Кухни мира: лохикейтто - рецепт идеального супа от финских поваров

Когда речь заходит о скандинавской кухне, на ум приходят дары природы, простота и... рыба. Финляндия – страна озер, лесов и, конечно, холодных зим. А что может быть лучше в морозный день, чем тарелка горячего супа? Именно здесь и начинается история лохикейтто – финского супа из лосося, который покорил сердца гурманов по всему миру.

Что такое лохикейтто?

Лохикейтто (lohikeitto) – это суп, который буквально переводится как "суп с лососем". Это блюдо так же просто и прямолинейно, как его название, но в этом и заключается его гениальность. В основе лохикейтто – сливочный бульон, нежный лосось, картофель и, конечно же, укроп. Это блюдо воплощает в себе душу финской кухни: оно питательное, согревающее и невероятно вкусное.

От рыбацкого улова до кулинарного наследия Финляндии





Лохикейтто (lohikeitto) – это суп, который буквально переводится как "суп с лососем". Это блюдо так же просто и прямолинейно, как его название, но в этом и заключается его гениальность. В основе лохикейтто – сливочный бульон, нежный лосось, картофель и, конечно же, укроп. Это блюдо воплощает в себе душу финской кухни: оно питательное, согревающее и невероятно вкусное.



Как лохикейтто стал звездой на кухнях по всему миру

В последние годы лохикейтто вышел за пределы Финляндии и стал известен во многих странах мира. Как это произошло? Возможно, все дело в моде на скандинавский минимализм – в интерьерах, в одежде и, конечно, в еде. Лохикейтто идеально вписывается в эту концепцию: минимум ингредиентов, максимум вкуса. Финские повара начали делиться своими секретами, и вот уже лохикейтто подается в лучших ресторанах Нью-Йорка, Лондона,Токио и, конечно, России.

Рецепт классического лохикейтто





Ну что, готовы попробовать приготовить этот суп у себя на кухне? Вот рецепт классического лохикейтто, который будет по плечу даже начинающим кулинарам.

Ингредиенты:

500 г свежего филе лосося

4 средние картофелины

1 большая луковица

2 моркови

1 литр рыбного или овощного бульона

200 мл сливок (жирность 20-30%)

2 лавровых листа

Соль и перец по вкусу

Пучок свежего укропа

Приготовление:

Очистите и нарежьте картофель кубиками, лук – мелкими кусочками, а морковь – кольцами. Вскипятите бульон в большой кастрюле и добавьте в него картофель, лук и морковь. Варите на среднем огне до мягкости картофеля, около 10-15 минут. Нарежьте филе лосося на крупные кусочки и добавьте в кастрюлю вместе с лавровым листом. Готовьте еще 5-7 минут, пока лосось не станет нежным и полностью не сварится. Влейте сливки, посолите и поперчите суп по вкусу. Дайте супу прогреться, но не доводите до кипения, чтобы сливки не свернулись. Перед подачей добавьте в кастрюлю мелко нарезанный укроп и аккуратно перемешайте. Разлейте лохикейтто по тарелкам и подавайте горячим с ломтиком ржаного хлеба.

Вот и всё! Вкуснейший финский лохикейтто готов. Этот суп – идеальное блюдо для холодных вечеров, когда хочется согреться и насладиться чем-то особенным. Попробуйте приготовить его сами и вы поймете, почему финны так его любят. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептами датского блюда сморреброд.