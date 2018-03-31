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Праправнучка Кшесинской нашла своего принца


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В прошлом году она блеснула на балу дебютанток и дебютировала на сцене Большого театра. А теперь праправнучка знаменитой Матильды Кшесинской Элеонора Севенард нашла своего принца.

По данным СМИ, 19-летняя Севенард влюблена в Дениса Родькина, премьера Большого театра. И чувства взаимны. Молодые люди встречаются, хотя пока предпочитают не обсуждать свои отношения с прессой. Известно, что артисты вместе выступают в нескольких постановках.

Напомним, Элеонора дебютировала в Большом в сентябре прошлого года. Ранее в интервью Marie Claire девушка рассказывала о том, что с пиететом относится к прапрабабушке. Как объясняла девушка, балет - это семейное.

Она даже перечислила всех родственников, которые блистали на сцене: «Мой прапрадедушка Иосиф Кшесинский, Матильда Кшесинская, его сестра и их отец Феликс Кшесинский, который был ярчайшим характерным танцовщиком, танцевал до очень преклонного возраста, и им многие восхищались. Матильда Феликсовна - первая русская прима-балерина, которая сделала 32 фуэте. До нее в России этого никто не делал. Тогда считалось, что подобный трюк на сцене под силу только итальянкам. Но Кшесинская разгадала его секрет. Я горжусь тем, что она моя предшественница, для меня это особенный стимул в профессии».

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0 Не нравится 0 Нравится 31.03.2018 Теги: Элеонора Севенард

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