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Охлобыстин рассказал о потере ребенка


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Известный актер и кинорежиссер Иван Охлобыстин прошел немало испытаний в свое время. Но как признает артист, одной из самых больших трагедий стала для него потеря малыша. Причем ребенок даже не появился на свет.

Охлобыстин стал гостем программы «Судьба человека» и в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым поведал о личном. По словам Ивана, после рождения пятого ребенка, дочери Иоанны, они с супругой Оксаной Арбузовой задумались о шестом наследнике.

Беременность Арбузовой, к большому горю пары, прервалась в первом триместре - малыш перестал развиваться. «Был всего два месяца срок, так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны – она очень переживала». В 2006 году у пары родился младший сын Савва. Сейчас Охлобыстин гордый и заботливый папа четырех девочек и двух мальчиков.

Иван и Оксана начали встречаться спустя пять лет после знакомства. Но по словам актера, он заявил Арбузовой о том, что именно она станет его женой, во время первой встречи в Доме кино. «Ни Годзилла, ни Терминатор не помешали бы мне жениться на Оксане», - утверждает артист. Свадьба пары состоялась через месяц после начала романа.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2018 Теги: иван охлобыстин

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