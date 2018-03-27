Ольга Бузова представит собственный телеканал
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Ольга Бузова сейчас - №1 в российском сегменте Instagram. Недавно она запустила влог на Youtube. Но теперь Ольге в соцсетях тесно. Девушка запускает собственный телеканал БузоваTV в эфире ТНТ4.
В прошлом году Ольга пыталась сделать карьеру на Первом канале, но шоу с участием девушки оказалось не слишком популярным, и в скором времени проект был закрыт. Однако Бузова не из тех, кто отчаивается из-за пары неудач. В воскресенье стартует БузоваTV, на котором будет представлен контент с участием звезды.
«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 млн подписчиков в "Инстаграме", а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!» - заявила Бузова.
Глава ТНТ4 Гавриил Гордеев уверен, что проект поднимет рейтинги канала. «Мы не отказываемся от своей текущей концепции и продолжим показывать «золотой контент» ТНТ. Просто стало понятно, что самый золотой контент ТНТ — это Ольга Бузова. Поэтому, учитывая востребованность Оли всеми слоями населения нашей страны, мы уверены, что шоу с ее участием сделают телеканал еще популярнее».
Ранее мы писали:
Бузову возмутил лабрадор Костенко. Ольга заявила, что Анастасия нагло ее копирует.
Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.
Бузову довели до слез. Виктор Дробыш жестко раскритиковал творчество артистки.
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Обсуждение 11
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*Там где Бузова, там оживление. Это факт, хоть и прескорбный. Посмотрите сколько она здесь комментов набрала:))
28.03.18 01:31
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аааа москвао господи боже)))))))))))
27.03.18 16:41
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спарта москвапозор! за бабло можно все в россии! нашли мне звезду,ржать хочется,пусть за костром сидит после 23)))))))))))))))))))))))))
27.03.18 16:40
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галаее имя говорить за себя ОБУЗОВА, она для всех нас
27.03.18 13:10
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50/50о каком творчестве глаголит эта бездарь?))
27.03.18 12:36
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НаблюдательЖизнь развивается по ведическим предсказаниям мудрецов. Правят глупость, бездарность и пустота уже давно. Бузова не единственная, таких богатых и успешных кумиров сегодня много во всем мире. Материальное благосостояние цель и мерило, для этого все средства хороши. Все пройдёт:-)
27.03.18 11:58
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ПрелестьДа здравствует мое чутьё! Я ей это предсказала, когда увидела всего один лишь раз в Доме 2 а глине с лысым парнем. Она гениальная.
27.03.18 11:12
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Мина"у меня нет слов в голове" коротко о главном)))
27.03.18 10:54
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АгаКуда мы катимся? )
27.03.18 10:32
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БуБоже, за что?!
27.03.18 09:08