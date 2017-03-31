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Хэлли Берри показала сексуальность


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В августе она отметит 51-летие. Но возраст для голливудской актрисы Хэлли Берри (Halle Berry) - всего лишь цифра. Звезда выглядит прекрасно, даже более того - весьма сексуально. И время от времени Хэлли не прочь пококетничать.

Сегодня звезда опубликовала в Insta снимок, который можно назвать откровенным и в то же время интригующим - актриса предстала в полупрозрачном кружевном балахоне. «Это я, когда кто-то говорит: "Я сейчас приеду, и мы перекусим!"», — написала Берри. За короткое время фото набрало более 111 тысяч лайков. Подписчики восхищаются прекрасной формой Хэлли и не скупятся на комплименты.

Надо сказать, что Берри довольно серьезно работает над собой. Она придерживается достаточно строгой диеты, редко позволяет себе пропускать тренировки в спортзале. А пластическую хирургию звезда не жалует.

«Если вы что-то подправите тут, потом еще где-то — вы уже в игре. И в такие моменты я ощущаю, что на меня давят. Вот как я себе это представляю. Я хочу быть собой. Даже если это немного устаревшая версия меня. Я думаю, если вы злоупотребляете даже мелкими косметическими процедурами, в итоге вы перестаете быть похожей на себя», — рассуждала актриса в одном из интервью.

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0 Не нравится 0 Нравится 31.03.2017 Теги: Хэлли Берри

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