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Бузову и Лободу объединила «Жара»


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В Баку стартовал музыкальный фестиваль «Жара». На мероприятие съехалось множество звезд, начиная с Ольги Бузовой и заканчивая легендарным Тиллем Линдеманном. Не отказалась от приглашения выступить в столице Азербайджана и Светлана Лобода. И светские обозреватели теряются в догадках, будет ли Лобода общаться с Бузовой?

Недавно у звезд случился конфликт. В одном из интервью Светлана похвалила Бузову за целеустремленность, при этом отметив, что поклонники ведущей - «это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться».

 

Ольга дала резкий отпор, заявив: «Будучи в туре в моей родной России – поговорите лучше о своем творчестве и своих поклонниках, некоторые из которых, кстати, слушают мою музыку».

«Для нас слова Светы были настоящим потрясением. Из песни слова не выкинешь, как говорится, в интервью ясно написано, что поклонники и слушатели Оли – люди, которые не имеют возможности читать и думать. Что это значит? С каких пор рабочий класс стал плохим? Мы не делим фанатов по финансовым возможностям», - заявил пиар-директор Бузовой, добавив, что Лободе следует извиниться.

Но Светлана с извинениями не спешит.

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0 Не нравится 0 Нравится 28.07.2017 Теги: Ольга Бузова

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