Собчак поздравила Путина и Жириновского
1 2
Ксения Собчак ведет активную избирательную кампанию даже в праздники. Сегодня звезда довольно остроумно поздравила своих соперников на выборах, повеселив поклонников.
В своем Instagram Собчак опубликовала снимок из архива, на котором запечатлена с короной на голове. «Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря! Поздравляю вас с Днем Защитников Отечества! Отношениям мужчины с женщиной всегда не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь. Поэтому хочу пожелать вам достойно, но без фанатизма «принять на грудь» все этапы нашей борьбы. Помните, вас - семь, а я одна...! С праздником! Ваша Белоснежка».
Как нетрудно догадаться, Ксения поздравляет Владимира Путина, Владимира Жириновского, Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Максима Сурайкина и Бориса Титова, которые сейчас также баллотируются на пост президента.
Подписчикам звезды шутка пришлась по вкусу: «Это гениально, Ксения) Жаль, не все поняли», «Шикарно) доверительной и легкомысленной простоты - в точку!!!», «Хороший, добрый, умный, тонкий, без сарказма и стеба, юмор».
Читайте также:
Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.
Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?
Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.
Читайте также
Обсуждение 2
-
Ей дальше ведущей корпоративов и Дома 2 уже рикем ен светит быть. «Петя.Вова».блин. Белоснежка на шоу вот это ее максимум.
23.02.18 13:48
-
Игорь АлтайКСЮША и ОРЛУША Новый год недавно лишь отметили. В феврале подарки ждал опять. Подарили мне на двадцать третье Ксюшину программу, так сказать. Разошлись друзья, все было выпито. Лег я на кровать, ее открыл. Сразу же в начале – тьма Египта: С первых строк я чувствую – поплыл. Иль переписала мысли папины, Лишь частицу подставляя – не?.. Мысли, генофонда что касательно, Сразу на глаза попали мне. Много мыслей в ней про конституцию, Что в ней нужно срочно поменять. Если нужно, сделать революцию, С Украины что-то перенять. Ксения немного увлекается, Через край желанье часто бьет. А местами мысли даже нравятся, А местами даже просто - прет. Но местами Ксюша все же путает, Не по делу открывает рот. Все же, как политик, Ксюша дутая, А как баба - все наоборот… Говорили, что она с Нечаевым, Что-то так кропала по ночам. И Андрюша что-то там нечаянно, Записал, чего не знает сам. Ну, а в общем, Ксюша – баба умная! И лицом вполне себе она. То, что иногда чрезмерно шумная, Так такими были семена!.. Да и почва, так себе, советская Кто бы там ухаживал – совхоз! Вот и статью – вовсе не Плисецкая… Но кого отлаять – не вопрос. Но за Русь, коль надо, то …….. От Калининграда до Курил И кухарке в это сразу верится, Кто бы там чего не говорил. Прочитал раздел про отношения, В смысле внешних; я и сам хотел С БАБою одной искать сближения. Дело не пошло, не преуспел… Но у Ксюши, думаю, получится. И вовне, тем более, внутри. Кто сказал, что Ксюша может ссучится, Это всё отребье! Дикари! Разобрал программу всю до листика, Раза три впадал от них в экстаз. Не встречал давно такой стилистики. Завтра прочитаю еще раз. В общем, получил я наслаждение И поверил полностью теперь, Что спасти Россию может Ксения, Ты уж мне, читатель мой, поверь.
23.02.18 11:35