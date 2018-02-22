Дана Борисова соблазняет олигархов?

Дана Борисова снова ведет ожесточенную войну. В свое время ведущая серьезно конфликтовала с матерью, сейчас она судится с бывшим возлюбленным за дочь, а на днях СМИ сообщили о якобы предлагаемых Даной интим-услугах.

В телеграм-канале Super появились скрины переписки Борисовой с неким мужчиной из Владикавказа: Дана предлагала провести с ней время за определенную сумму. Борисова якобы также отправляла свои откровенные фотографии потенциальным "клиентам".

Сама Борисова пока не комментирует слухи. Но на данный момент ведущая отключила возможность комментирования в своем Insta и написала: «Спасибо всем за поддержку). Настоящие друзья всегда рядом, а те, кто только умеет набрасываться, как волки, и ждут, чтобы не выдержала, не дождутся, повторяла сотни раз. Спасибо за поддержку друзьям».

Ранее сообщалось, что друзья Даны сейчас снова беспокоятся за нее. В прошлом году ведущая прошла курс лечения в реабилитационном центре, но сейчас у Борисовой заметили признаки слишком резкой смены настроения. «Сегодняшнее поведение у нее очень стихийное, как она даже сама говорит. Явно видна биполярность, которая говорит об определенной двойственности», - сказал недавно глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь . Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.