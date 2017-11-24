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Волочкова призналась в любви Керимову


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Сенатору Сулейману Керимову, похоже, следует пореже посещать Ниццу. Что-то в городе не так. В 2006 году миллиардер попал в Ницце в автокатастрофу. Теперь Керимов задержан правоохранительными органами Ниццы по подозрению в неуплате налогов при приобретении недвижимости.

Как стало известно, сейчас идет разбирательство и Сулейман Керимов не имеет права покидать департамент Приморские Альпы. Где именно сенатор будет жить до конца разбирательства - пока неясно.

Тем временем Анастасия Волочкова обратилась в соцсетях к поклонникам с призывом поддержать Керимова и помолиться за него. «Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается мужчины, которого я любила и люблю. Если вы со мной - помогите Сулейману... Я просто молитвами могу помочь».

 

Балерина с теплом вспомнила о романтической связи. «Много любви нас связывало на протяжении трех лет. Все это было тайно и скрыто. Потому что счастье любит тишину. Так и было. И это было так красиво! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана. И не полюбила до сих пор. И я знаю, что он меня любил. Это человек, который научил меня любить».

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Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 24.11.2017 Теги: анастасия волочкова

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