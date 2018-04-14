Юрий Дудь: «Бузова стала прямо желанной дамой»

Известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь всегда готов поддержать начинающих влогеров. Юрий стал гостем дебютного выпуска шоу музыканта Басты на YouTube под названием «Gazlive» и в ходе съемок парни поговорили о самых привлекательных девушках отечественного шоу-бизнеса.

В беседе с Бастой Юрий рассказал, что хотел бы пригласить на свое шоу Аллу Пугачеву, Катю Клэп и Марию Шарапову. А вот Вера Брежнева в ближайшем будущем приглашение вряд ли получит. «Прямо сейчас нет. Неинтересно», - сказал Дудь. Он также признал красоту и сексуальность топ-модели Ирины Шейк, но также не видит причин приглашать звезду в своей проект.

Зато Ольгу Бузову Юрий готов проинтервьюировать хоть сейчас. «Да, конечно, я бы пригласил ее в программу. Как тебе она после того, как губы сделала? – обратился Дудь к Басте. – Девчонки, кто в курсе, Бузова сделала себе губы? Мы часто спорим с пацанами, просто мне кажется, что как женщина за последнее время она стала гораздо более привлекательнее и горячее. Я все время говорю: «Парни, она стала прямо желанной дамой»».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Апр 2018 в 9:07 PDT

«Недавно она сказала, что 14 месяцев жила без секса, если я ничего не попутал. Как человек, который однажды переживал похожее воздержание, я бы поговорил с ней в том числе об этом. Тогда мне было 18-19 лет», - добавил журналист.

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