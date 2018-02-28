Наталья Бондарчук о несчастной любви

Она снялась в нескольких культовых картинах и может не беспокоиться, что жизнь прошла зря. Но все имеет свою цену. Съемки в знаменитом фильме «Солярис» серьезно повлияли не только на карьеру, но и личную жизнь Натальи Бондарчук.

Наталья Сергеевна стала гостьей программы «Судьба человека» и в беседе с Борисом Корчевниковым рассказала, насколько сложными оказались для нее съемки в картине Андрея Тарковского. По словам Бондарчук, во время работы над картиной между ней и режиссером появилась та самая "химия". Но Наталья уже была в браке, Тарковский тоже даже не задумывался о разводе с супругой.

В какой-то момент ситуация стала восприниматься актрисой как безвыходная. «Мы снимали фильм, я поняла, что влюбилась. Его чувства были схожими. Когда он, наконец, признался мне в любви, я не знала, что делать — идти к мужу? Я так не могла…»

«У меня было пограничное состояние. На меня очень много навалилось – съемки, постоянные самоубийства моей героини, бессонные ночи. Я хотела уйти... Но меня вовремя заметили», - рассказала артистка.

К счастью, Наталье Сергеевне удалось справиться. «Как только у него (Тарковского) появился сын, я поняла, что это все, конец».

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Источник фото: Globallookpress.com