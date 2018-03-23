Успенская устроила скандал на борту самолета
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Любовь Успенская оказалась фигуранткой очередного звездного скандала на борту самолета. По данным СМИ, конфликт между артисткой и бортпроводницей произошел из-за питомца знаменитости, в итоге исполнительницу вынудили покинуть борт воздушного судна.
Инцидент произошел 22 марта на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Омск. По версии стюардессы, Успенская не выполнила правила по перевозке собаки. Певице указали на то, что, согласно правилам, животных необходимо поместить в специальную переноску, однако требование звезда не выполнила, грубо оттолкнув стюардессу.
В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, которые в итоге удалили ее с рейса. Позже стало известно, что певице все же удалось улететь в Омск, поменяв билеты в аэропорту, сообщает РИА Новости.
Сама Успенская так рассказала о произошедшем: «У нас была сумочка на руках, только она (бортпроводница) не давала нам ее открыть. В итоге я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса, она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете».
Ранее мы писали:Жена Аршавина представилась майором ФСБ. Новые подробности скандала.
Любовь Успенская была согласна на любую работу. Но практически с первых дней жизни в США артистка стала работать по основной профессии.
Любовь Успенская похвасталась фигурой. Любовь Залмановна увлеклась откровенными селфи.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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Ellis_@Фрэнки не долетел до места назначения. Испортили собачке путешествие(( ;-)))) А если это была важная командировка???А?
23.03.18 17:27
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Оссподи, ну чем она от других "майорш Фсб" отличаетсо то? Лучше б выставили ролики с её интервью, где она с тихой скромностью признаётсо, как в невменяемом соcтоянии-нестояния выходила (вернее, её, Любовь Залмановну, выводили под ручки) на сцену, и она до сих пор не понимает, как ей удавалось повыступать. Ибо после каждого концерта, которые проходили веерно, ей подносили "маленькую"...
23.03.18 14:26