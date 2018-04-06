Машков стал наследником Табакова

Известный актер Владимир Машков, ученик Олега Табакова, стал одним из наследников своего наставника. Машков назначен художественным руководителем московского театра-студии «Табакерка». На днях Владимир Львович был представлен коллективу театра.

К обязанностям художественного руководителя Машков приступит 23 апреля. На встрече с артистами он подчеркнул: «Уверен, нам предстоит интересная жизнь, мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность. Я в крайней степени собранности, и, как завещал мой учитель Олег Табаков, "дело надо делать"».

Напомним, ранее Машков не раз сотрудничал с Табаковым. Сам Олег Павлович говорил об ученике: «Вова настырный. Помню, он просто не соглашался уходить со сцены. Не было ни одного занятия, в котором он бы ни участвовал, отсиживался. Вовка лидировал всегда, буквально бился за свое особое, исключительное место среди других ребят, все время что-то придумывал. Я думаю, что мой глаз действительно обладает таким свойством — распознать энергетику человека и размеры этой энергетики. Ведь один человек может покрыть своей энергией вот эту комнату, другой — четыре такие комнаты, а третий — четырнадцать. И это я ощущаю».

«Наблюдая за сегодняшним Машковым, я удивляюсь, как с возрастом ученики становятся похожи на Олега Павловича. Вот Володя репетирует «№ 13D», и так же, как Табаков в свое время, не хочет расставаться с командой — постоянно водит своих актеров за собой, кормит, опекает. И делает это не напоказ, а потому что испытывает от этого радость», - отмечала в интервью изданию «7 Дней» Марина Зудина.

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Источник фото: Globallookpress.com