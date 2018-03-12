Лобода: «Я ухожу в небольшой отпуск» (спойлер: отпуск декретный)

В прошлом году Светлана Лобода получила престижные статусы «Женщина года» и «Певица года». А теперь артистка готова побороться за титул «Мама года». Накануне слухи подтвердились - звезда действительно ждет второго ребенка.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Мар 10, 2018 в 3:31 PST

На протяжении двух недель в СМИ обсуждалось интересное положение Светланы. Поговаривали, отцом второго малыша стал солист Rammstein Тилль Линдеманн. Лобода воздерживалась от комментариев до последнего. На выходных она приняла участие в церемонии вручения музыкальной премии BraVo - Светлана получила награды в номинациях «Певица года» и «Альбом года». А потом звезда решилась на заявление.

«Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины... рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок, а вам за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне снова в строю, снова на концертах», - написала Лобода в Insta.

Поздравляем Светлану!

Напомним, сейчас артистка воспитывает 6-летнюю дочь Евангелину. В прошлом году Лобода в одном из интервью заявила, что надеется на рождение второго ребенка. «Конечно, я хочу еще детей. Это и есть предназначение каждой женщины. А чтобы иметь ребенка, нужен достойный муж, достойный папа. Будем искать».

Лобода пожалела поклонников Бузовой. Певица определила причину популярности звезды «Дома-2».

Светлана Лобода рассказала о разрыве с любимым. Светлана не из тех женщин, которые соглашаются терпеть малейший дискомфорт.