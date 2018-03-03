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Хэлли Берри показала «лучшую позу йоги»


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Хэлли Берри показала «лучшую позу йоги»

В свои 50+ голливудская звезда Хэлли Берри (Halle Berry) вполне может считаться секс-символом. Актриса в прекрасной форме: подтянутая фигура, мышцы в тонусе, гладкая кожа лица. Разумеется, Хэлли тщательно следит за внешним видом, но актриса не обращается к пластическим хирургам за помощью, она предпочитает вести здоровый образ жизни и заниматься фитнесом.

Накануне в своем Insta-блоге Берри поделилась снимком, на котором она запечатлена в стойке на плечах с вытянутыми ногами. Как подчеркивает актриса, это ее «любимая поза йоги».

«Нынешняя фитнес-пятница о важности растяжки! - пишет Хэлли. - После тренировки для меня очень важна растяжка. Фитнес - это не просто бег и силовые упражнения. Для меня быть атлетичной и подтянутой также значит быть гибкой. Включение в мою фитнес-программу растяжки помогает моим мускулам оставаться гибкими, расширяет мой диапазон движений и, самое главное, помогает избежать травм. Это одна из моих любимых поз йоги - стойка на плечах с вытягиванием нижней части позвоночника и ног. После такой растяжки я чувствую себя выше на 2 дюйма!»

Актриса также напомнила, что некоторые практикуют занятия йогой для «управления стрессом, улучшения кровообращения, восстановления и стабилизации сна», и предложила подписчикам поделиться своими любимыми асанами.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2018 Теги: Хэлли Берри йога

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