Как путешествовать с ребенком: советы и лучшие направления для комфортного семейного отдыха

Любой родитель знает, насколько важно развивать своего ребенка и расширять его кругозор, уделять внимание его оздоровлению и отдыху. Грамотно продуманное путешествие – один из вариантов, чтобы закрыть эти потребности. Если вы хотите узнать, как путешествовать с ребенком, чтобы доставить ему максимальное удовольствие и увлекательно провести время, ознакомьтесь с советами, которые Клео.ру дает в этой статье.

Выбор направления для путешествия с ребенком

Первый шаг для того, чтобы спланировать отдых с детьми, – выбрать направление для путешествия. Оно должно соответствовать необходимым критериям относительно комфортности, климатических условий, наличия достопримечательностей. Если вы задумываетесь о том, куда поехать с ребенком, ознакомьтесь с этими вариантами направлений, которые вам предлагает взять во внимание Клео.ру:

Испания занимает одно из лидирующих позиций среди популярных туристических направлений и идеально подходит для отдыха с маленькими детьми. Особого внимания заслуживают курорты Коста-Брава и Коста-Дорада, где многочисленные гостиницы находятся в стороне от шумного центра, благодаря чему гарантируется тишина и спокойное времяпровождение. На территориях отелей оборудованы бассейны и водные горки, игровые площадки и комнаты. Для отдыха с детьми на комфортных песчаных пляжах лучше выбрать период с середины июня до конца августа. В это время температура воды составляет +22-+25°С, а воздуха – до +30°С.





Хорватия – страна, которая разместилась на берегах Адриатического моря, отличается максимально комфортным климатом. В середине июня температура воды прогревается до +25°С, а воздуха колеблется в пределах от +25 до +30°С. Благодаря этому вы не ощутите изнуряющей жары, что особенно важно при отдыхе с детьми. Помимо комфортабельных отелей и галечных пляжей Хорватия порадует обилием памятников природы и архитектуры, а также вкусными блюдами средиземноморской кухни. К числу самых популярных курортов относятся Дубровник, Умаг, Пореч и Пула.

Болгария – страна, которая идеально удовлетворяет пожеланиям семей, которые хотят получить недорогой, но качественный отдых на песчаных пляжах Черного моря. Для путешествия подойдет период с мая по сентябрь. Идеальное время для посещения курортов – июль, когда вода прогревается до +22-+25°С, а температура воздуха не превышает +28°С. Среди самых популярных направлений можно упомянуть такие как Равда, Золотые Пески, Албена, Солнечный Берег. Преимущество курортов Болгарии заключается в том, что практически каждый оборудован аква– и луна-парками.

Кипр – направление, которое идеально подходит для семейных путешествий с детьми. Здесь можно остановиться в одном из пляжных отелей или курортных комплексов Ларнаки, Айя-Напы, Пафоса. В поездку лучше отправлять в июле или сентябре, поскольку в эти месяцы температура воды составляет +24-+26°С, а воздуха не превышает +30°С. На Кипре не возникнет сложностей с детским питанием, в местных отелях предлагается широкий выбор блюд континентальной кухни.





Тунис – страна, которая оставит незабываемые впечатления благодаря восточному колориту и гостеприимству. Особой популярностью для отдыха с детьми пользуются курорты Хаммамета и Сусса. Лучше всего отправляться в путешествие в июне, когда вода прогревается до приятной температуры +20-+22°С, а воздуха до +28 – +30°С. Местные отели порадуют добротным с сервисом, наличием аттракционов и детских бассейнов.





Советы для путешествия с ребенком

Чтобы путешествие прошло максимально комфортно и оставило незабываемые впечатления, будет не лишним взять на вооружение лайфхаки для путешествий с ребенком.

Расстояние и длительность путешествия. Отправляясь в поездку с детьми, особенно младшего возраста, отдавайте предпочтение странам, в которые не придется совершать длительный перелет. Еще один важный момент – акклиматизация. Планируйте путешествие с учетом того, чтобы оно не было слишком долгим или напротив, отправляйтесь на отдых на пару месяцев, если у вас имеется такая возможность. Это обусловлено тем, что период акклиматизации для детей составляет до двух недель.

Выбор отеля. В этом вопросе ставьте на первое место детский сервис. Лучше всего отдать предпочтение семейной гостинице, где не предусмотрено шумных дискотек и будет соблюдаться спокойный режим. Также учитывайте и ваши другие предпочтения: детское меню, услуги няни, наличие детских бассейнов, площадок и аттракционов.

Планирование развлечений. Если вы собираетесь разнообразить свой досуг посещением достопримечательностей, заранее изучите карты и рассчитайте расстояние, которое вам нужно будет преодолевать.

Грамотно продуманный список вещей. Как известно, для ребенка их потребуется больше, чем для взрослого, поскольку дети могут испачкаться на протяжении дня и потребуют замены одежды. Однако при этом не стоит переусердствовать и набивать огромный чемодан, ведь многие вещи вы сможете купить на месте при такой необходимости.

Возьмите с собой аптечку для ребенка. Это обязательное условие, которое поможет вам избежать неприятных моментов, ведь вы не всегда сможете найти нужное средство в другой стране. В число таких средств входят солнцезащитные, противоаллергические, жаропонижающие, противопростудные, антисептические препараты, средства от диареи, от укусов насекомых, от укачивания, от ушной боли, бинт, пластырь.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как путешествовать с ребенком, чтобы обеспечить удобство и комфорт в поездке, получить приятные незабываемые впечатления. Тщательно продумайте все важные детали и уделите время подготовке. Благодаря этому путешествие пройдет максимально гладко и оставит массу положительных эмоций.