Бондарчук: «Впервые стал жить для себя»

Будучи на шестом десятке, Федор Бондарчук чувствует себя мужчиной в самом расцвете сил. Он снимает кино и снимается у коллег, выступает продюсером. По словам Бондарчука, о возрасте он особо не задумывался, до тех пор, пока не отметил юбилей. Но и сейчас особо не переживает.

В новом интервью Федор Сергеевич поведал, что в принципе не беспокоится по поводу возраста, но цифры его все же несколько смущают. «Из-за факта, что они есть – вот эти пять-ноль», - уточняет кинематографист.

Он признал, что в какой-то момент после начала отношений с Паулиной Андреевой его мировоззрение начало меняться. И повлияла на это не Паулина, а окружение. «Те люди вокруг, которые вдруг стали нас анализировать. Вот они были первыми, кто об этом задумался. О том, что у нас разница 20 лет. Я счастлив и все, никогда и не думал об этом. А появление Паулины повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя», - сказал Бондарчук в интервью Men’s Health.

Кстати, ранее Федор Сергеевич признался, что вовсе не избегает соцсетей, несмотря на отсутствие верифицированного аккаунта. «Мало кто знает, но у меня есть своя личная страница в соцсети. Правда, мой профиль закрыт, и только близкие и родные могут видеть наши публикации».

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Источник фото: Globallookpress.com