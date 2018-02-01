Джигарханян не может видеть жену

Состояние известного артиста Армена Джигарханяна оставляет желать лучшего. Во вторник актер был вновь госпитализирован. По некоторым данным, у звезды случился сердечный приступ.

По информации СМИ, Армен Борисович был госпитализирован в бессознательном состоянии после просмотра телешоу с участием Виталины Цымбалюк-Романовской. Как уточняется, 31 января решение суда о разводе вступило в законную силу, однако ранее Виталина подавала апелляцию.

В театре Джигарханяна сообщили, что в последнее время Армен Борисович не следит за своим здоровьем, в частности, не завершил курс лечения пневмонии. «За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы», - пояснил представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

Тем временем художник Никас Сафронов в студии шоу «На самом деле» заявил, что не верит бывшей представительнице Виталины Элине Мазур, заявившей, что Цымбалюк-Романовская желает смерти Джигарханяну. «15 лет они любили друг друга. Эта дама пытается сказать, что Виталина корыстно готовилась к этому заговору. Если бы я жил с женщиной, я бы оставил им все. Порядочный Армен Борисович оставил все Виталине. Я против того, чтобы обвинять ее во всех грехах», - сказал Сафронов.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.

Брак Джигарханяна расторгнут. Через месяц решение суда вступит в силу.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась . Дама рассказала о романе с актером.

Источник фото: Globallookpress.com