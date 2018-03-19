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Волочкова о свадьбе и самом необычном знакомстве


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Анастасия Волочкова сейчас влюблена и вполне себе счастлива. Рядом с ней интересный мужчина, и теперь балерина подумывает о свадьбе. Причем Анастасия признается, что скромные приватные церемонии - не для нее. Балерине нужно шоу.

На днях Анастасия дала интервью, в котором откровенно рассказала о личной жизни и своих требованиях к мужчинам. По словам звезды, она даже думать не захочет о знакомстве с джентльменом, не преподнесшим ей букет белых роз. Но это шутка. Впрочем, Сулейман Керимов в свое время именно так и сделал.

Как рассказала балерина, именно с Керимовым было самое экстравагантное знакомство. «Прислал за мной самолет в Баку, где я играла в спектакле. Позвонил в антракте и сказал, что мы улетаем в Арабские Эмираты. Это, наверное, был единственный раз в жизни, когда я согласилась принять такое приглашение. После буквально двух встреч с этим человеком... я зашла на борт – он был уставлен корзинами разных цветов, но все белого цвета. Там даже был шпинат на пару с тертым сыром пармезан – мое любимое блюдо», - рассказала Волочкова.

Волочкова также призналась, что фактически она так ни разу и не была замужней дамой. «У меня была роскошная свадьба. Но в то же время я ни разу не была замужем: штампы в паспорт мы же так и не поставили. Мне нужно было шоу. А сейчас я хочу семью. Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли…. Семь свадебных платьев сменю! Можно же помечтать!» - цитирует балерину Starhit.

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2 Не нравится 0 Нравится 19.03.2018 Теги: анастасия волочкова

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