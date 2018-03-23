Успенская устроила скандал на борту самолета

Любовь Успенская оказалась фигуранткой очередного звездного скандала на борту самолета. По данным СМИ, конфликт между артисткой и бортпроводницей произошел из-за питомца знаменитости, в итоге исполнительницу вынудили покинуть борт воздушного судна.

Инцидент произошел 22 марта на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Омск. По версии стюардессы, Успенская не выполнила правила по перевозке собаки. Певице указали на то, что, согласно правилам, животных необходимо поместить в специальную переноску, однако требование звезда не выполнила, грубо оттолкнув стюардессу.

В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, которые в итоге удалили ее с рейса. Позже стало известно, что певице все же удалось улететь в Омск, поменяв билеты в аэропорту, сообщает РИА Новости.

Сама Успенская так рассказала о произошедшем: «У нас была сумочка на руках, только она (бортпроводница) не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса, она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете».

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Источник фото: Globallookpress.com