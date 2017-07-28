Бузову и Лободу объединила «Жара»

В Баку стартовал музыкальный фестиваль «Жара». На мероприятие съехалось множество звезд, начиная с Ольги Бузовой и заканчивая легендарным Тиллем Линдеманном. Не отказалась от приглашения выступить в столице Азербайджана и Светлана Лобода. И светские обозреватели теряются в догадках, будет ли Лобода общаться с Бузовой?

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 27 2017 в 10:09 PDT

Недавно у звезд случился конфликт. В одном из интервью Светлана похвалила Бузову за целеустремленность, при этом отметив, что поклонники ведущей - «это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться».

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Июл 28 2017 в 3:33 PDT

Ольга дала резкий отпор, заявив: «Будучи в туре в моей родной России – поговорите лучше о своем творчестве и своих поклонниках, некоторые из которых, кстати, слушают мою музыку».

«Для нас слова Светы были настоящим потрясением. Из песни слова не выкинешь, как говорится, в интервью ясно написано, что поклонники и слушатели Оли – люди, которые не имеют возможности читать и думать. Что это значит? С каких пор рабочий класс стал плохим? Мы не делим фанатов по финансовым возможностям», - заявил пиар-директор Бузовой, добавив, что Лободе следует извиниться.

Но Светлана с извинениями не спешит.

Ранее мы писали:

Лобода пожалела поклонников Бузовой. Певица определила причину популярности звезды «Дома-2».

Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.

Третьякову стыдно за Бузову. Роман полагает, что звезда переигрывает.