкус это ферментированное чудо довольно соленое и немного напоминает что-то вроде сильно перенасыщенной рыбы. Местные уверяют, что с правильным гарниром – картошкой и хлебом – сюрстремминг вполне можно полюбить.

Сыр с личинками – Сардиния, Италия





Если вы считаете себя любителем сыра, вам обязательно стоит попробовать казу марцу на Сардинии. Этот сыр содержит живых личинок мух, и это не ошибка! Личинки участвуют в процессе ферментации, благодаря чему сыр становится мягким и приобретает интенсивный вкус. Для туристов это одно из самых неожиданных и странных блюд, а для местных – деликатес с историей.

Ранее мы рассказывали о финском блюде лохикейтто, которое можно приготовить прямо дома.