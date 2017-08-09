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Учитель пригласил Кадырова посмотреть «Матильду»


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Скандал вокруг фильма «Матильда» не утихает. Напротив. Теперь в ожесточенную дискуссию между Натальей Поклонской и Алексеем Учителем вмешался Рамзан Кадыров. Глава Чечни обратился к Владимиру Мединскому с просьбой исключить кинотеатры Чечни из прокатного удостоверения картины.

Кадыров, со ссылкой на информацию, полученную от Поклонской (о том, что сюжетная линия картины оскорбляет чувства верующих), убедительно попросил исключить кинотеатры Чечни из прокатного удостоверения «Матильды». И также призвал с уважением относиться к истории.

Алексей Учитель отреагировал почти сразу. Он заявил, что чиновники и высокопоставленные госслужащие, просмотрев его картину, не нашли ничего похожего на нарушение российского законодательства. Так что запрещать показ ленты - не совсем разумно. Режиссер также пригласил Кадырова посмотреть ленту до ее выхода в прокат.

«Предлагаю господину Кадырову, всем сомневающимся не писать писем, приглашаю их посмотреть - и тогда поговорим. И лично они убедятся в том, надо запретить или не надо. А верить словам депутата (Поклонской), зачем же верить ей на слово», - цитирует Учителя «Интерфакс».

Ранее мы писали: 

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0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2017 Теги: Матильда

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