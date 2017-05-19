Маликов учит пикапу

Популярный певец Дмитрий Маликов недавно называл себя «старомодным». Но артист определенно лукавит. Дмитрий прекрасно понимает и принимает модные тренды и порой может утереть нос мужчинам помоложе. Что он и показал в новом клипе.

Маликов записал дуэтную композицию с популярным видеоблогером Юрием Хованским. Накануне, 18 мая, состоялась премьера клипа на песню «Спроси у своей мамы», и за сутки видео набрало более трех миллионов просмотров.

По сюжету Хованский просит Дмитрия развлечь маму своей подруги милой беседой. Но в итоге увлекается не только мама. Кстати, поклонникам певца особенно понравилось, как Маликов читает рэп.

Ранее Маликов в одном из интервью заметил, что зрелым артистам следует давать дорогу молодым. «Каждый артист хочет постоянно быть на виду, но не всем это нравится, кого-то это начинает раздражать. Если бы каждый из артистов спел не по три песни, а по одной, может, все было бы нормально. Просто происходит естественная смена поколений, и надо к этому нормально относиться. Поп-музыка – это эмоция молодых, а мы становимся старомодными. С годами мы привыкаем к своему успеху, начинаем лениться и плыть по течению».

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