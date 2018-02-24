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Зверев сообщил о замужестве Ротару


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Сергей Зверев на днях удивил публику. Стилист неожиданно заговорил о личной жизни певицы Софии Ротару. Более того, Зверев сообщил о тайном замужестве артистки.

О Ротару Зверев рассказал во время общения с поклонниками. На вопрос о том, с кем бы из звездных леди (в списке была и София Михайловна) Сергей мог бы построить отношения, стилист ответил: «Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная».

Журналисты переполошились. Некоторые попытались связаться с артисткой, но в итоге удалось добиться комментария от ее сына Руслана Евдокименко. «Это вызывает только смех, - сказал мужчина. – Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне».

 

Напомним, сейчас Ротару - вдова. Единственный супруг артистки, украинский музыкант, руководитель ансамбля «Червона рута» Анатолий Евдокименко, скончался в 2002 году. София Михайловна прожила в браке 34 года. В январе, в день рождения Евдокименко, в официальном Instagram артистки появилось фото пары в молодости, подпись к снимку гласила: «Сегодня День рождения моего Толика. Жизнерадостного, талантливого и невероятно сильного Мужчины всей моей жизни. Его невозможно было не любить...»

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0 Не нравится 1 Нравится 24.02.2018 Теги: София Ротару

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