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Маликов раскрыл дочери семейную тайну


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Дмитрий Маликов в последнее время фонтанирует креативными идеями. Певец попробовал себя в роли фэшн-блогера, бьюти-блогера, а теперь решил поэкспериментировать с пранком. Первой «жертвой» стала дочь артиста Стефания. Накануне Маликов опубликовал в Insta видео розыгрыша дочери.

В ролике Дмитрий заявляет дочери, что она приемная. Стефания сначала недоумевает, а затем бросается за объяснениями к матери. «По-моему, пранкер из меня тоже никудышный», - подписал видео артист.

Шутка певца произвела неоднозначное впечатление на подписчиков. «Надеюсь, Стеша так когда-нибудь пошутит, что папаня за сердечко схватится. Пенсия на горизонте, а все туда же», «Стеша? как ты могла спрашивать у мамы? Ты же копия твоих родителей, прямо клон», «В этом пранке тема не очень, но видно, что вы с дочкой стараетесь сыграть эмоции, за это +). Идея с пранками хорошая, просто первая тема про приемных детей, что-то не то, подберите какие-то более смешные ситуации для пранков, и все оценят».

Напомним, недавно в семье Маликовых случилось пополнение - у Дмитрия и Елены родился сын. Пара обратилась за услугой к суррогатной матери.

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0 Не нравится 1 Нравится 08.02.2018 Теги: Дмитрий Маликов

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