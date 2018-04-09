Максим Галкин надеется на Бузову

В свое время Максим Галкин был одним из самых высокооплачиваемых артистов. Пародии шоумена пользовались бешеной популярностью и у Максима не было отбоя от приглашений на концерты и корпоративы. Но сейчас ситуация изменилась. И у Галкина одна надежда - Ольга Бузова.

Как признался Максим на одном из недавних выступлений, шоу перевоплощений вроде «Точь-в-точь» и «Один в один» создали серьезную конкуренцию для пародистов. «Одна надежда на Ольгу Бузову. Ей-богу: у нее и форма, и содержание», - пояснил шоумен. Галкин добавил, что он вполне сможет спародировать Бузову. А вот Владимир Винокур - вряд ли.

Напомним, на прошлой неделе довольно язвительно в адрес Бузовой высказался музыкант Юрий Лоза. У артиста поинтересовались мнением по поводу анонсирования звездой «Дома-2» собственной криптовалюты.

«Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются её пиаром, — заявил Лоза. — Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта. Бузова — это пирожок ни с чем. У неё внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть всё, что угодно. Осьминог Пауль, например».

Сама же Бузова на критику внимания не обращает. Сегодня девушка представила клип на песню «Бери меня» . Режиссером ролика выступила Мария Скобелева.

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