Пугачева вспомнила, как стала бабушкой

В звездной семье Примадонны вчера был праздник. 21 мая - день рождения старшего внука Аллы Борисовны Никиты Преснякова. По такому случаю дива даже решила поздравить Никиту в социальных сетях.

В своем Insta звезда опубликовала семейное видео выписки Кристины Орбакайте из роддома. В ролике видно как Пугачева лично снимает внука в люльке на камеру, а через какое-то время быстро идет по улице вприпрыжку. По-видимому, прыгала Алла Борисовна от восторга. «Я рада, что из маленького мальчика, который летал со мной на гастроли, вырос большой музыкант и певец. Удачи тебе во всем,любви и здоровья. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!», - написала артистка.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 21 Май 2018 в 7:15 PDT

Подписчики звезды в восторге: «И новоиспеченная бабушка в миниюбке, да еще и летящей походкой!!! Внуки - это большое счастье!», «Разве это бабуля? Это девчонка озорная!», «Вау! Алла -Позитив!».

Никите Преснякову исполнилось 27 лет. Сейчас он выступает вокалистом группы MULTIVERSE, в прошлом снимался в кино и клипах. В июле 2017 года Никита сочетался браком с Аленой Красновой. Свадьба прошла с размахом в Барвихе и самый мудрый тост на свадьбе произнесла... Конечно же, Алла Борисовна.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 5 Май 2018 в 2:51 PDT

«Аленка, быть женой музыканта – это похлеще, чем быть женой пародиста! Самый главный закон семейной жизни – если вы поссорились, никогда не уходите из дома. Уйдите в другую комнату, запритесь и не разговаривайте. Но не уходите».

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