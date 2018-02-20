Мэрилин Керро ждет первенца

Мэрилин Керро можно поздравить! У звезды шоу «Битва экстрасенсов» скоро появится маленькая «ведьмочка». Мэрилин ждет малыша.

Публикация от Marilyn Kerro (Official Page) (@therealmarilynkerro) Фев 18, 2018 в 9:36 PST

О своем интересном положении Керро сообщила в соцсетях. Она опубликовала в Insta трогательную фотографию, на которой запечатлены внушительный живот и положившая рядом морду овчарка. «Что бы мы ни ждали - спокойствие, удовлетворенность, благо - это непременно придет к нам, но только тогда, когда мы готовы принять его с открытым и благодарным сердцем», - написала будущая мама.

Подписчики поспешили с поздравлениями, а экстрасенс в одном из комментариев обмолвилась, что «чувствует малышку». Получается, Мэрилин ждет девочку.

Кто отец малышки? Пока можно только догадываться. Ранее популярная участница шоу «Битва экстрасенсов» длительное время встречалась с медиумом Александром Шепсом, однако летом прошлого года влюбленные решили расстаться, сохранив приятельские отношения. «Я его безумно уважаю и люблю. Но мы живем отдельно. Когда люди живут не вместе, это уже не отношения. Когда ты не знаешь, чем человек занимается, то такие отношения уже нельзя назвать семьей», – говорила о Шепсе Мэрилин.

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