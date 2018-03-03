Бузову возмутил лабрадор Костенко

Ольга Бузова успешно занимается карьерой, но в то же время следит за жизнью экс-супруга Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии. И на днях Ольга не удержалась от разоблачения. По мнению Бузовой, Анастасия из кожи вон лезет в попытках подражать ей.

Дмитрий Тарасов сочетался браком с Анастасией в январе, через несколько недель состоялось венчание, а на днях пара сообщила о прибавлении. Тарасовы завели лабрадора, и Анастасия опубликовала милое фото с щенком в соцсетях.

Увидев снимок, Ольга не выдержала. «#хочувсекакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать. Товарищи, это дно», - написала артистка.

Кстати, сейчас Бузова гастролирует по городам России и сегодня поприветствовала в Insta Владивосток. Гастроли проходят не совсем гладко, так, во время выступления артистки в Хабаровске в концертный зал пытался прорваться некий мужчина. Он заявил охране, что у него в сумке оружие и он откроет огонь. Секьюрити удалось нейтрализовать дебошира, после мужчину забрали полицейские. Очевидцы сообщают, что напавший, вероятно, был пьян, но не обошлось без саркастичных шуток. «По другой версии, нарушителя раздражали творчество Ольги Бузовой и ее фанаты, что стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих», - сообщается в одном из хабаровских пабликов.

Ранее мы писали:

Экс-супруга Тарасова восхищена Бузовой. Но Ольге рекомендовано поработать над вокалом.

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