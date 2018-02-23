Дана Борисова: «Не хочу каяться»

Дана Борисова оказалась в центре очередного скандала. В СМИ появились сообщения об оказании Даной интим-услуг за определенную сумму. Вчера Борисова попыталась прояснить ситуацию.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Фев 22, 2018 в 9:00 PST

Ранее в Сети появились скрины переписки Борисовой с неким мужчиной из Владикавказа: Дана якобы предлагала провести с ней время за 4 тысячи долларов и отправляла свои откровенные фотографии потенциальным "клиентам".

Вчера в эфире радио «Комсомольская правда» ведущая объяснилась, а попозже опубликовала в своем Insta пост: «Могу сказать, что фото, которые выложены в Сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру, особенно верхнюю часть, а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют, и не хочу «каяться» и оправдываться в том, чего не было, а вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фейк и выгодны тем, кто МЕЧТАЕТ УВИДЕТЬ МЕНЯ В СРЫВЕ. Но! Не дождетесь! Я трезвая, зато проверила, кто настоящие друзья, кто не поверил желтой прессе, кто поддержал, СПАСИБО!!! Проверила на прочность «всех» #данаборисова, а тех, кто отвернулся и оскорблял, за них могу только попросить Прощения».

Напомним, ранее Дана жаловалась на неадекватное поведение дочери Полины. Ведущая полагает, что отец девочки настраивает Полину против нее.

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь . Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.