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Максим Виторган рассказал о своем комплексе


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Нет предела совершенству. Казалось бы, быть идеальным невозможно, и расстраиваться по этому поводу не стоит. Но некоторые все же переживают. Например, Максим Виторган. Как признался актер, сейчас он считает себя недостаточно образованным.

Саморазвитие и новые знания - это, конечно, прекрасно. Но не все так просто. Рассуждая об этом, Максим отметил, что не всегда готов получить и переварить новую информацию.

«Последние несколько лет я, например, замечаю в себе комплекс по поводу недостатка образования, начитанности. Я прямо чувствую, что мне этого недостает. Из-за этого комплекса я предпочитаю молчать в определенных компаниях – больше слушаю, чем говорю. А потом возвращаюсь домой и начинаю обсуждать эти же вопросы со своей женой. И она каждый раз возмущается: «Ну почему же ты молчал, это же интересно!» Но здесь возникает важный вопрос: а надо ли мне вообще его преодолевать, этот комплекс? Или иногда лучше действительно промолчать?» — цитирует артиста портал The question.

Что любопытно, к славе Виторган относится подобно древнеримским стоикам: «Раньше популярность была синонимом словосочетания «народная любовь». А сейчас это просто известность, которую можно монетизировать. Любой редактор любого интернет-портала знает, что упомянув фамилию Собчак в любом контексте, он увеличивает количество кликов в десятки раз. И единственное, для чего нужна популярность – чтобы конвертировать ее в деньги».

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1 Не нравится 2 Нравится 12.04.2017 Теги: Максим Виторган

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