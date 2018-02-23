Собчак поздравила Путина и Жириновского

Ксения Собчак ведет активную избирательную кампанию даже в праздники. Сегодня звезда довольно остроумно поздравила своих соперников на выборах, повеселив поклонников.

В своем Instagram Собчак опубликовала снимок из архива, на котором запечатлена с короной на голове. «Дорогие Максим, Сергей, Паша, Володя, Володя, Гриша и Боря! Поздравляю вас с Днем Защитников Отечества! Отношениям мужчины с женщиной всегда не хватает той доверительной и легкомысленной простоты, которая существует между друзьями, решившими вместе принять на грудь. Поэтому хочу пожелать вам достойно, но без фанатизма «принять на грудь» все этапы нашей борьбы. Помните, вас - семь, а я одна...! С праздником! Ваша Белоснежка».

Как нетрудно догадаться, Ксения поздравляет Владимира Путина, Владимира Жириновского, Григория Явлинского, Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Максима Сурайкина и Бориса Титова, которые сейчас также баллотируются на пост президента.

Подписчикам звезды шутка пришлась по вкусу: «Это гениально, Ксения) Жаль, не все поняли», «Шикарно) доверительной и легкомысленной простоты - в точку!!!», «Хороший, добрый, умный, тонкий, без сарказма и стеба, юмор».

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