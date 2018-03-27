Ольга Бузова представит собственный телеканал

Ольга Бузова сейчас - №1 в российском сегменте Instagram. Недавно она запустила влог на Youtube. Но теперь Ольге в соцсетях тесно. Девушка запускает собственный телеканал БузоваTV в эфире ТНТ4.

В прошлом году Ольга пыталась сделать карьеру на Первом канале, но шоу с участием девушки оказалось не слишком популярным, и в скором времени проект был закрыт. Однако Бузова не из тех, кто отчаивается из-за пары неудач. В воскресенье стартует БузоваTV, на котором будет представлен контент с участием звезды.

«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в "Инстаграме", а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!» - заявила Бузова.

Глава ТНТ4 Гавриил Гордеев уверен, что проект поднимет рейтинги канала. «Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с ее участием сделают телеканал еще популярнее».

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